Сейчас топ-темой будет страшная "измена" из статьи Bild по авторству известного Юлиана Репке о "стратегическом поражении" Украины. Не буду вдаваться в детальный анализ этого материала, но, мне кажется, это пример "качественной пропаганды". То есть пропаганды, которая за многочисленными вполне справедливыми тезисами скрывает нужный автору пропагандистский посыл. Указывая на вполне справедливые проблемы украинской армии и государства, Репке ведет в довольно странную плоскость. Мол, одна из проблем – расход ресурсов на дальнобойные дроны, "эффективность которых переоценена".

Особенно интересно читать это все на фоне одной из самых успешных сделок Украины против российского экспорта нефти. В частности, речь идет о том, что СБУ и Силы безопасности и обороны поразили порт "Новороссийск" – второй по величине центр экспорта нефти в РФ. И результаты этой операции уже общеизвестны – порт практически прекратил работу, уничтожено 2% мировых мощностей по транзиту нефти, а также мгновенно отреагировали на это мировые цены.

Показательны несколько моментов. Украинские дроны вынесли российскую ПВО С-400, а затем украинские ракеты вынесли российский терминал. То есть все это сделано сугубо украинскими средствами, на которые никакие внешние "партнеры" повлиять не могут.

То, что сделано раз, может быть сделано и во второй, третий и т.д. Понятно, что россияне будут все чинить. Но если после этого прилетит второй, третий раз и т.д., это будет блокировать экспорт нефти через Черное море. Украина может это сделать, что и показала. А это уже о сверхдоходах, о деньгах на войну и т.д.

И здесь мы приходим к украинскому, европейскому и американскому пониманию российско-украинской войны, которое, как показывает практика, существенно отличается. Можно ли было выносить российские НПЗ и терминалы 2022 года? Очевидно, можно было бы, но тогда у Украины для этого не было собственных средств. Они были у "западных партнеров", но партнеры не хотели это даже обсуждать.

Для партнеров российско-украинская война - это средство ослабления России и средство принуждения ее к новым договоренностям и уступкам украинскими руками. Украинцы должны погибать на фронте, сдерживая российское нашествие, россияне должны тратить все больше и больше ресурсов, и, в конце концов, все это должно где-то и как-то завершиться, после чего последует новая "перезагрузка" с россиянами. Что будет с Украиной – никого особо не беспокоило.

Главное – не давать Украине слишком мощных средств, потому что еще "не дай бог" победит россиян, а что тогда? Распад империи, "геополитическая катастрофа", судьба ядерного арсенала. Нет, пусть лучше истощают друг друга, зачем Украине будет предоставляться ограниченная помощь. Ограничена в количестве, дальности и возможностях. И главное, чтобы все это не затрагивало российский экспорт нефти, потому что рост цен на нефть никому не нужен.

Понятно, что реальный, а не декларативный подрыв российского экспорта нефти в 2022 году уже поставил бы россиян в условия, когда нужно было искать выход из войны. Несмотря на желание русского бункерного психопата. Но это очевидно не входило в планы "западных партнеров". И не входит до сих пор.

Тот факт, что Украина может действенно влиять на мировой рынок нефти, очевидно, выбивает на Западе многих. Для них это значительно неприятнее любых российских преступлений, терактов и геноцида. Понятно, что Украина должна вернуться к "установленным партнерами правилам игры", которые, в конце концов, должны привести ее к капитуляции и "перезагрузке отношений" с россиянами. Собственно, только ленивый не говорит сейчас об этой "перезагрузке".

Понятно, что Украина должна играть по собственным правилам, а не по чужим. Всё просто. Единственная причина, почему россияне могут продолжать активную агрессию против Украины – у них до сих пор чертов, которые они получают, преимущественно, за счет нефти, путей вывоза которой у них не так чтобы и много. Взорвав эти пути в 2022 году, было бы спасено много жизней, но это не входило в планы "западных друзей" Украины, и мы должны эти понимать.

Лишь отдельные, близкие территориально к российскому монстру государства, имеют другую позицию. Более отдаленные государства продолжают "хитрые игры" и манипуляции, смысл которых состоит в том, чтобы ослабить россиян за счет украинцев, и затем снова с ними "подружиться" на выгодных условиях, не имея при этом никаких рисков в виде колебания цен на нефть.