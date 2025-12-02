Почему России выгодно, чтобы вы не пили флэт вайт?

На дворе 2025 год. Мы в войне уже дольше, чем длилась Первая мировая. Но если посмотреть на наш Facebook или, простите господин Бог, сеть Threads, создается впечатление, что мы не воюем за жизнь, а соревнуемся за право быть главными плакальщиками планеты.

Недавно мне попалось видео одной дамы, которая с точки зрения социологии раскладывает по полочкам нашу национальную травму. Она говорила о "моратории на счастье". О том, что украинцев веками учили: не высовывайся, не смейся, не радуйся. Потому что если ты счастлив — ты заметен. А если ты заметен — за тобой придут.

Я пришел к мысли (окончательно в ней утвердился), что мы построили культ страдания. У нас считается, что "хороший человек" — это тот, который ходит с лицом, как будто он только что похоронил всю семью, даже если у него все относительно хорошо. А тот, кто позволяет себе жить — есть в ресторане, покупать одежду, смеяться — автоматически становится врагом народа, ведь это "не ко времени!".

Я скажу вещь, которая вам не понравится. Ваше показательное страдание — не патриотизм, а экономическая диверсия. И сейчас я на цифрах объясню, почему ваша "печаль" играет на руку Кремлю.

Давайте отбросим лирику и поговорим как взрослые люди о ресурсах. Война — это самый дорогой проект в мире. Один выстрел артиллерии стоит как годовая зарплата учителя. Ракета ПВО стоит как квартира на условных "Новопечерских липках".

Откуда берутся деньги на эту войну?

Западные партнеры дают оружие и деньги на социальные выплаты. Но армию — зарплаты, премии, топливо, логистику — содержим мы. Украинский налогоплательщик.

Это простая формула: Нет экономики — нет армии. Нет армии — нет Украины.

Суверенитет Украины, по моему мнению, состоит из трех частей: армия, экономика и культура.

Теперь смотрим на ваш "мораторий на радость".

Когда вы, руководствуясь чувством вины, решаете "затянуть пояса" и отказываете себе в маленьких радостях, происходит следующее:

Вы останавливаете оборот денег. Вы не купили кофе — владелец кофейни не получил выручку. Он не заказал молоко, не заплатил за свет, не выплатил зарплату баристе. Цепочка прервалась.

Налоги не платятся. Меньше транзакций, меньше НДС в бюджет. Меньше НДС — меньше денег на закупку дронов.

Бизнес умирает. Малый и средний бизнес — это сфера услуг. Это эмоции. Если вы не потребляете эмоции, этот бизнес закрывается. Люди теряют работу и уезжают за границу. Или садятся на шею государству, требуя пособия по безработице.

Ваша "экономия на радости" приводит к тому, что государство получает меньше ресурса для защиты от агрессии россии. Вы хотите помочь фронту? Идите и потратьте деньги. Заработайте и потратьте снова. Это называется "работающая экономика".

Или посмотрим на проблему с точки зрения менеджмента человеческого капитала. Каждый из нас это юнит. Эффективный или неэффективный, но о производительности труда поговорим позже.

В состоянии "запрета на счастье", в состоянии хронического стресса и апатии, ваша эффективность падает до уровня плинтуса. Вы — как станок, который не смазывают, но заставляют работать в три смены. Что случится? Станок сломается.

Человек в депрессии (в широком бытовом, а не медицинском смысле) и в хандре генерирует меньше идей, принимает плохие решения, болеет (и нагружает и так еле живую медицинскую систему).

Этот человек превращается из актива (тот, кто зарабатывает и донатит) в пассив (тот, кого надо спасать, финансировать).

Вам кажется, что когда вы сидите в темной комнате и наказываете себя за то, что выжили — вы солидарны с военными?

Ошибочный путь. Потому что государство должно быть обеспечено, чтобы защищать себя. А обеспечивать И СЕБЯ, И СВОЮ СЕМЬЮ, И ГОСУДАРСТВО может только сильный, ресурсный, психически стабильный человек.

У россиян есть стратегия. Она называется "война на истощение". Их цель — не только захватить территории, но и сломать волю к сопротивлению.

Они хотят видеть нас нацией истериков, сломленных, уставших людей, которые ненавидят друг друга.

Когда вы устраиваете "срач" в комментариях под фотографией девушки с коктейлем, вы работаете на российскую пропаганду. Вы раскалываете общество. Вы создаете атмосферу концлагеря, из которого хочется сбежать.

И люди убегают. Не от ракет, к ним привыкли. Бегут от безысходности и серости.

Если мы хотим, чтобы люди возвращались в Украину, мы должны продавать им не только идею "крепости", но и идею "жизни".

Никто не хочет жить на кладбище, даже если это очень героическое кладбище.

Люди хотят жить там, где есть жизнь. Где работают театры, где смеются дети, где можно выпить вина и не получить порцию проклятий от "полиции морали".

Быть счастливым сегодня — это акт неповиновения. Это как показать средний палец врагу.

"Смотрите, вы нас бомбите, а мы живем. Мы открываем бизнес. Мы рожаем. Мы смеемся".

Это деморализует их больше, чем наши слезы.