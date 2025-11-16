Вы уже начали продавать доллары?

Проделал с коллегами непубличное исследование о перспективах нового финансового/экономического кризиса.

Основанного на анализе:

- текущих экономических показателей

- состояние и динамика международной торговли

- состояние и динамика международных резервов

- влияние тарифных войн

- влияние долгов

- оценки международных аналитиков, инвестиционных фондов и компаний

и других факторов

Документ получился достаточно объемным, делюсь его кратким резюме (не для распространения) – шучу)

Семь критических факторов одновременно достигают переломных точек, создавая 60-70% (!) вероятность финансового кризиса в течение следующих 12-24 месяцев:

Тарифный шок исторического масштаба (спровоцированный США)

- эффективная тарифная ставка США: 17,9% - самая высокая с 1934 года (базовый уровень 2024: 2,4%)

- потери американских домохозяйств: $1200-1800 ежегодно (это расчеты американских аналитиков)

- прогнозируемая потеря рабочих мест в США: 490 000-715 000

- Реталиационные мероприятия охватили $223 млрд американского экспорта

- JP Morgan оценивает вероятность рецессии в 60% (!), МВФ снизил прогноз роста США до 1,8% (с 2,7%)

Масштабный выход из долларовых активов (уже уходит пару лет)

- Китай сократил владение американских трежерисов на 44,5% - до $730,7 млрд (самый низкий уровень с декабря 2008)

- Июльная распродажа Китая: $25,7 млрд - самое большое месячное сокращение за два года

- Япония потеряла $140 млрд за 3,5 года (владения упали до $1,15 трлн)

- Иностранные владения трежериса: только 30% публичного долга США (против пика 50-55% в 2008)

– доля доллара в резервах: 57,8% по состоянию на Q4 2024 – самая низкая с 1994 года, падение на 7,3 п.п. за 10 лет

Золотая лихорадка как индикатор недоверия

- Центробанки купили 3 220 тонн за 2022-2024 - удвоение среднего показателя 2010-2021 (473 т/год)

– 77% центробанков планируют увеличить владение золотом в течение 12 месяцев

- Цена золота: исторический максимум $4 381/oz в октябре 2025 (рост 55-59% в год)

- Прогнозы на 2026 год: $5 000-5 300/oz (JP Morgan, Bank of America)

- впервые с 1996 года центробанки держат больше золота, чем трежерис (36 700 тонн против 30% в трежерисе)

БРИКС+ строит альтернативную финсистему

- 10 полноправных членов контролируют 37-41% мирового ВВП (ПКС) и 45% населения

- CIPS обработала $24,47 трлн в 2024 (+42,6% р/с), 1 629 участников в 121 стране

- В апреле 2024 года CIPS впервые превысил SWIFT по месячному объему.

- mBridge: расчет за 7-8 секунд (против 3-5 дней SWIFT), снижение затрат на 75%

- 99%+ торговли россия-Китай ($245 млрд) в юанях/рублях, 90% торговли россии в БРИКС в национальных валютах

Геоэкономическая фрагментация ускоряется

- Торговля между блоками росла на 4% медленнее, чем внутри блоков (с 2022)

- >50% внешней торговли Китая со странами "Пояса и Пути" впервые в 2024 году

– Китай контролирует 60-92% критических минералов: редкоземельные (85-92% переработки), литий (67% переработки), кобальт (95% рафинированных химикатов), графит (79% добычи, США – 0%)

- ~600+ китайских субъектов под санкциями полупроводников

Системный риск конвергенции факторов

- Сценарий "Тарифы + Выход из трежериса + Коллапс доллара": 30-40% вероятность в течение 12-24 месяцев

- Американский долг $37 трлн (>120% ВВП), годовые дефициты $2,5 трлн

- Потребности рефинансирования 2025-2026: >$9 трлн

Возрастающие геополитические риски

- Тайвань: 30-40% вероятность конфликта 2025-2030, потенциальные расходы $10 трлн (10% мирового ВВП)

- Иран: 40% вероятность морской конфронтации, закрытие Ормуза = $150-200/баррель нефти

- россия: 30-40% риск эскалации к тактическому ядерному оружию

Сценарии 12-месячного горизонта (ноябрь 2025 – ноябрь 2026):

- (!)Базовый "Умеренная рецессия" (60-70%): потеря ВВП -0,5% до -1,5% глобально, золото $4 500-5 200/oz

- стрессовый "Финансовый кризис" (25-30%): потеря ВВП -2% до -4%, золото $5 500-6 500/oz, экстренное QE $500 млрд - $1 трлн

- Катастрофический "Системный коллапс" (5-10%): потеря ВВП -4% до -8%, золото $7 000-10 000/oz, доллар падает на 20-25%

Так что

Следующие 12-24 месяца определят, произойдет ли трансформация глобального финансового порядка руководимой или из-за катастрофической дестабилизации.

Текущая политическая траектория США делает кризисный сценарий все более вероятным с каждым кварталом.

А вместе с ним и будущее каждого из нас.

Важно добавить, что этот сценарий хорошо знают лидеры мира, поэтому Китай крайне мотивирован не останавливать войну в Украине.

А Штатам эта остановка очень нужна.

Как и вовлечение Китая в новую войну, но это уже другой разговор и об этом будем писать чуть позже;)