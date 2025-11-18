Мятеж мародеров

Масштабный коррупционный скандал, разразившийся после обысков НАБУ у чиновников и бывших бизнес-партнеров президента Владимира Зеленского, уже привел к первым кадровым последствиям. Министр юстиции Украины Герман Галущенко, много лет руководивший Министерством энергетики, и новоназначенный министер энергетики Светлана Гринчук объявили о своей отставке. Правительство приостановило деятельность наблюдательного совета компании "Энергоатом" и пообещало аудит всех других государственных компаний.

Но это только начало кризиса — тем более что его главному фигуранту, бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу удалось буквально за несколько часов до обысков и объявления подозрения оставить Украину на элитном такси. А его бывший партнер по этой студии, президент Владимир Зеленский, в срочном порядке ввел против него санкции.

Многие сравнивают этот скандал с предыдущими коррупционными историями в Украине, но, мне кажется, это свидетельство полного непонимания того, как изменилась ситуация за годы большой войны. Если в "довоенные" времена коррупцию можно было воспринимать как кражу из кармана налогоплательщиков, то сегодня происходящее — это уже мародерство. Ведь когда враг каждый день пытается разрушить украинскую энергетику, а коррупционер одновременно "зарабатывает" на ее защите, как это еще назвать? Такой вор фактически лишает своих соотечественников возможности выжить в жестокой войне.

И, конечно, это подрывает доверие как граждан Украины, так и наших международных союзников. Гражданин видит, как президент Владимир Зеленский, пришедший к власти на лозунгах борьбы с коррупцией и обвинениях в адрес предшественников о том, что они "наживались на войне", оказывается в центре скандала, связанного с его ближайшим окружением. Главным фигурантом является человек, в квартире которого президент праздновал свой день рождения. А то, что лица без должностей и полномочий отдавали приказы министрам и влияли на кадровые решения в правительстве — вообще позор на всю страну.

Для политиков из стран, поддерживающих Украину, теперь станет гораздо труднее объяснять своим избирателям, на что тратятся их налоги, направленные на помощь Украине. Ведь такие, как Миндич, обворовывают этих людей и разрушают веру их общества в правоту Украины и ее способность выстоять. Этим сразу пользуются те, кто годами призвал Запад прекратить поддержку и убеждал, что война идет только потому, что украинскому руководству выгодно разворовывать западные средства. Венгерский премьер Виктор Орбан недолго ждал с соответствующими заявлениями…

Вместе с тем важно не только то, что злоупотребления произошли, но и то, что они разоблачены. Это доказывает: антикоррупционная система, созданная после Революции Достоинства 2013-2014 годов, работает. И это одна из главных заслуг постмайданной власти и наших западных партнеров. Однако, чтобы эти очевидные достижения не разрушили наследники, понадобились недавние протесты украинцев против попыток подчинить НАБУ и САП президентской вертикали. Также четкая позиция западных союзников. Признаки взросления общества и его готовности брать ответственность очевидны.

Украинским властям следует сделать серьезные выводы из этой грязной истории и понять: тотальная монополизация власти, начавшаяся после выборов 2019 года, только создает условия для появления государства, коррумпированного анонимными мошенниками.

Когда Владимир Зеленский стал президентом, он заявлял, что никому не может доверять кроме близких друзей. Это вполне логично для человека, никогда не интересовавшегося реальной политикой и управлением государством и не представлявшего, как можно доверять людям с опытом, которые способны оценивать процессы глубже — ведь каждый из них мог легко обмануть новичка и сделать его соучастником коррупционной сделки.

Но и близкие друзья подвели президента и втянули его в начинающийся скандал и последствия которого могут быть потрясающими. Теперь Владимир Зеленский стоит перед очень непростым выбором: либо научиться доверять профессионалам с безупречной репутацией и делегировать им полномочия, либо идти по пути диктатуры и еще больше сужать круг доверенных лиц.

Только если перефразировать известную фразу генерала Валерия Залужного — вряд ли маленькая постсоветская диктатура сможет победить в большой войне. Для победы украинцам нужны единство, открытость и эффективность.