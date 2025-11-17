Холодная погода в Украине будет преобладать: прогноз на 18 ноября
Завтра в Украине будет в основном холодно.
В дневные часы максимальная температура воздуха будет составлять +3+8 градусов.
Тепло еще задержится на юге, востоке и Днепропетровской, здесь в течение дня ожидается +12+17 градусов.
В ближайшую ночь дожди пройдут в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, а вот завтра днем в большинстве областей - без существенных осадков. только в Одесской области и в Карпатах возможны осадки.
Ветер западного, юго-западного направления, порывистый, временами до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду.
В Киеве 18 ноября будет преобладать холодная погода с температурой воздуха днем +6+8 градусов. Без осадков, но с порывистым ветром.
Холодная погода в Украине будет преобладать, а по предварительным прогнозам, похолодание еще и усилится с 24 ноября.
Поэтому без шапок не выходим, шарфы крутим вокруг шеи несколько раз, кошек подкармливаем вдвойне, особенно кормами для здоровья, блеска и шелка шерсти, думаем о дополнительном разумном утеплении, читаем книги, держим равновесие, поддерживаем собственную культуру и, как всегда, донах!
