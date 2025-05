Топ-5 лучших отелей Вены, которые рекомендуют путешественники: с прекрасными ресторанами, эксклюзивными спа-центрами и достопримечательностями рядом

Вы планируете посетить Вену? Если да, вас ждет настоящее удовольствие! Вена, город с богатой историей и культурой, является центром Священной Римской империи, центром искусства и интеллектуализма эпохи Возрождения, домом для таких выдающихся фигур, как Моцарт, Фрейд и Бетховен. Этот город демонстрирует 2000 лет истории на каждом шагу. Но его образ отнюдь не выглядит устаревшим: сегодня Вена остается ярким и современным культурным центром. Как доказательство, стоит ознакомиться с лучшими гостиницами Вены, поражающими своей изысканностью. Ежегодный опыт World's Best Awards определил, какие из самых роскошных гостиниц Вены, часто с собственной историей, удовлетворят самого требовательного путешественника.

1. Победитель опроса: The Ritz-Carlton, Vienna

Интерьеры номеров совмещают современность и исторический шарм. Источник: Image Ritzcarlton.com

Роскошная гостиница, расположенная в самом центре города в четырех дворцах 19 века, поражает просторными территориями, легендарным сервисом и настоящим австрийским гостеприимством. Он располагает 200 просторными номерами и люксами, сохраняя теплую и уютную атмосферу.

Лидер в топ-5 любимых отелей путешественников в Вене, заслуженно получивший наиболее положительных отзывов, является идеальной отправной точкой для исследования города. Терраса на крыше на 8-м этаже, где расположен бар AtmSphere Rooftop Bar, предлагает потрясающие виды Вены, неподалеку находится красивый городской парк, а многие знаковые достопримечательности доступны менее чем за 20 минут: Музей истории искусств, старейший в мире зоопарк Тиргартен Шенбрунн и Государственная опера. Несмотря на расположение в исторических зданиях, интерьеры отеля достаточно современны, хотя некоторые оригинальные детали сохранены и гармонично сочетаются с новым окружением, например, величественная кованая лестница в холле. Классические номера с современными нотками: сдержанные цвета стен и тонкие шторы контрастируют с узорами на декоративных подушках и покрывалах и акцентными произведениями искусства. Самый роскошный номер – Президентский люкс площадью 190 м², который сочетает современный интерьер с шармом 19 века.

Во время пребывания в гостинице гости могут погрузиться в кулинарную культуру Вены с разнообразными ресторанами, включая звезды Мишлен, и барами, вдохновленными различными тенденциями. Любители мяса и местных продуктов должны посетить Dstrikt Steakhouse, стейкхаус от фермы до стола, где гости могут насладиться лучшим выбором австрийского мяса, приготовленного на угле, и вкусными гарнирами. Pastamara - Bar con Cucina предлагает гостям итальянскую поездку в непринужденной атмосфере, наслаждаясь переосмысленными вариациями сицилийской кухни. Кроме бара на крыше AtmSphere, отель имеет еще один бар, классический резвый D-bar с видом на бульвар Ринг, который подает легкие закуски и коктейли с современным оттенком, приготовленные мастером-миксологом. Члены клуба The Ritz-Carlton также могут посетить стильный лаундж на 7 этаже для персонализированного обслуживания и нескольких кулинарных предложений в течение дня. Еще один бонус для гостей The Ritz-Carlton, отличающий его среди других лучших гостиниц Вены из этого топа, – самый длинный крытый бассейн в городе, примечательный также подводной звуковой системой, воспроизводящей классическую музыку. Он является частью Ritz-Carlton Spa Vienna, городского оазиса энергии и спокойствия, сочетающего терапевтические и целебные впечатления с природными элементами. Ассортимент услуг широк: от индивидуальных массажей и процедур до спа-пакетов и фирменных ритуалов. Помимо бассейна, спа-центр имеет фитнес-центр и специальные зоны отдыха для мужчин и женщин, каждая из которых оборудована сухой сауной, парной и подогреваемыми кроватями.

2. Hotel Bristol, Luxury Collection Hotel

Еще одна из самых шикарных гостиниц Вены в центре города, Bristol поражает своим наследием и расположением: рядом с потрясающей Венской государственной оперой и недалеко от самых достопримечательностей, среди оживленных кафе, ресторанов и элегантных бутиков. Эта жемчужина ар-деко олицетворяет венский шарм и исключительный сервис. Bristol имеет 150 эксклюзивных номеров, включая 24 уникальных люкса, напоминающих квартиры начала 19 века. Элегантно оформленные в стиле ар-деко Пьером Ивом Рошоном, они предлагают изысканную атмосферу и лучшие виды на город. Они отражают традиции с 1892 года и демонстрируют сочетание двух миров – современной роскоши и вневременной утонченности.

