Самый вероятный сценарий: затяжная война

Все хотят понимать, что будет дальше, потому что предыдущий, вероятнейший сценарий "замораживания" отвергнут Путиным.

Делюсь последним моделированием сценариев с применением метода "Монте-Карло" (с помощью глубоких моделей ИИ было проработано более 1 тыс. вариантов сценариев) и определены наиболее вероятные для развития событий в ближайшее время.

Встреча Президента Украины с Президентом США оказалась гораздо сложнее, чем ожидалось.

По информации ведущих международных СМИ, Украина не получила ракеты Tomahawk, о которых говорилось в предыдущих публичных заявлениях.

Трамп же предложил прекратить боевые действия на текущей линии фронта – позиция, которую Киев неоднократно (!) отвергал.

В то же время произошло важное событие.

Сразу после встречи европейские лидеры выпустили согласованные заявления о безусловной поддержке Украины.

Это сигнал, что Европа готова компенсировать возможное ослабление американской поддержки.

Баланс сил: реальность октября 2025 года

Военная ситуация – Россия контролирует около 19% территории Украины (~115 тыс. км²).

Темп российского продвижения замедлился до 168 квадратных миль в месяц – медленнее (!), чем наступление на Сомми в Первой мировой войне.

Линия фронта хорошо укреплена, большие прорывы маловероятны.

Потери колоссальные: по оценкам, Россия потеряла около 1 млн человек убитыми и ранеными (для сравнения – это в 15 раз больше, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане).

Энергетическая война – критический фактор

Здесь ситуация динамична и недооценена многими аналитиками.

Удары России по Украине:

уничтожено около 64% генерирующих мощностей;

повреждено 60% газодобывающих объектов;

Энергосистема работает на треть довоенной мощности.

Удары Украины по России – наш стратегический рычаг:

с августа 2025 г. Украина резко усилила удары по российским НПЗ;

выведено из строя или повреждено около 30% российских нефтеперерабатывающих мощностей;

подтверждено 30 успешных ударов за два месяца (3 в неделю);

ущерб для российской экономики превышает $714 млн.

Дальнобойные возможности Украины – стратегическое изменение

Украина владеет дронами с дальностью 2000-3000 км.

Это не теоретические разработки – удары по Татарстану, Дагестану, Ленинградской области подтверждены.

В 2024 году уничтожено 377 целей на территории России.

Ключевые моменты:

Украина планирует произвести 30 000 дальнобойных дронов в 2025 году;

это позволяет атаковать военно-промышленные объекты, НПЗ, склады по всей глубине России без западных ракет.

Мы провели симуляцию методом Монте-Карло с учетом:

военного баланса;

экономических возможностей;

международной поддержки;

энергетической уязвимости и

дипломатического давления

Сценарий 1

Затяжная война на истощение (вероятность 45%)

Будапештская встреча Трампа с Путиным не даст прорыв.

Россия продолжит медленное продвижение и массированные удары по нашей энергетике.

Украина ответит интенсификацией ударов дронами на глубине до 2000 км по российским НПЗ, военным заводам, складам.

Ключевой фактор – энергетическая эскалация.

Если Украина нарастит темп до 4-5 успешных (!) ударов в неделю, к февралю 2026 г. может быть выведено 50-60% перерабатывающих мощностей России. Это создаст критическую ситуацию с топливом для русской армии и экономики.

Роль Европы:

Увеличит поддержку, компенсируя колебания США.

Возможно предоставление аналогов Tomahawk от европейских производителей.

Временной горизонт – 12-18 месяцев.

К весне 2026 г. кумулятивный эффект может заставить Москву к переговорам.

Сценарий 2

Замораживание на текущих позициях (вероятность 30%)

Давление Трампа, истощение обеих сторон и европейские гарантии безопасности приводят к перемирию.

Критические условия для Украины:

жесткие гарантии безопасности от ЕС и ключевых стран НАТО;

экономическая поддержка на восстановление;

сохранение вооружения и мобилизационного потенциала.

Риски:

Россия использует паузу для возобновления сил. Без членства в НАТО угроза нового вторжения остается.

Временной горизонт: 3-6 месяцев переговоров.

Сценарий 3

Ограниченная эскалация с поступлением дальнобойных западных систем (вероятность 18%)

Предпосылки: Провал Будапештских переговоров + новые массированные атаки России по гражданским объектам.

Варианты:

Трамп предоставляет ограниченное количество Tomahawk (20-50 единиц);

европейские страны покупают Storm Shadow/SCALP через механизм PURL и передают Украине;

Германия, Франция и Великобритания создают "коалицию дальнобой".

Последствия:

Украина получает возможность поражения критических объектов в Москве, Санкт-Петербурге. Это может ускорить переговоры.

Сценарии 4-5: Крайние варианты (итого 7%)

Коллапс одной из сторон из-за внутренних или внешних факторов. Маловероятны в краткосрочной перспективе из-за стабилизации фронта и международной поддержки.

Выводы и рекомендации

1. Энергетическая война – ключ (!) к победе

Наша способность систематически поражать российскую энергетическую инфраструктуру на глубине 2000+ км – это стратегический рычаг, который может изменить ход войны.

Требуется:

наращивать производство дальнобойных дронов;

улучшать точность и эффективность ударов;

координировать удары с европейскими партнёрами.

2. Европа – наш главный партнер

Реакция европейских лидеров после встречи 17 октября показывает, что ЕС готов взять на себя ведущую роль в поддержке Украины. Это открывает новые возможности для получения вооружений и гарантий безопасности.

3. Трамп колеблется – это создает окна возможностей. Позиция Вашингтона нестабильна.

Каждый массированный российский удар по гражданским или успешная украинская операция могут изменить решение по Tomahawk или другим системам.

4. Будапештская встреча – не финал. Встреча Трампа с Путиным вряд ли приведет к прорыву.

Путин постарается выиграть время. Украине важно продолжать военное давление и активную дипломатию с Европой.

5. Готовиться к долгой войне. Самый вероятный сценарий (45%) – продолжение войны еще 12-18 месяцев с нарастающей интенсивностью энергетического противостояния.

Это требует мобилизации всех ресурсов и стратегической выносливости.

Итог

Встреча 17 октября не явилась катастрофой, но и не принесла ожидаемого прорыва.

Украина оказалась в ситуации, где нужно полагаться больше на собственные силы и европейские партнеры, чем на США.

Хорошая новость(!). Наши дальнобойные возможности дают нам инструмент влияния на Россию, без зависимости от решений Вашингтона.

Систематические удары по российской энергетике и военно-промышленному комплексу могут создать кумулятивный эффект, который через 12-18 месяцев заставит Москву пойти на реальные переговоры.

Война будет продолжена, но инициатива не потеряна.

Ключ к победе – выносливость, европейские союзы и эффективное использование наших дальнобойных возможностей.