Москва в ловушке ''Эльзас – Лотарингия'' и ей не до 20 пунктов Рубио

То, как в Москве приняли 2 декабря Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, однозначно показывает – кремлёвцы даже в мыслях не планируют подписать договор о мире навсегда с Украиной, США и Европой. Любой. Даже в версии сильно расширенных соглашений в Стамбуле в марте 2022 г. или пресловутых 28 пунктов.

Есть всего один вариант договора, который они согласны подписать. Но он настолько неприличный, что даже "путину" не поручают его официально огласить. Это – раздел территории Украины между РФ, Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Беларусью с закреплением его в документах ООН. Москва идею такого раздела Украины продвигала в 2014 – 2016 гг. достаточно активно и на официальном уровне. Но свернула, когда в 2017 г. Трамп отменил запрет Обамы на продажу летального оружия Украине и начал передавать его, а Госдеп опубликовал 25 июля 2018 г. декларацию Помпео – "Крым – это Украина". В кремле поняли всю безнадёжность продвижения этого плана, и отправили его в самый низ рашистской пропаганды.

Но не отказались от него, поскольку это единственный для РФ способ выйти из войны без боязни возмездия и с гарантией отсутствия наказания за геноцид украинцев. Поэтому Орбану 15 ноября 2025 г. перед поездкой в Москву пришлось отвечать немецкому "MD meets" интернет-изданию на вопрос: претендует ли Венгрия на Закарпатье? Орбан сказал, не претендует, так как венгры уже раз сыграли в эту игру с немцами, и ничего хорошего из этого не получилось. Но не стал раскрывать подобные предложения, которые получает от Москвы, и рассказывать, какую часть Закарпатья она отдаёт Венгрии, а какую Словакии.

Для кремлёвцев это единственный приемлемый вариант. Любые другие, включая даже признание США аннексии Крыма не только де-факто, как поступили Рузвельт и Трумэн со странами Балтии, но и де-юре не гарантируют, что через какое-то время Украина сама или в союзе с другими странами не восстановит справедливость. Не гарантируют, что США в этом тоже не будут участвовать.

Москва, когда в 2014 г. захватила Крым и часть восточных районов Украины, попала в ту самую ловушку, что и Пруссия, когда в 1871 г. отняла Эльзас и Лотарингию у Франции. Даже признание Францией их аннексии и выплата 5 млн. золотом контрибуции не стали гарантией того, что при первой удобной возможности французы не попытаются вернуть украденное и отомстить. В Берлине это ясно осознавали. Поэтому, когда Австро-Венгрия и Сербия начали в 1914 г. войну, то Второй рейх сделал внешне нелогичный ход – объявил войну Франции, которая была совсем ни при чём. Есть такая история, что когда немецкий посол в Лондоне перед этим зашёл к премьеру Великобритании, чтобы узнать её позицию, то встретил в приёмной французского посла и вежливо спросил: "Давно ждёте?". "Сорок лет" – ответил француз.

Победа Азербайджана во Второй карабахской войне дала кремлёвцам в 2020 г. новый пример и основания опасаться, что Украина тоже будет возвращать силой отнятое у неё РФ. За неделю до окончания этой войны в США был избран президентом Байден. От этого у кремлёвцев ещё больше разыгрались неприятные предчувствия. Особенно, когда в марте 2021 г. Байден на первой большой пресс-конференции после инаугурации сказал: "Путин убийца".

Поэтому пока существует государство Украина в Москве не могут спать спокойно. По этой же причине "путин" с медведевым весь 2021 г. кричали: Украина – это проект Запада "анти-россия" и писали на эту тему псевдоисторические статьи.

Единственный способ для кремлёвцев и государственного образования РФ избежать справедливого наказания – это истребить украинцев как этнос, уничтожить украинский язык и культуру, ликвидировать государство Украина и страну Украина, переименовав её даже не в Малороссию, а в Юго-Западный край. Последнее начинал делать ещё их царь Александр II "освободитель" после подавления восстания поляков в 1863 г. Польшу тогда в империи стали именовать "Привисленским краем". В отношении Украины решили, что даже название "Малороссия" содержит риски, и что "Юго-западный край" звучит более благонадёжно к империи.

