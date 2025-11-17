rus
Что действительно стоит за ударами РФ по большим городам

Массовая ночная атака ракет и беспилотников на Киев оставляет нас с главным и вполне логичным вопросом – зачем? Каков военный смысл в подобных операциях. Не первый раз уже противник запускает по украинской столице все, что может, не получая в результате никакого преимущества на фронте. Более того, эти атаки не просто не ломают дух сопротивления украинцев, а наоборот. Они мобилизуют и объединяют гражданских и военных, которые активно грызлись в социальных сетях. А стоимость подобных налетов очень и очень высока. Так какой же смысл?

Дело ведь не только в Киеве. Постоянные удары по прифронтовым Краматорскому, Запорожью или Павлограду хоть как-то можно объяснить. Военная логистика, перевалочные базы и т.д. Но Киев, Одесса, Харьков и Днепр – их штурм или бои в ближайшее время никак не планируются. Зачем тратить столько ресурсов на удары по таким городам? Тем более, во время войны сам вопрос о целесообразности затрат ресурсов стоит как никогда остро.

Для сравнения – сегодня ночью Украина тоже нанесла несколько очень мощных ударов по тылу противника. Но там абсолютная военная логика. Новороссийск – попали в нефтяной терминал и состав снарядов с ракетами. Мы парализуем торговлю нефтепродуктами России, ослабляя их экономику. Взорвавшиеся на складе ракеты больше не полетят по Украине. Удары по Крыму – все военные объекты. Удары по Донецку – военные цели и энергетика. Очень важный прифронтовый логистический узел, место базирования, ремонт техники, хранение бк. Абсолютная военная логика в каждом ударе. Цели и задачи очевидны. А российские бомбардировки наших крупных городов – какая логика там?

Говорить о психологическом эффекте тем более нет смысла. Мы не сломаемся после обстрела и не побежим требовать у Зеленского мира любой ценой вплоть до капитуляции. Скорее, напротив. Да, есть плаксии и капитулянты, но они настолько в меньшинстве, что боятся открыть рот. Еще немаловажный момент – не секрет, что на старте у нас существовал приличный процент тех, кто верил, что с Россией можно договориться. Даже нужно. Их можно понять, они опасались усиления НАТО, мы сами провоцировали и так далее. То есть процент условно "понимающих Россию" был изначально. И он мог стать главной опорой их пропаганды. Вот только с каждым обстрелом мирных городов таких верующих все меньше. Они не нужны России?

Наверное, в последнем вопросе мы найдем тот хвостик ответа, за который можно вытащить из норки всего зверя. Люди не нужны. Люди мешают. Разговоры о денацификации еще раздаются, но об освобождении Украины от мифических националистов российская пропаганда уже не упоминает. Пришло понимание, что независимо от региона проживания или языка общения в быту – для окупантов здесь не существует своих. Все здесь – чужестранцы, которые к ним агрессивно настроены. И никому из граждан Украины нет места в будущей архитектуре. Кто хотел и был готов предать – это уже сделали. Остались только враги.

Именно такие заявления прямо сейчас звучат в российских эфирах. И таковы призывы к населению Украины. Езжайте. Бегите. Сделайте так, чтобы ВСУ не было кого защищать. Освободите место Орди. Теперь лояльность к кафирам – не ждать их с портретом Путина под подушкой, а уехать. Лояльная Украина по образцу Беларуси не вышла. Увлечена, как один большой Мариуполь – тоже не выходит. Сейчас они согласны на безлюдную. Мне кажется, что так бороться с ними будет даже проще. Без масок...

