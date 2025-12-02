На Telegram-канале The Moscow Times опубликована информация, что деловая активность в российской экономике продолжает снижаться. Индекс PMI в перерабатывающей промышленности, рассчитываемый S&P Global по итогам опросов компаний, в ноябре 2025 года составил 48,3 пункта, что значительно меньше критического индикатора в 50 пунктов. Это происходит уже шестой месяц подряд и говорит о глубине спада экономики РФ. Спад активности промышленных предприятий был вызван резким падением производства из-за сокращения новых заказов. Уменьшение деловой активности стало самым большим с апреля 2022 года, а столь длительного периода негативных оценок не было со времён пандемии COVID-19.

Индекс PMI в обрабатывающей промышленности шестой месяц подряд остается ниже 50, что означает устойчивое сокращение производства, а не краткосрочные колебания рынка. Несмотря на рост оборонных заказов, обеспечивающий загруженность военно-промышленного комплекса, гражданские отрасли сокращают объёмы производства, что приводит к общей стагнации экономики и снижает доходную часть российского бюджета. Промышленные компании являются крупными налогоплательщиками в регионах. При падении производства и сокращении прибыли снижаются налоговые поступления, а вместе с ними возможности региональных властей финансировать дороги, школы, больницы и социальные программы. Падение производства в России, ставшее крупнейшим со времен пандемии COVID-19, приводит к тому, что заводам и фабрикам больше не нужна прежняя численность работников. В 2025 году сокращенная рабочая неделя перестала быть исключением и стала привычной для многих крупных российских предприятий. На трёхдневный или четырёхдневный график уже перевели работников "Ростсельмаша", Челябинского электрометаллургического комбината, КАМАЗа, ГАЗа, ЛиАЗа и других заводов в автомобильной, металлургической, машиностроительной и строительной отраслях. В конце 2024 года в режиме неполной занятости – сокращённого дня или недели, простоя и других подобных схем, работало около 14% сотрудников крупных и средних предприятий. В 2025 году министерство труда России фиксирует резкий рост скрытой безработицы, количество людей, работающих неполный день или неделю, выросло в 2,6 раза. Более 40% работодателей в 2025 году планировали сокращение штата – четверть фирм допускали массовые увольнения уже в ближайшие месяцы. На крупных предприятиях это уже происходит: в Объединенной судостроительной корпорации начали уменьшать количество персонала, в Российских железных дорогах готовятся к массовым сокращениям из-за падения грузоперевозок, а на АвтоВАЗе после введения сокращенной недели и снижения зарплат работники начали массово увольняться сами. Снижение производства и объема заказов означает не только уменьшение текущей зарплаты, но и рост финансовых рисков для семей. Домохозяйства с ипотекой, автомобильными кредитами и потребительскими ссудами уже сталкиваются с тем, что ежемесячные платежи остаются на прежнем уровне, а их доходы падают из-за сокращённой рабочей недели, простой или частичной занятости, в результате люди всё чаще допускают просрочку платежей по кредитным обязательствам.

Коммерсант сообщает, что захват Россией золотых месторождений в Центрально Африканской Республике (ЦАР), Буркина-Фасо и Мали создаёт опасный канал теневого финансирования, угрожающий интересам США. Это позволяет Москве накапливать золото и использовать его в качестве альтернативного резерва для обхода санкций. Удерживая контроль за месторождениями силой, российские структуры формируют в Западной и Центральной Африке сеть режимов, зависимых от российского оружия и охраны. Такая система превращает регион в финансовую и политическую базу Кремля, откуда он может вести подрывные действия против США, финансировать военные кампании и поддерживать глобальное противостояние, несмотря на международное давление. Российские структуры, постепенно закрепляющие контроль над золотыми активами в ЦАР, Буркина-Фасо и Мали, изменяют систему власти в этих странах, переводя её от классических механизмов государственного управления к модели, где ключевую роль играет силовой контроль и внебюджетные финансовые потоки. Утрата прозрачности источников доходов создает среду, в которой местные правительства стают зависимыми не от интернациональных институтов либо программ развития, а от русских военных консультантов, частных компаний и теневых посредников. Когда золото превращается в основной ресурс взаиморасчетов, Москва получает возможность навязывать условия без прямых политических деклараций, влиять на решения безопасности и формировать экономические приоритеты стран, через которые проходят эти схемы. Американское присутствие в регионе ослабевает, поскольку конкурирует не с классической дипломатической или военной конкуренцией, а имеет дело с сетью зависимостей, работающей по логике непрозрачного финансирования, закрытых охранных структур и политического патронажа. В такой реальности любые инициативы США теряют эффективность, потому что принимающие страны всё больше ориентируются на того, кто обеспечивает их негласную безопасность, удерживает власть военных режимов и дает доступ к быстрым ресурсам, не подлежащим международному контролю.

