Гарант безопасности Украины – своя армия и память о войне

Я вовсе не уверен, что на настоящем этапе мир достижим.

Но если перемирие будет подписано...

Рано или поздно они попытаются снова нас "присоединить". И прежних ошибок уже не повторят.

Хотелось бы быть уверенным, что и мы не повторим прежних ошибок. Не станем полагаться ни на обещания России, ни договора о обеспечении безопасности с третьими странами. И то, и другое - фикция. Не стоит бумаги, на которой написано и даже сотрясений воздуха при произношении в слух. Не существует гарантий, которые обеспечат безопасность. Их нет, что бы мы не требовали и как бы не били себя пятками в грудь наши партнеры. Партнеры они до того момента, как им это выгодно. А потом - наблюдатели. Даже без совещательного голоса.

Есть один гарант безопасности - собственная армия, с собственными арсеналами, которые в абсолютном большинстве наполнены оружием собственного производства.

И хорошая память.

Память о том, как и на чем россияне приезжали к нам на вареники. О том, как горели наши города. Как умирали наши люди и от чьих рук.

Это чтобы из Львова не шли поезда в Москву, со штукатурами и плиточниками, чтобы с Кривого Рога не летели в Якутск и Воркуту золотодобытчики и шахтеры, чтобы запорожцы не обслуживали скважины в Тюмени.

Ненависть рано или поздно станет глухой, но память должна остаться.

Нам не на кого полагаться. Только на самих себя.

На свою армию, на свою промышленность, на свою энергетику и на свою память о об этой войне.

Тогда, возможно, нам удастся избежать следующей.

Во всяком случае, у нас есть шанс.

Так или иначе, мы будем вынуждены выстроить систему каких-то взаимоотношений с чокнутым соседом, но никогда больше не допустить его влияния ни на политику, ни на экономику, ни на идеологию - это наш единственный шанс уцелеть в ближайшей перспективе.

Не стать похожими на них - это обрести себя.

Мир будет тяжелым, несправедливым, болезненным, но альтернатива хуже. Держимся.