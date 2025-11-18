О истинных причинах коррупции
Украина 34 года безрезультатно борется с коррупцией и последующие 34 года продолжит безрезультатную борьбу... Знаете почему?
Не осознав причину болезни, врач не может ее вылечить, а будет только залечить симптомы.
Именно то, что у нас происходит с борьбой с коррупцией
Три месяца назад мы с коллегами политологами, политтехнологами проводили организационно-деятельностную игру с построением сценариев послевоенной Украины.
Для меня открытием было то, что коррупция для Украины сегодня – не столько зло, сколько необходимый элемент существования (!) Украины.
Точнее, сосуществование разных систем, живущих по разным принципам и даже в разных мирах, где коррупция является необходимым и единственным элементом их коммуникаций и взаимодействия (!).
Теперь детали.
Для начала несколько вопросов к вам:
1. Какие стратегические цели Украины?
Нет. НАТО, ЕС – это не цели.
Целями могут быть:
- качество жизни граждан;
- сильная самодостаточная экономика;
- доминирование в отдельных секторах в глобальной конкуренции или быть элементом в цепи создания ценности.
У Украины нет (!) ни долгосрочных целей, ни стратегии, нацеленной на достижение этих целей.
И, помните " Страны без стратегии – являются ресурсом для стран, имеющих стратегию! ".
2. Почему в Украине нет ни стратегии, ни стратегических целей?
Да потому, что новая стратегия и амбициозные цели требуют:
- лидеров, мыслящих не тактически, а стратегически;
- изменения старой системы и создание новой, эффективной для достижения амбициозных целей.
Украина в 1991 году получила независимость
Но все госинституты, которые тогда у нас были, были по своей природе и архитектуре советскими, где главным бенефициаром была коммунистическая партия Советского союза.
Люди и экономика были ресурсом для нее.
Компартии уже давно нет. Но Институты никто не извинялся.
Для них люди и экономика как были ресурсом, так и остались (!).
И этим институтам критически не нужны трансформации и изменения.
Ведь амбициозные цели в старой системе не достичь.
А изменение системы – это потеря своего статуса и источника дохода.
Старой системе не требуются трансформации.
3. Украина живет в социалистической экономике или капиталистической?
Ответ очевиден – экономика рыночная.
Миллион предпринимателей.
Сотни тысяч компаний, создающих продукт, конкурируют, в том числе на внешних рынках
Вам не кажется шизофренией (!), что у нас есть постсоветский госаппарат, который мыслит в старой парадигме с одной стороны, а с другой стороны — рыночную экономику со всеми ее особенностями!
И вот здесь ответ на вопросы источника коррупции. У старой постсоветской системы нет общих интерфейсов с рыночной экономикой.
И вот та же коррупция и заняла роль коннектора.
А теперь такой вопрос.
4. Будет ли успешна борьба с коррупцией в описанной системе без устранения ее истинных причин – несогласованности интерфейсов – социалистического и коммунистического?
В моем понимании (субъективном, конечно) основной причиной коррупции является паразитический государственный аппарат, которому не нужны (!) реальные изменения.
Я сейчас не о ТОП-чиновниках, многих из которых давно знаю и уважаю. И пытающиеся, реально, что-то хорошее сделать.
Я сейчас о системе, которая окутывает этих ТОП-чиновников в свои процессы, запуская все по своему "большому кругу" и сохраняя контроль над всем.
Для меня ярким примером является кейс министра Инфраструктуры Пивоварского.
Для выполнения решения кабмина он создал для бизнеса лучшие условия.
Что привело к росту товарооборота, перевалке в портах и росту налоговых поступлений.
Правоохранители же обвинили его в нанесении ущерба государству (читай, чиновникам).
Дело в конце концов закрыли.
Но это яркий пример того, что у этой страны нет шанса, пока не будет загружена система управления страной.
В основе разрушена и построена по новому проекту, созданному для достижения стратегических целей страны.
Не нужно ведь нам ни столько госинститутов, ни столько чиновников.
Мое субъективное мнение — численность и госорганов и чиновников может быть без ущерба для страны сокращена на 70% (!)
А то, что останется, можно автоматизировать:
- реестры и документооборот – на блокчейне;
- проекты решений, аналитика делает ИИ;
- человек только архитектор в такой системе и контролер.
Вот только один аспект. чиновники не способны ни разработать, ни принять амбициозную стратегию.
Это риск, излишняя ответственность для них.
А значит, эта стратегия должна быть создана вне контура системы управления государством и навязана, будучи закрепленной законом в парламенте.
Не в этом.
Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но попытайтесь меня убедить.
А пока не изменим систему, у нас будут постоянно с каждой новой властью появляться свои миндичи, свиноводы, фирташи и другие агенты системы.