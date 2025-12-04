Конец войны, мир, перемирие, приостановка не случатся ни завтра, ни послезавтра. Буквально через пару месяцев мы заметим, что наступил пятый год разговоров о том, что война вот-вот закончится. Наступит пятый год медийное созерцание дипломатических столов, людей в галстуках, без устали раздувающих свою значимость и спекулирующих иллюзиями контроля и желаниями мира. Однако сила, управляющая реальностью, имеет совершенно иную природу и другую форму.

Лицо русского солдата – вот лицо реальности. На сегодняшний день оно все еще полно обреченной решимости. На него не так уж направлены софиты и телекамеры, но именно там следует искать ответ на то, кто управляет сокровенными струнами мира, кто определяет судьбу планеты. И пока это безобразное лицо, лицо отвратительной войны, которую россияне ведут против веры, надежды и любви, все еще обещает нам продолжение марафона.

Группа глуповатых застройщиков, каприз судьбы и бредами глубинного народа оказавшаяся на высоких холмах, верила в то, что людьми руководит не ярость и любовь, а какие-то сокровенные и никому не видимые нити. Эта группка надеялась, что теперь они станут этими кукловодами мира, вершителями судеб, деньгами и ложью пройдут мир туда и обратно.

Но оказалось, что у человека и сестры его войны не такая природа. Что даже их родственники застройщиков по цинизму – хозяева Кремля – мыслят и дышат совсем по-другому, хотя так же не верят ни во что светлое. Оказалось, что деньги слишком мало для кремлевских, и что те не остановятся ни под какое обещание гешефта. Потому что кровь слаще долларов, карта власти всегда бьет карту денег.

Расслабить, разделить и обмануть – только для этого запускают во все годы войны эти мирные планы. Скрыть реальность, в которой требует меньше триндиты, а больше драться, требует перестать ждать чуда и наконец-то начать жить и радоваться. Победа уже несколько раз приходила, но нас не было дома.

***

Ну наконец-то запылали танкеры. Это важнее многих других.