Казахские Штирлицы еще никогда не были так близки к провалу

Хотя я очень хорошо отношусь к казахам, но не перестаю удивляться Казахстану и его назойливому ассистенту России в уклонении от санкций. На прошлой неделе они обеспокоились ударами по терминалу КТК (нефтепроводу, через который Казахстан поставляет нефть в Европу).

Дорогие, ну а что вы хотели? Россияне через территорию Казахстана поставляют нефть в КНР, а Казахстан через территорию России поставляет нефть в Европу, то есть туда, куда Россия поставлять не может из-за санкций. На рынке это называется нефтяной СВОП с целью обхода санкций.

Украинцы просто не хотят жить под бомбами и ракетами, которые Россия покупает за средства от таких вот СВОПов, поэтому МИД Казахстана со своими заявлениями лучше было бы помолчать и сделать вид, что ничего не произошло.

Если же подобные заявления продолжатся, то я не удивлюсь, если международные партнеры Украины заинтересуются:

• про-российскими стремлениями Казахстана войти в консорциум по строительству газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия);

• там вспомним и согласие на строительство газопровода через Казахстан в КНР, от которого отказалась КНР;

• активное сотрудничество Казахстана с Росатомом.