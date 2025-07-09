На этой неделе Сенат может дать старт процессу введения санкций против России

Двухпартийный законопроект, который уже поддержали 85 сенаторов (в частности, ранее голосовавшие против помощи Украине), предусматривает не только прямые санкции, но и существенные пошлины против стран, покупающих российскую нефть и газ и не помогающих Украине. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Зеркальный законопроект существует также в Палате представителей и поддерживает спикера Майка Джонсона.

До этого республиканцы в Конгрессе не начинали рассмотрение документа, потому что ждали зеленого света от Белого дома. И, похоже, наконец его получили. В последние дни Трамп не скрывает своего раздражения Путиным.

"Путин подбрасывает нам кучу дерьма, если вы хотите знать правду. Он постоянно ведет себя мило, но на самом деле это не имеет никакого значения", - сказал Трамп журналистам во вторник. И добавил, что "очень серьезно" рассматривает опцию введения санкций, предусмотренных законопроектом Линдси Грэма и Ричарда Блументаля.

Здесь немаловажная деталь. Одобрение санкций Конгрессом (а также подписание закона Трампом) еще не будет означать их автоматический и немедленный ввод. Законопроект покидает это решение за президентом – но кладет ему на стол готовый план действий. На этом настаивал сам Трамп.

Хотя по сути президент может ввести ограничения и пошлины и без Конгресса, - через исполнительный указ, как он это делал много раз раньше. Но двухпартийная и двухпалатная поддержка придает этому решению вес и создает благоприятный политический и информационный фон для такого шага.

Интересно будет также увидеть финальную версию законопроекта – со всеми изменениями и поправками. Хотя авторы инициативы, по всей видимости, заинтересованы в строжайших ограничениях. Сенатор Линдси Грэм, комментируя последнее заявление Трампа, написал: "Когда речь идет о Путине и тех, кто поддерживает его военную машину, пора изменить правила игры".