Bristol станет прекрасной базой для исследования города с помощью команды консьержей, помогающих каждому гостю открыть лучшее из венского опыта и раскрыть секретные сокровища города. Каждый консьерж – сертифицированный эксперт в разных отраслях и обладатель отличия "Золотые ключи" Международного общества консьержей. Отель организует уникальный опыт для своих гостей, приглашая их приобщиться к почитанию венских мастеров. Консьерж поможет посетить мастерские, чтобы заглянуть за кулисы и узнать некоторые секреты наследников 300-летней ремесленной традиции. Консьерж подготовит два необязательных посещения событий, чтобы гости могли увидеть историю стекла Лобмайр, ювелирных изделий AE Köchert, фортепиано Бозендорфер, фарфор Аугартен, обувь Шеер и многое другое. Как одна из самых любимых гостиниц Вены, Bristol предлагает одни из самых роскошных ресторанов города. Элегантный Bristol Lounge работает весь день, предоставляя классическую австрийскую кухню и фирменные интерпретации шеф-повара Стефана Зубера. Сядьте удобно у камина, если путешествуете в холодную погоду, чтобы насладиться кулинарными деликатесами, которые любили Рихард Штраус, Энрико Карузо и Густав Малер в свое время, и почувствовать прекрасное венское гостеприимство. Также стоит посетить послеобеденный чай в британском стиле, который подается с изысканным выбором деликатесов, закусок и сладостей из кондитерской гостиницы. Бар Bristol – первое американское заведение такого рода в городе, а его коктейльная карта столь же велика и легендарна, как и знаменитые гости Bristol.

3. Park Hyatt Vienna

Лучшие отели Вены поражают с первого взгляда. Источник: Image Hyatt.com

Один из самых престижных пятизвездочных отелей Вены гарантирует утонченным путешественникам незабываемый опыт. Отель имеет 146 роскошных номеров (включая 42 люкса), которые отличаются изысканным декором, изящной атмосферой и современным дизайном, создавая ощущение дома вдали от дома. Шикарные кровати, мраморные ванные комнаты, подогрев полов, эксклюзивные удобства и потрясающие виды на город приветствуют гостей в каждом номере, украшенном деревом, перламутром и мрамором.

Кулинарная программа Park Hyatt Vienna состоит из ресторана, бара и лаунджей для роскошного пребывания и гастрономического опыта в самом сердце города. The Bank Brasserie & Bar, расположенный в центре здания, имеет отдельный вход с улицы Богнергассе. Ресторан использует местные органические продукты в своей кухне и сосредотачивается на новых вариациях классических блюд в брассере. Ежедневный завтрак предлагается в формате шведского стола. Гости могут наблюдать за работой шеф-поваров благодаря открытой кухне. Бар The Bank отличается премиальными фирменными коктейлями, вдохновенными оптическими и сенсорными ассоциациями с временами, когда здание было банком. Любители свежего воздуха оценят возможность отдохнуть в эксклюзивной зоне The Bolliparadise, расположенной на Богнергассе, чтобы наблюдать за живой жизнью Вены, попивая фирменное шампанское и смакуя кулинарные деликатесы. Поклонники сладостей будут в восторге от посещения Café Am Hof, витрина которого заставлена разнообразными вкусными тартами, пирожными и сладостями. От классической венской выпечки до современных кондитерских изделий здесь найдется что-то для каждого сладкоежки, а если трудно выбрать только один десерт, попросите упаковать несколько на вынос. Также есть лаундж для отдыха, напитков и закусок в непринужденной атмосфере и обслуживание номеров. Park Hyatt Vienna располагает одним из самых эксклюзивных спа-центров в лучших местных отелях. Arany Spa занимает подвал бывшего здания банка, превращая его в роскошный оазис отдыха, релаксации и комфорта. Спа-центр имеет 15-метровый закрытый бассейн, большой фитнес-центр, сауну и спа для волос. Посетителям предлагается широкий ассортимент косметических и beauty-процедур для лица и тела.

4. Hotel Sacher Wien

С момента открытия в 1876 году Hotel Sacher всегда был важной частью культурной истории Вены, став одним из лучших отелей австрийской столицы. Его гостями были многочисленные знаменитости, от художников до глав государств, такие как президент США Джон Ф. Кеннеди, королева Великобритании Елизавета II, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и многие другие. Hotel Sacher упаковал свою славную историю во вневременную элегантность, предлагая публике 152 номера и люкса, где современность и инновации гармонично сочетаются с традициями и наследием. Высококлассная просторность и комфорт демонстрируют настоящий вкус роскоши в каждом номере: хрустальные люстры, индивидуально оформленные интерьеры, оригинальные произведения искусства, круглосуточный сервис консьержа и многое другое. Мраморные ванные комнаты с подогревом пола и отдельными душами дополняют изысканный декор спален, а окна предлагают виды на достопримечательности города и удивительную архитектуру.

