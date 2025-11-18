К чему захватчики готовят ОРДЛО: Россия перетасовывает чиновников оккупационных властей

В 2014 году критическое большинство жителей Луганщины и Донетчины (не все, а критическое большинство) решили, что им плохо жить в Украине, они не достаточно богаты, не достаточно влюблены, не достаточно защищены, не достаточно свободны, не достаточно… Вот всего им было мало, все было не так, во всем их ограничивали украинцы, поэтому они – во внимание. "пожить по-русски", "обратно в ссср", "хватит кормит Украину", "Донбасс-Россия" и другие. Одна из главных тоскливых песен была – "путин-памаги".

Да, именно так, под дирижерством местных властей критическое большинство жителей Донбасса вопили "путин памаги" и верили, что путин создаст для них идеальный мир справедливости, богатства, любви и защиты. Не было тогда у нас не местных пророссийских провокаторов, только свои, потому им доверяли.

Что интересно, вот еще осенью 2013 года у нас в городе ругали мэра за его коррупционность, схемы, абсолютную власть, которая вела к уничтожению города. Тогдашний мэр города Свердловск (Довжанск) был бессменным руководителем Александром Шмальцом. Чего бессменный? Потому что народ его выбирал по схеме "новый будет воровать, а этот ворует, но умеренно", таким образом, мэр никогда никому ничего не обещал, не имел никакой предвыборной программы, ни одного плана развития города, но выигрывал выборы срок по сроку от Кучмы до 2014 года.

На пикеты народ ходил, жалобы в Киев писал (конечно получал ответ – вы его выбрали, то…), митинговал, критиковал и выбирал каждые выборы, потому что "это ворует, а новый больше воровать будет".

Так он так и говорил "это мой город, здесь мои законы".

Что интересно, когда этот мэр, которому не очень-то и доверяли, вышел на пикет и сказал "Майдан – зло, они митингуют, мы работаем, шахтеры Донбасса никогда не будут кормить Украину, россия всегда была нашим партнером", народ вписался от счастья и начал орать, что это его любимый мэр, который пришел к его любимому мэру.

Я пропущу в этом сообщении тот момент, что тогдашний мэр пытался усидеть на двух стульях. В Киев он передавал информацию – "город под контролем Украины, русский войск в городе нет, все спокойно, общество будоражат провокаторы" – в то же время снимал украинские флаги, вешал русские и встречал русские войска хлебом-солью.

Но не так случилось, как думалось, после "референдума" и установления полного военного контроля России над оккупированным Свердловском (Довжанском), как и частью Луганщины, его просто вывели из кабинета, отрезали от всех схем заработков, сделали посмешищем и ограбили. Где-то через 2 месяца оккупации он умер у себя на огороде от инфаркта, скорая не успела, потому что не было ни машин, ни людей, ни бензина. Сыновья даже не приехали на похороны, а жена до сих пор поет песни, что "его убила Украина, обвинили его в сепаратизме, а мы всегда были за огород и просто хотели восстановить ссср, когда мы все жили хорошо".

Тогда сразу на город мэра россия поставила своего человека – Андрея Сухачева. Человека из народа, как любили говорить – в "референдум" устанавливал металлопластиковые окна, после создания "республики" стал руководителем города. Все как любит плебс. Из грязи в князе.

Это подал в отставку – очень интересное событие, напишу отдельно – ушел с должности мэра и стал "первым зам министра промышленности и торговли", это карьерный рост, действительно "народная республика". ОРДЛО готовят к чему-то интересному, то начали менять "людей из народа" на "людей из политики", причем украинский – наблюдаю.

Так хотя новость с ОРДЛО не связана с умершим мэром, с пертурбацией "власти", но чего-то вспомнилось и захотела вам написать о тех событиях, потому что с одной стороны, это просто воспоминания, с другой – все, что сейчас там происходит, это эхо событий 2014-го, а собственно – итоги.

Потому что "путин памаги", кричавшей в 2014-м критическое большинство жителей ОРДЛО, они взывают до сих пор.

Казалось, что не так ли? "Республику народную" построили? Вся ли власть у "народа"? Живете без Украины? Всюду ли свои люди? Чужих убили-выгнали? Что опять не так ли? Ибо снова "путин памаги" каждый день с утра до ночи, в каждой газете, в каждой соцсети, в каждом сообщении.

10 лет одно и то же – "путин памаги"!

Жалобы пишет народ Донбасса пути на все: на соседей, на цены, на качество продуктов и услуг, на врачей, на прокуратуру, на мэра, на ЖКХ, на РЭС, на водоканал, на…

"Опять прорвало канализацию, воняет гамном, путин памаги!" – это норма для обычного среднестатистического дня из "народной республики".

Постоянно пишут о справедливости. "У соседа пенсия больше, где справедливость", "соседка получила выплаты на убитого сына и мужа, и еще раз замуж вышла, где справедливость", "почему у нас в республике цены выше, чем в Москве, где справедливость", "в больнице нет врачей, где справедливость, путин помаги"…

Это снова ищут любви и защиты путина, потому что в помещении банка им тесно и путин должен решить этот вопрос.

Что там самое жесткое в мире? Алмаз? Ложь! Самое твердое в мире – это вера народа в доброго, честного, справедливого царя, который услышит народ и сразу решит все вопросы, проблемы, сделает всех счастливыми, а также вера в величие россии.

Орущая "путин памаги" они обращают внимание на "россию". Но ведь россия уже там, она их власть, они ее сателлит, чего же она не помогает. Может, тихо кричат?

За 10 лет жизни в гетто ни один из жителей ОРДЛО не прозрел, а их вера в путина осталась непоколебимой.

Чтобы там не происходило, критическое большинство твердо верит, что их письмо прочтет сам путин, сам приедет в ОРДЛО и сам решите все их проблемы.

Что ж, чем больше народ Донбасса кричит "путин памаги", тем больше россия создает поезда "поддержки Сибири". Не нравится жизнь в "республике" – чемодан, вокзал, Сибирь.

Коммунальные и "республиканские" заведения получили предписание подготовить специалистов на длительную командировку в Сибирь. Но это предложение из России не понравилось народу Донбасса и снова в соцсетях выступления, обращения, письма путина-"путин памаги". Выводов нет!

Я понимаю, что эта зависимость от любви к царю и россии, это что-то из подкорки, с тех пор как люди преданно любили сталина, ленина, брежневая и чувствовали себя беззащитно без своих кумиров.

Не будем критичны по отношению к жителям ОРДЛО в их пророссийской прослойке, ибо зависимость от кумира это общая проблема общества.

Если посмотреть на общество, особенно постсоветских республик, то оно до сих пор живет кумиризацией и зависимостью от кумира, будь то политический лидер или религиозный или блоггер. При этом люди сами наделяют кумира чертами, которых у него нет, но люди хотят, чтобы они были.

Поэтому с легкостью бывшие мошенники становятся кумирами, блоггерами, религиозными лидерами или политиками. Им и врать о себе не надо, люди сами создадут им образ кристально чистого, честного и справедливого.

В ОРДЛО все это как-то слишком кристаллизировано. Этакая квинтэссенция абсурда.

Им обустроили гетто, без воды, без врачей, без будущего, закрыли шахты, выселяют в Сибирь, а они стоят на коленях перед тем, кто это делает и умоляют со счастливой мечтательной улыбкой "путин памаги". Это какой-то абсурд, понимаю, но для них это норма. Российское общество ведет себя так же, поэтому путин, даже если уничтожит Россию, всегда будет "большим стратегом".

Что ж, нам из этого только делать выводы.