Черноморск после атаки: выдержит ли концессия порта испытание войной

9 октября российский удар обесточил Черноморск. Город и критическая инфраструктура сидели на генераторах, энергетики восстанавливали сети в аварийном режиме. Этот случай – не абстракция по презентациям Кабмина, а реальность. Которую должен учитывать любой инвестдоговор для порта. И, в том числе, странный проект концессий порта Черноморск, о котором писал 8 октября, за день до удара по городу.

Прошло почти две недели – со стороны чиновников громкая тишина. Хотя тему очевидных рисков проекта поднимал не только я, но отраслевые эксперты и общественные организации.

Должен сказать прямо: о том, как продвигают этот проект, я вижу прямые коррупционные риски. Когда правила отбора выписаны под узкий круг "правильных" и не украинских игроков, презентации проводятся в полузакрытом формате, а профильных критиков не пускают на мероприятия – это не похоже на честную конкуренцию. Отсутствие публичного доступа драфта договора, матрицы рисков и социального блока – классические маркеры "ручного" соглашения. Также подозрительно выглядит объявление "международных экспертов" без раскрытия их мандатов и предохранителей конфликта интересов. Все это вместе позволяет предполагать, что нас готовят к заранее определенному победителю, а не к реальной реформе.

А последний террористический удар по Черноморску поднимает еще один ключевой вопрос – безопасность проекта и ответственность за эту безопасность.

Приведу пять вещей очевидных (для меня, но почему-то не для чиновников), без которых концессия в условиях войны превращается в рулетку. Российская рулетка.

1) Война в договоре: "паузы" возможны, механики не видно

Новый закон о государственно-частном партнерстве позволяет приостанавливать/корректировать условия через форс-мажор, в частности, войну. Это правильный инструмент, но в материалах, обнародованных министерством по поводу концессии порта, не объяснено, как именно закон сработает "в поле": кто, когда и на каких основаниях нажимает "паузу", связанную с платежами, как выглядит "перезапуск".

2) Международные стандарты безопасности: рамка есть, KPI нет

Если советниками выступают IFC и ЕБРР, то действуют IFC Performance Standards. Для нашего кейса ключевая – PS4: планы по чрезвычайным ситуациям, управление частной охраной, инженерная безопасность. Но пока публично не видно измеряемых показателей (время восстановления, емкость укрытий, тренировки) и санкций за невыполнение.

3) Страхование: море покрыли, берег – "серая зона"

Государство вместе с Lloyd's и Marsh развернуло Unity – военное страхование для судов и грузов (все немилитарные карго). Это критично для экспорта. Но кто и на какие лимиты страхует береговую инфраструктуру – краны, склады, постройки – в случае удара? Ответ должен быть не в пресс-релизах, а в договоре.

4) Резервы и укрытия: точечные закупки ≠ обязательства концессионера

После обстрелов порт и город выживают за счет генераторов и оперативных решений энергетиков. Успешная концессия – это когда минимальные стандарты резилиенса ("мощность резервного питания? сколько часов автономии? где укрытие для смены? как часто тренировки?") – не добрая воля, а долг инвестора с конкретными метриками. Где это? Сегодня таких требований в публичном поле не видно.

5) План непрерывности бизнеса: на бумаге, под подпись

BCP – это не модное слово, а набор сценариев: что делаем, когда темно, нет связи и взрывы; как минимизируем простой судов; как переключаемся на "минимальный режим"; кто принимает решения и в какие сроки. Пока ни драфт договора, ни матрицы рисков с BCP-требованиями министерство не обнародовало. Похоже, несмотря на локальные блекауты, для них это по-прежнему выглядит как роскошь.

На самом деле сегодня от чиновников не требуют чего-нибудь экстраординарного. Только не замылять глаза, не напускать тумана, не схематозировать и обеспечить прозрачность процедур и доступ общества к контролю за их соблюдением. Выложить драфт контракта и матрицу рисков до старта финишной фазы "диалога". Прописать KPI безопасности и резилиенса (время восстановления, резервная мощность, емкость укрытий, график учений) и штрафы. Раскрыть страховую модель для наземных активов (war-risk property, лимиты, перестрахование). Обнародовать социальный блок: минимальная численность докеров, тарифы/грейды, переобучение, взаимодействие с профсоюзами. Запустите независимый мониторинг выполнения с регулярными отчетами для общества.

Концессия – не о "красивых слайдах" на конференциях и презентациях, и не о том, кто громче скажет "международные эксперты". Это о способности держать удар – причем буквальный. После последней атаки по Черноморску каждая непубличная деталь превращается в риск для города, докеров и бюджета. Публичный договор с четкими правилами – минимальная цена доверия. И это решение – полностью в руках правительства.