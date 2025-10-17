ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

Трамп дзвонив Путіну. Яку гру веде Кремль

Кирило СазоновКирило Сазонов

Трамп дзвонив Путіну. Яку гру веде Кремль
Трамп дзвонив Путіну. Яку гру веде Кремль

Телефонна розмова Дональда Трампа з "головним по бункерних валізах" викликала якісь нездорові емоції і потік новин у форматі вже напівзабутої зради "Все пропало".

Відповідно, призначена у найкоротші терміни зустріч Рубіо з імовірно Лавровим, а у разі успіху і Трампа з Путіним взагалі йде по категорії "нас злили".

Причому не просто злили, а злили знову. Від такої хвилі сліз і голосінь я навіть розгубився. І кілька годин реагував на всенародний плач тільки повторенням питання – "а звідки ви це взяли?".

Справді – звідки? Розмова тривала дві з половиною години? Так. Але була досить прохолодною. Трамп за результатами ні про які поступки не заявив, про врятовану дружбу з бункерним щуром теж. Пожартував про страх Росії перед "Томагавками". Зазначив, що Путін привітав його з дипломатичною перемогою на Близькому Сході.

Куди, до речі, російську делегацію демонстративно навіть не запрошували. З російського боку розмову коментував "адмірал" Ушаков. Той взагалі не виглядав щасливим. Констатував, що Трамп навіть з днем народження Путіна не привітав, а домовилися тільки про зустріч. І? Де катастрофа і трагедія?

Давайте по суті. "Томагавки" не є "вундервафлей", яка завтра ж змінить весь хід війни. Проте, вони лякають Москву. Як і загальний настрій Трампа. Тому що такий сценарій розвитку подій веде їх до одного з двох сценаріїв.

  • Перший – обвал економіки, а як наслідок криза на фронті і у внутрішній політиці.
  • Другий – щоб не влипнути в перший, терміново укладати мир на невигідних умовах.

На будь-яких умовах. Така реальність, ми її вже не раз тут обговорювали. Кризові явища у російській економіці зростають. До кінця року стануть цілком відчутними, а навесні все може посипатися. І чим раніше починати домовлятися, тим менше втрат. У Москві вміють рахувати.

Інша справа, що сам Путін ці переговори відтягував скільки міг. Даючи своїм генералам шанс виконати обіцянки, домогтися обвалу української оборони і хоча б Донецьку область захопити. Холоднішає, минає осінь. Генерали продовжують обіцяти, але реальний рахунок на табло. На сумному табло цих самих генералів, пропагандистів і економічного блоку уряду.

Санкції діють, українські дрони з ракетами виводять НПЗ, по мішках скреготіти все тужливіше, на фронті виразних перемог немає. І далі буде тільки гірше. Значить, потрібно наступити на свою гордість і починати переговори.

Звичайно з Америкою, це хоча б зовнішній статус врятує. Пропагандисти зможуть потім говорити не про перемогу, але про діалог "двох великих держав". За відсутністю симпатичної покоївки доводиться задовольнятися поступливим двірником. Тож переговори у Будапешті будуть набагато серйознішими, ніж про "Томагавки" чи паузу заради історій про печенігів.

Можливо, це і є перший етап великих і реальних переговорів про мир. У Трампа немає жодних причин поспішати і прогинатися. У Зеленського – теж. Європа також може собі дозволити продовжувати це протистояння. Поспішати доводиться Москві. А вся ця гра побудована на тому, що Путін платить більше за всіх. Це йому потрібна зустріч, потрібні переговори і результат. Це він у ситуації, коли "очі бояться, а руки прикуті до батареї".

Звичайно, через два тижні мир не буде проголошений. І через три теж. Можливо, жадібність і нахабство бункерного щура взагалі призведе до чергового зриву всього процесу. Але загальна картина очевидна. Вже не Київ і не Брюссель – вже Москва хоче домовлятися. Тому що змушена це робити.

Джерело:facebook.com

БлогиВійна в УкраїніПутінТрамп