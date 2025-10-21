Самый вероятный сценарий: затяжная война
Все хотят понимать, что будет дальше, потому что предыдущий, вероятнейший сценарий "замораживания" отвергнут Путиным.
Делюсь последним моделированием сценариев с применением метода "Монте-Карло" (с помощью глубоких моделей ИИ было проработано более 1 тыс. вариантов сценариев) и определены наиболее вероятные для развития событий в ближайшее время.
Встреча Президента Украины с Президентом США оказалась гораздо сложнее, чем ожидалось.
По информации ведущих международных СМИ, Украина не получила ракеты Tomahawk, о которых говорилось в предыдущих публичных заявлениях.
Трамп же предложил прекратить боевые действия на текущей линии фронта – позиция, которую Киев неоднократно (!) отвергал.
В то же время произошло важное событие.
Сразу после встречи европейские лидеры выпустили согласованные заявления о безусловной поддержке Украины.
Это сигнал, что Европа готова компенсировать возможное ослабление американской поддержки.
Баланс сил: реальность октября 2025 года
- Военная ситуация – Россия контролирует около 19% территории Украины (~115 тыс. км²).
- Темп российского продвижения замедлился до 168 квадратных миль в месяц – медленнее (!), чем наступление на Сомми в Первой мировой войне.
Линия фронта хорошо укреплена, большие прорывы маловероятны.
Потери колоссальные: по оценкам, Россия потеряла около 1 млн человек убитыми и ранеными (для сравнения – это в 15 раз больше, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане).
Энергетическая война – критический фактор
Здесь ситуация динамична и недооценена многими аналитиками.
Удары России по Украине:
- уничтожено около 64% генерирующих мощностей;
- повреждено 60% газодобывающих объектов;
- Энергосистема работает на треть довоенной мощности.
Удары Украины по России – наш стратегический рычаг:
- с августа 2025 г. Украина резко усилила удары по российским НПЗ;
- выведено из строя или повреждено около 30% российских нефтеперерабатывающих мощностей;
- подтверждено 30 успешных ударов за два месяца (3 в неделю);
- ущерб для российской экономики превышает $714 млн.
Дальнобойные возможности Украины – стратегическое изменение
- Украина владеет дронами с дальностью 2000-3000 км.
- Это не теоретические разработки – удары по Татарстану, Дагестану, Ленинградской области подтверждены.
- В 2024 году уничтожено 377 целей на территории России.
Ключевые моменты:
- Украина планирует произвести 30 000 дальнобойных дронов в 2025 году;
- это позволяет атаковать военно-промышленные объекты, НПЗ, склады по всей глубине России без западных ракет.
Мы провели симуляцию методом Монте-Карло с учетом:
- военного баланса;
- экономических возможностей;
- международной поддержки;
- энергетической уязвимости и
- дипломатического давления
Сценарий 1
Затяжная война на истощение (вероятность 45%)
- Будапештская встреча Трампа с Путиным не даст прорыв.
- Россия продолжит медленное продвижение и массированные удары по нашей энергетике.
- Украина ответит интенсификацией ударов дронами на глубине до 2000 км по российским НПЗ, военным заводам, складам.
Ключевой фактор – энергетическая эскалация.
Если Украина нарастит темп до 4-5 успешных (!) ударов в неделю, к февралю 2026 г. может быть выведено 50-60% перерабатывающих мощностей России. Это создаст критическую ситуацию с топливом для русской армии и экономики.
Роль Европы:
- Увеличит поддержку, компенсируя колебания США.
- Возможно предоставление аналогов Tomahawk от европейских производителей.
Временной горизонт – 12-18 месяцев.
К весне 2026 г. кумулятивный эффект может заставить Москву к переговорам.
Сценарий 2
Замораживание на текущих позициях (вероятность 30%)
Давление Трампа, истощение обеих сторон и европейские гарантии безопасности приводят к перемирию.
Критические условия для Украины:
- жесткие гарантии безопасности от ЕС и ключевых стран НАТО;
- экономическая поддержка на восстановление;
- сохранение вооружения и мобилизационного потенциала.
Риски:
- Россия использует паузу для возобновления сил. Без членства в НАТО угроза нового вторжения остается.
Временной горизонт: 3-6 месяцев переговоров.
Сценарий 3
Ограниченная эскалация с поступлением дальнобойных западных систем (вероятность 18%)
Предпосылки: Провал Будапештских переговоров + новые массированные атаки России по гражданским объектам.
Варианты:
- Трамп предоставляет ограниченное количество Tomahawk (20-50 единиц);
- европейские страны покупают Storm Shadow/SCALP через механизм PURL и передают Украине;
- Германия, Франция и Великобритания создают "коалицию дальнобой".
Последствия:
- Украина получает возможность поражения критических объектов в Москве, Санкт-Петербурге. Это может ускорить переговоры.
Сценарии 4-5: Крайние варианты (итого 7%)
Коллапс одной из сторон из-за внутренних или внешних факторов. Маловероятны в краткосрочной перспективе из-за стабилизации фронта и международной поддержки.
Выводы и рекомендации
1. Энергетическая война – ключ (!) к победе
Наша способность систематически поражать российскую энергетическую инфраструктуру на глубине 2000+ км – это стратегический рычаг, который может изменить ход войны.
Требуется:
- наращивать производство дальнобойных дронов;
- улучшать точность и эффективность ударов;
- координировать удары с европейскими партнёрами.
2. Европа – наш главный партнер
Реакция европейских лидеров после встречи 17 октября показывает, что ЕС готов взять на себя ведущую роль в поддержке Украины. Это открывает новые возможности для получения вооружений и гарантий безопасности.
3. Трамп колеблется – это создает окна возможностей. Позиция Вашингтона нестабильна.
Каждый массированный российский удар по гражданским или успешная украинская операция могут изменить решение по Tomahawk или другим системам.
4. Будапештская встреча – не финал. Встреча Трампа с Путиным вряд ли приведет к прорыву.
Путин постарается выиграть время. Украине важно продолжать военное давление и активную дипломатию с Европой.
5. Готовиться к долгой войне. Самый вероятный сценарий (45%) – продолжение войны еще 12-18 месяцев с нарастающей интенсивностью энергетического противостояния.
Это требует мобилизации всех ресурсов и стратегической выносливости.
Итог
- Встреча 17 октября не явилась катастрофой, но и не принесла ожидаемого прорыва.
- Украина оказалась в ситуации, где нужно полагаться больше на собственные силы и европейские партнеры, чем на США.
Хорошая новость(!). Наши дальнобойные возможности дают нам инструмент влияния на Россию, без зависимости от решений Вашингтона.
Систематические удары по российской энергетике и военно-промышленному комплексу могут создать кумулятивный эффект, который через 12-18 месяцев заставит Москву пойти на реальные переговоры.
Война будет продолжена, но инициатива не потеряна.
Ключ к победе – выносливость, европейские союзы и эффективное использование наших дальнобойных возможностей.