Российские структуры используют африканские золотые активы как средство формирования новой региональной элиты, извлекающей выгоду не от прозрачных инвестиций, а от скрытых операций, укрепляющих зависимость от Москвы. Такой подход изменяет баланс влияния, потому что местные лидеры вс чаще принимают решения, ориентируясь не на долгосрочную стабильность, а на краткий цикл выгод, обеспечиваемый российскими партнерами. Это создает политический ландшафт, где американские инициативы теряют актуальность, поскольку ключевые актеры перестают рассматривать сотрудничество с США как источник устойчивого развития. Кремль получает возможность расширять военное присутствие под прикрытием охранных контрактов, что позволяет ему контролировать стратегические территории и логистические маршруты вне формальных механизмов международного контроля. Такое присутствие становится основанием для создания опорных зон, в которых формируются сети служащих и командиров, зависящих от российских инструментов поддержки. Это существенно усложняет американские усилия по уменьшению влияния Москвы, поскольку силовые структуры африканских государств фактически интегрируются в российскую модель безопасности. Развитие российской перерабатывающей инфраструктуры в Мали обеспечивает Кремлю полный цикл обращения золота, что минимизирует внешние точки контроля и делает финансовые потоки недоступными для мониторинга США. Эта экономическая автономия позволяет России получать ресурсы для внешних сделок без привлечения международных банковских систем, остающихся в зоне американского влияния. В итоге Вашингтон сталкивается с источником доходов, не поддающимся традиционным санкционным механизмам. Усиление российского влияния в Западной и Центральной Африке создает новую политическую конфигурацию, в которой США теряют партнёеров, способных поддерживать региональную стабильность на прозрачных началах. Когда вместо инвестиций и развития на первый план выходят силовые группировки и теневые финансовые схемы, зона американского взаимодействия фактически сужается. Это открывает России возможность использовать регион в качестве плацдарма для операций, направленных на ослабление позиций США в других частях света.

Влиятельное британское издание The Telegraph опубликовало расследование под названием "Золото подпитывает военную машину Путина и держит Россию на плаву. Наёмников Вагнера обвиняют в убийствах и пытках в Центральной Африке с целью получения драгоценного металла". Главный вывод статьи состоит в том, что российские компании разрабатывают всё большее количество месторождений золота на Африканском континенте, а добытое таким образом золото направляется на финансирование войны России против Украины. В условиях санкций государств Запада в отношении РФ, направленных, в частности, на торговлю российскими углеводородами, золото наряду с криптовалютами является одним из важных источников поддержки российской экономики во время войны России против Украины. Золото легко физически перемещать, переплавлять, скрыть его происхождение и "отмывать" по хорошо отлаженным схемам на "черных" рынках.

В начале 2025 г. была обнародована информация о том, что Москва заплатила золотыми слитками Тегерану за помощь в создании инфраструктуры для производства и использования иранских военных беспилотников. Кроме того, известно, что Россия использовала золотые слитки для оплаты продукции двойного назначения, вооружений, военной техники и боеприпасов, поставленных из Северной Кореи. Текущий рост мировых цен на золото только стимулирует российские власти чаще и активнее использовать золото для международных расчётов. Экспорт золота из стран Африки в Россию, начиная с 2022 года, оценивается в эквиваленте в $2,5 млрд.

Известно, что ряд золотых месторождений в Центрально-Африканской Республике контролируют связанные с Москвой структуры, ставшие "преемниками" бывшей частной военной компании "Вагнер". Причём, чтобы сохранить контроль над продажей золота, добываемого в приисках ЦАР, российские наемники часто прибегают к убийствам представителей местного населения. К примеру, в сентябре 2025 года россияне застрелили десять местных старателей у месторождения Ндасима в центре ЦАР. Через две недели русские наемники захватили еще десять старателей и заперли их на несколько дней в металлических контейнерах под палящим солнцем. В результате, один из этих пленников погиб. Группа Вагнера получила контроль над месторождением Ндасима ещё в 2021 году. В 2025 году российская компания Nordgold получила лицензию на добычу золота в месторождении Ниу в Буркина-Фасо. Это стало уже третьим месторождением, разрабатываемым российской компанией в этой африканской стране. В свою очередь в Республике Мали военная хунта в сотрудничестве с российской компанией ЯДРАН-ГРУПП (город Казань) летом 2025 года начала строительство золото очистного завода. Предполагается, что предприятие, производственная мощность которого составит 200 тонн, станет центром переработки золота для нескольких африканских государств.

Сегодня Армения фактически стала транзитным хабом для российского золота, которое попало под западные санкции. Через её территорию Москва обходит эмбарго и продаёт металл на мировых рынках, в частности, в Объединенных Арабских Эмиратах. В течение всего лишь 12 месяцев в 2024 году объемы экспорта золота из Армении выросли в 17 раз! Конечно, это никак не связано с тем, что в стране открыли новые месторождения золота. Просто Россия использует Армению в качестве транзитной зоны для собственной торговли золотыми слитками. Далее оно, как правило, экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты в огромных объёмах. За этими схемами стоят влиятельные политики и бизнесмены Армении, представляющие интерес в этом бизнесе. Начиная с 2022 года через Армению прошли поставки золота на миллиарды долларов. Это в значительной степени помогает России компенсировать потери санкций со стороны государств Запада.