Но сделать это в одиночку проблематично, поэтому кремлёвцы пытаются подключить к геноциду украинцев другие этносы, в том числе евреев. Песков ещё за неделю до приезда Виткоффа анонсировал, что в Москве его сводят в синагогу. В Питере тоже в прошлый приезд водили в синагогу. Похоже, единственное место на расеи, куда, кроме ресторана, стоит сходить – это синагога. Но на этот раз Виткофф и Кушнер не поддались на уловку кремля, чтобы изобразить: евреи солидарны с московитами в "денацификации" Украины. Визит в синагогу отменили, притом, что "путин" принял их на три часа позже, чем было договорено, и время на культпоход имелось.

"Путин" на встречу "опоздал", так как был на собрании во "Внешторгбанке", где нёс пургу по плану. Угрожал Украине и Европе, перечислял, какие города РФ ещё захватила в Украине, но утверждал, что хочет мира и торговли с США и со всеми. "Опоздание" тоже было плановым. Кремлёвцы так продемонстрировать Трампу, что временное прекращение огня нужно в данный момент больше ему и Украине, чем им. Поэтому, уговаривайте нас более тщательно.

Временное прекращение огня – это единственное, что в кремле согласны подписать, но пока не хотят подписывать. Именно временное и не всеобъемлющее. Откладывают это на Новый год и Рождество, неизвестно по какому летоисчислению. Москва не может совсем ничего не подписывать без имиджевых потерь. Нельзя год говорить, мы за переговоры с США и идём на встречу Трампу, но совсем ничего не подписывать. Можно и так, но это будет не столь эстетично, и содержит определённые риски. В частности, встречи "серых" танкеров РФ с минами в Чёрном море. Возможно, в Балтийской тоже. При этом в США будут говорить, что не передают разведанные Украине, а в Турции и Эстонии призывать Украину больше так не делать и тихо посмеиваться. Могут появиться и другие методы принуждения РФ к миру.

В результате имеем – Москва находится в ловушке типа "Эльзас – Лотарингия" или "Карабах" и поэтому не может подписать никакой мир с Украиной. Никакие гарантии о безопасности от возмездия, которых она требует для РФ, ничего не гарантируют. Даже полный захват Украины такой гарантией для РФ не является. Только, если вместе с РФ в этом будут участвовать несколько других государств Европы, и с этим согласятся другие государства Европы и США. Мнение Никарагуа значения не имеет, и даже Китая. Они слишком далеко, чтобы реально влиять.

Поэтому все заявления Москвы об условиях, на которых она якобы согласна подписать с Украиной вечный мир – это пустой звук. С Украиной в Москве ничего подписывать не хотят и не будут, кроме прекращения огня, и то на очень короткое время. Москва быстрее подпишет с Орбаном и Фицо договор о разделе Закарпатья, чем вечный мир с Украиной.

В результате все переговоры Виткоффа с кремлёвцами с самого начала были лишены стратегической перспективы. Они имели и имеют лишь тактический смысл – выйти на временное прекращение огня от 30 дней и больше, но в Москве это считают для себя до сих пор невыгодным и неприемлемым. Визит Виткоффа и Кушнера, похоже, не поколебал кремлёвцев в этом мнении, притом, что некоторые обозреватели авансом дали 2 декабря статус "исторического дня".

Ничего исторического пока не произошло. Если не считать того, что в администрации Трампа на днях придут к окончательному выводу, что уже нельзя закончить эту войну без ликвидации РФ как государственного образования. В результате Европе придётся сменить политику причитаний на что-то более действенное, а Украине сменить 5-6 менеджеров. По этой причине Зеленский и отправился в Ирландию на перехват делегации Умерова, а затем Виткоффа и Кушнера. Но если бы в феврале он согласился на проведение выборов, чего публично требовали Трамп и другие республиканцы, то Москва сейчас была бы более сговорчивой.