Кулинарные заведения в самых потрясающих отелях Вены, таких как Hotel Sacher, предлагают погружение в австрийскую и международную кухню, широкий винный список и фирменные шоколадные десерты. Займите место в стеклянной оранжерее с видом на Венскую оперу, которая летом превращается в просторную открытую террасу, или в величественной столовой ресторана Rote Bar, чтобы насладиться австрийскими рецептами и вкусными венскими классиками под аккомпанемент живого фортепиано. Гости будут очарованы потрясающей атмосферой ресторана Grüne Bar с люстрой Лобмайр 1883 года и картинами Файстауэра, а также изысканной подающейся региональной кухней. Они могут расслабиться и насладиться роскошью с поздней ночью ноткой в легендарном баре Blaue by Sacher, изящном приюте с темно-синими парчовыми стенами и хрустальными люстрами. Попивайте вкусный кофе и наслаждайтесь выпечкой в Café Bel Étage или отведайте знаменитый торт Захер и почувствуйте венскую кофейную культуру в Café Sacher. Завершите свои культурные и гастрономические удовольствия в отеле наивысшим уровнем релаксации. Найдите время, чтобы обновить себя с помощью фирменного ритуала "Шоколадное время", включающего четыре beauty-процедуры с использованием какао-бобов, или используйте натуральные ингредиенты и передовые молекулярные достижения по уходу за лицом Seed to Skin. Sacher Boutique Spa также предлагает массажные услуги, beauty-процедуры, круглосуточный пятизвездочный тренажерный зал, парную и сауну.

5. Hilton Vienna Plaza

Завтракайте, наслаждаясь прекрасными видами города. Источник: Image Hilton.com.

В самом престижном районе Вены, на Рингштрассе, менее чем в километре от знаковых архитектурных достопримечательностей, таких как Венская государственная опера, Ратуша, Собор Святого Стефана и Императорский дворец, расположен один из самых шикарных отелей города, Hilton Vienna Plaza. Это отличная отправная точка для пешеходных туров по Старому городу, а элегантная торговая улица Грабен – всего в 10 минутах ходьбы. Отель также расположен недалеко от рождественского рынка возле Ратуши, поэтому путешественники, которые едут в Вену за порцией рождественской атмосферы и ярмарочного шарма, любят останавливаться здесь. Здание, построенное в 1920-х годах, открылось в 1988 году как первый дизайнерский отель в городе. Она украшена более чем тысячей оригинальных произведений искусства, ценными архитектурными деталями и многочисленной дизайнерской мебелью. Позже его тщательно отреставрировали, оживив уникальный сервис и эксклюзивные удобства. Отдавая дань историческому великолепию и сочетая ее с максимальным комфортом, Hilton Vienna Plaza открывает двери к современному стилю жизни города. Оформление отеля сочетает дизайн ар-деко и современные интерьеры. Номера и люксы отличаются элегантной мебелью, большими окнами (которые можно открывать) и мраморными ванными комнатами.

Элегантная атмосфера 1920-х годов продолжается в ресторане и баре Émile. Его атмосфера вдохновлена историей реального человека, Эмиля Руже, уроженца Парижа и представителя высшего класса. Его считали денди в лучшем смысле слова: он много путешествовал, останавливаясь в лучших гостиницах Европы, вел богемный образ жизни, став постоянным гостем баров и кафе в окрестностях, но позже влюбился в Вену и решил остаться здесь. Эмиль был постоянным посетителем нескольких известных кафе на Рингштрассе и часто его можно было увидеть в холлах местных отелей по чтению газет. Он покинул Вену в 1930-х, но его радость жизни, стиль и элегантность воплощены в одном из лучших ресторанов города. Посетите Émile, чтобы насладиться австрийской и международной кухней и дополнить заказ коктейлем или винтажным шампанским. Послеобеденный чай в холле отеля также достоин посещения. Позднее денно и нощно расслабьтесь в баре Émile с бокалом фирменных мартини, абсента или других напитков. Все гости отеля получают доступ к фитнес-центру, а также могут арендовать велосипед, чтобы прокатиться по городу и увидеть как можно больше достопримечательностей. Как один из топ-5 самых любимых отелей путешественников в Вене, Hilton Vienna Plaza олицетворяет лучшее из города, пропитанного традициями и разнообразными культурными влияниями.