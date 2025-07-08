Рейтинг безопасности Туниса для отпуска: Куда не стоит ехать, что избегать и другие советы для туристов

Тунис давно является популярным летним местом отдыха на Средиземном море благодаря своим великолепным пляжам и увлекательным пейзажам. Однако в последнее десятилетие страна пережила значительные беспорядки, что заставило многих путешественников вполне обоснованно сомневаться, безопасно ли отдыхать в Тунисе. Некоторые районы действительно не рекомендуются для посещения, но они расположены вдали от главных туристических центров. Однако стоит знать о них, чтобы понять, насколько безопасен Тунис для туристов, и что следует избегать. Мы собрали актуальную информацию и советы, чтобы сделать ваш отдых в Тунисе безопасным и комфортным.

Передвижение по Тунису

Тунис является домом для многих интересных достопримечательностей. Источник: Pexels

Местные власти составили рекомендации по обеспечению безопасности туризма в Тунисе. Путешественники должны их следовать и регулярно обновлять информацию. В некоторых отдаленных районах, особенно в южной части страны, мобильная связь может быть нестабильной или отсутствовать.

Иностранцы могут управлять автомобилем, если имеют действительное международное водительское удостоверение и документацию о надлежащем страховании. Стандарты вождения в Тунисе могут быть настолько непривычны для жителей других стран, что возникают сомнения в безопасности отпуска. В частности, многие путешественники сообщают об игнорировании правил дорожного движения и путанице с разметкой полос. Вождение ночью лучше избегать из-за недостаточного освещения дорог во многих городах и сельских районах, транспортных средств без должного освещения и возможности встретить животных на дорогах. Вас также могут остановить полиция или военные для проверки. В таком случае следует медленно подъезжать и предъявить документ с фотографией по требованию.

Если вы путешествуете пешком, будьте осторожны, поскольку тротуары часто отсутствуют, водители могут двигаться не по тем полосам, без света или отражателей, игнорируя пешеходные переходы и светофоры.

Такси доступны, но в часы пик в больших городах их может быть трудно найти. Автобусы переполнены, и значительная часть краж совершается именно в них. Железнодорожные путешествия более безопасны, но случаи мелких преступлений на поездах также происходят.

Чего избегать в Тунисе

Туристам не рекомендуется посещать районы на границах с Ливией и Алжиром. Здесь ужесточены меры безопасности из-за террористической активности и боевых действий в Ливии. Следите за возможными предупреждениями соответствующих министерств вашей страны.

К опасным районам относятся:

Национальный парк Чаамби, горные районы Саллум, Мгилла и Саммама, а также город Бен Гердан и его окрестности.

Парамилитарная зона к югу от городов Дехиба и Эль Борма, а также 20-километровая зона от границы с Ливией к северу от города Дехиба.

Провинция Кассерин с городом Сбейтла, районы к западу и северу от города Гардимау в провинции Джендуба, а также национальный парк Эль-Фейджа и гора Орбата.

Путешествия в 10-километровой зоне от горы Мгила и к югу от провинции Кассерин до границы с Алжиром следует избегать.

Запрещенные зоны также включают 30-километровую зону от границы в провинциях Джендуба и Эль-Кеф к югу от города Джендуба, включая археологический памятник Сбейтла.

Район в пределах 75 километров от границы с Ливией, включая города Эль Борма и Зарзис, посещать не стоит.

Несмотря на достаточно значительный список запрещенных для туристов зон, все они расположены на значительном расстоянии от главных морских курортов и туристических районов. Выбирайте рекомендуемые направления. Например, если говорить о том, безопасен ли остров Джерба для туристов, его обычно описывают как имеющий уровень опасности, сравнимый с любым крупным городом в мире.

Безопасность в Тунисе

В Тунисе есть как нерекомендованные для путешествий районы, так и безопасные регионы. Источник: Pexels

Во время посещения Туниса или других стран мира путешественники должны быть бдительными и принимать разумные меры для защиты своего здоровья и имущества. Следите за всеми актуальными событиями в Тунисе, чтобы понять, безопасно ли путешествовать в страну в 2023 году. Здесь достаточно распространены случаи ограблений, карманных краж и мелких преступлений. Потому туристам рекомендуют не носить все принципиальные документы, средства либо ценности в одной сумке.

В Тунисе с 2015 года действует чрезвычайное положение, продлено в 2022 году. Прежде чем решить, безопасен ли Тунис для отпуска, учтите возможность социальных беспорядков и террористических атак. Демонстрации могут приводить к столкновениям между протестующими и силами безопасности. Они часто возникают спонтанно и без уведомления, чаще всего в выходные или накануне или в дни важных национальных дат. Что касается мест, то они обычно проходят в центральных районах больших городов. Избегайте любых толп.

Из-за риска террористических действий Тунис нельзя считать полностью безопасным для отпуска. Вы должны быть в курсе изменений ситуации и не игнорировать рекомендации властей по ограничению посещения определенных регионов. Тунисские силы безопасности постоянно находятся в состоянии повышенной готовности для предотвращения террористических атак. Нельзя однозначно утверждать, что Тунис опасен для туристов, но, несмотря на все усилия, риск террористической атаки сохраняется. Самые опасные места в Тунисе, которые могут стать мишенью таких атак — это правительственные учреждения и транспортные объекты, включая аэропорты, места поклонения, а также общественные места (туристические достопримечательности, кафе, рестораны, бары, отели, рынки и другие места, которые часто посещают иностранцы). Будьте особенно внимательны в таких местах и следуйте советам местных сил безопасности. Следите за своим окружением и ситуацией, посещая спортивные или крупные политические события, религиозные или социальные празднования.

В районах, где действует военное положение, вас могут остановить силы безопасности. Поэтому всегда носите с собой удостоверение личности и сотрудничайте с военными и полицией. Планируйте путешествия по стране с достаточным запасом времени на случай остановок на контрольно-пропускных пунктах.

Сохраните номера экстренных служб Туниса в телефоне и продублируйте их в записной книжке:

190 – Скорая помощь

– Скорая помощь 197 – Полиция (в городах и селениях)

– Полиция (в городах и селениях) 193 – Национальная гвардия (для сельских районов)

– Национальная гвардия (для сельских районов) 198 – Гражданская защита (помощь в случае инцидентов, таких как дорожно-транспортные происшествия, сообщения о пожарах и медицинская помощь).

Требования для въезда в страну

Тунис является безопасным местом для отпуска, если следовать рекомендациям для туристов. Однако перед поездкой лучше получить консультацию по путешествиям.

Проверьте срок действия паспорта. Он должен быть действителен в течение всего периода пребывания в другой стране. Виза нужна, если вы будете находиться в Тунисе дольше 90 дней. По прибытии вас могут попросить предоставить властям некоторую информацию: контактные данные, цель поездки и другую туристическую информацию. Не всегда, но довольно часто также требуется подтверждение бронирования гостиницы или объяснение альтернативного размещения.