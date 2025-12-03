Поезд мирного процесса движется к пропасти

Очередной раунд принуждения Украины и России к миру, громко анонсированный Белым Домом как суперуспешный, завершился очередным пшиком. Настолько очевидно, что была даже отменена встреча Д. Кушнера и С. Виткоффа с президентом В. Зеленским для обсуждения результатов визита американской делегации в Москву. Упразднена, потому что обсуждать нечего.

Насколько известно, Путин продолжает настаивать на своем: выход ВСУ из Донбасса, признание США Крыма и Донбасса российскими, сокращение ВСУ до 300-600 тысяч, изменение Конституции Украины по вступлению в НАТО. Далее — длинный и тяжелый торг по замораживанию линии фронта, которую сейчас крайне сложно установить.

Трамп спешит, даже зятя к процессу приобщил, потому что ему очень хочется получить ту Нобелевку, которая давно превратилась в фетиш. Путин убежден, что ему некуда спешить: в Украине политический кризис, он надеется, что он негативно отразится на способности ВСУ противостоять агрессору. И Россия сможет захватить больше территории (в Украине считают, что наоборот, хотя для этого ничего не делается).

Президент Зеленский не идет на компромиссы, потому что на финал политической карьеры ему только мягкой капитуляции не хватало, в дополнение к коррупционным скандалам. И вообще создается впечатление, что после провала контрнаступления 2023 года Зеленский больше полагается на свой легендарный фарт, чем на рациональные подходы.

Что дальше? Логика Трампа, убежденный, что ему просто подло мешают получить давно должное, предполагает усиление давления. Конечно, на Украину, потому что из недоимперии он планирует зарабатывать. Поэтому следует ожидать, что будут новые шокирующие разоблачения по поводу коррупции в Украине. Но они будут касаться уже не условных украинских денег в энергетике, а западных денег на производство оружия и финансового обеспечения ВСУ и так далее. И будут затрагивать уже В. Зеленского, хотя верить в то, что его можно задеть, мне не хочется.

PS Поговаривают, что А. Ермак настолько не хотел увольняться с ОП, что устроил президенту скандал. Но ему надо со всех ног бежать в церковь — свечу ставить, что успел раньше времени соскочить с локомотива, который сует в пропасть. И тянет за собой весь поезд, то есть страну.