О истинных причинах коррупции

Украина 34 года безрезультатно борется с коррупцией и последующие 34 года продолжит безрезультатную борьбу... Знаете почему?

Не осознав причину болезни, врач не может ее вылечить, а будет только залечить симптомы.

Именно то, что у нас происходит с борьбой с коррупцией

Три месяца назад мы с коллегами политологами, политтехнологами проводили организационно-деятельностную игру с построением сценариев послевоенной Украины.

Для меня открытием было то, что коррупция для Украины сегодня – не столько зло, сколько необходимый элемент существования (!) Украины.

Точнее, сосуществование разных систем, живущих по разным принципам и даже в разных мирах, где коррупция является необходимым и единственным элементом их коммуникаций и взаимодействия (!).

Теперь детали.

Для начала несколько вопросов к вам:

1. Какие стратегические цели Украины?

Нет. НАТО, ЕС – это не цели.

Целями могут быть:

качество жизни граждан;

сильная самодостаточная экономика;

доминирование в отдельных секторах в глобальной конкуренции или быть элементом в цепи создания ценности.

У Украины нет (!) ни долгосрочных целей, ни стратегии, нацеленной на достижение этих целей.

И, помните " Страны без стратегии – являются ресурсом для стран, имеющих стратегию! ".

2. Почему в Украине нет ни стратегии, ни стратегических целей?

Да потому, что новая стратегия и амбициозные цели требуют:

лидеров, мыслящих не тактически, а стратегически;

изменения старой системы и создание новой, эффективной для достижения амбициозных целей.

Украина в 1991 году получила независимость

Но все госинституты, которые тогда у нас были, были по своей природе и архитектуре советскими, где главным бенефициаром была коммунистическая партия Советского союза.

Люди и экономика были ресурсом для нее.

Компартии уже давно нет. Но Институты никто не извинялся.

Для них люди и экономика как были ресурсом, так и остались (!).

И этим институтам критически не нужны трансформации и изменения.

Ведь амбициозные цели в старой системе не достичь.

А изменение системы – это потеря своего статуса и источника дохода.

Старой системе не требуются трансформации.

3. Украина живет в социалистической экономике или капиталистической?

Ответ очевиден – экономика рыночная.

Миллион предпринимателей.

Сотни тысяч компаний, создающих продукт, конкурируют, в том числе на внешних рынках

Вам не кажется шизофренией (!), что у нас есть постсоветский госаппарат, который мыслит в старой парадигме с одной стороны, а с другой стороны — рыночную экономику со всеми ее особенностями!

И вот здесь ответ на вопросы источника коррупции. У старой постсоветской системы нет общих интерфейсов с рыночной экономикой.

И вот та же коррупция и заняла роль коннектора.

А теперь такой вопрос.

4. Будет ли успешна борьба с коррупцией в описанной системе без устранения ее истинных причин – несогласованности интерфейсов – социалистического и коммунистического?

В моем понимании (субъективном, конечно) основной причиной коррупции является паразитический государственный аппарат, которому не нужны (!) реальные изменения.

Я сейчас не о ТОП-чиновниках, многих из которых давно знаю и уважаю. И пытающиеся, реально, что-то хорошее сделать.

Я сейчас о системе, которая окутывает этих ТОП-чиновников в свои процессы, запуская все по своему "большому кругу" и сохраняя контроль над всем.

Для меня ярким примером является кейс министра Инфраструктуры Пивоварского.

Для выполнения решения кабмина он создал для бизнеса лучшие условия.

Что привело к росту товарооборота, перевалке в портах и росту налоговых поступлений.

Правоохранители же обвинили его в нанесении ущерба государству (читай, чиновникам).

Дело в конце концов закрыли.

Но это яркий пример того, что у этой страны нет шанса, пока не будет загружена система управления страной.

В основе разрушена и построена по новому проекту, созданному для достижения стратегических целей страны.

Не нужно ведь нам ни столько госинститутов, ни столько чиновников.

Мое субъективное мнение — численность и госорганов и чиновников может быть без ущерба для страны сокращена на 70% (!)

А то, что останется, можно автоматизировать:

реестры и документооборот – на блокчейне;

проекты решений, аналитика делает ИИ;

человек только архитектор в такой системе и контролер.

Вот только один аспект. чиновники не способны ни разработать, ни принять амбициозную стратегию.

Это риск, излишняя ответственность для них.

А значит, эта стратегия должна быть создана вне контура системы управления государством и навязана, будучи закрепленной законом в парламенте.

Не в этом.

Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но попытайтесь меня убедить.

А пока не изменим систему, у нас будут постоянно с каждой новой властью появляться свои миндичи, свиноводы, фирташи и другие агенты системы.