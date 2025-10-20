Когда в Украине потеплеет: прогноз погоды на 21 октября

Завтра, 21 октября, в Украине потеплеет.

Температура воздуха в течение дня составит +9+13 градусов, на юге и западной части +10+15 градусов.

И только на северо-востоке еще будет прохладно, днем +7+9 градусов.

В ближайшую ночь холоднее всего будет в западных областях, заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины ночью ожидается +1+6 градусов, при прояснениях, при безоблачной погоде вероятны заморозки 0-3 градуса.

Дожди пройдут в восточных областях, Черкасской, Днепре с районами, Сумщине, Полтавщине.

На остальной территории Украины без осадков, на западе - солнечно.

В Киеве во вторник осадков не ожидается. В ближайшую ночь +2+6 градусов, завтра днем потеплеет до скромных +10 градусов, в дальнейшем по неделе - немного выше.

Понятно, что при +12+16 градусах в квартирах слабое утешение от +12+16 на улице.

Однако на улице можно любоваться красивой природой, желтыми листьями, хризантемами, быстро двигаться в пуховике, шапке, догоняя маршрутку.

А вот дома способы греться могут быть - чаи, глинтвейн (в нерабочее время), придумывать тыквенные супы, энергично нарезая тыкву, пробежаться с котами за их любимым шариком из фольги, заняться уборкой, что будет несколько проблематично в двух штанах и трех делиться ими со знакомыми на работе или в соцсетях.

Главное, что до 1 ноября ожидаются периоды с потеплением на улицах))

А там и до отопления централизованного недалеко))