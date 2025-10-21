Война переходит в новую фазу: какой сценарий ждет Украину

Чтобы читать новости, не очаровываясь и не разочаровываясь, следует знать систему координат, в которой происходят текущие события. Наша система координат на рисунке.

Из этого следует, что у нас всего два вероятных сценария – "Победа пчел над медведем" и "Гнилое соглашение". Давайте разберемся.

Сценарий "Победа и устоявшийся мир" маловероятен и зависит не от нас: чтобы он реализовался, нужно, чтобы США кардинально поменяли свою политику и возобновили свои обязательства по отношению к Европе. Этого не стоит ожидать, потому что американская политика в целом сформирована длинными трендами, равно как и американская политика по отношению к России.

Аналогично, маловероятен сценарий "Глобальный ДНР". Для этого нужно, чтобы России удалось либо кардинально прорвать фронт, либо радикально расколоть украинское общество, наконец захватив Киев и посадив Медведчука или Януковича. Оснований для захвата Киева на данный момент не предполагается никаких.

Так же нереален сценарий "Повтор 1917-1921", самоубийственный для Европы: заплатить украинским суверенитетом, чтобы Россия не трогала Европу. Я не говорю "дураков нет", потому что они есть, но их невлиятельное меньшинство.

Итак, у нас всего три вероятных сценария. А на самом деле два, потому что "Неустойчивое равновесие" слишком неустойчиво и быстро переходит или влево, или вправо, или вверх. ("Неустойчивое равновесие" – это подписание соглашения в условиях, когда ни одно соглашение ничего не стоит и его никто не собирается выполнять, так что это ненадолго.)

Теперь давайте разберемся с двумя предполагаемыми сценариями.

Напомню: Пчелы побеждают медведя, несмотря на безразличие США за счет трех факторов: украинская инновационность и устойчивость, европейская коалиция решительных, слабость российской экономики. Все предпосылки есть, но чтобы воплотить этот сценарий нам нужны срочные существенные изменения во всех сферах жизни: в управление Силами обороны, в экономике, в государственной службе и т.д. Есть все шансы стать ульем пчел (поэтому этот сценарий остается вероятным), но я не вижу у политических элит особого настроения что-то менять.

Поэтому остается наиболее вероятный сценарий "Гнилое соглашение". Он является инерционным сценарием, то есть воплощаемым инерционным ходом, самотоком, в условиях, когда все ключевые игроки делают все то же, что и всегда. Здесь важным фактором являются условия Гнилой сделки: включает ли она неприемлемые для Украины вещи, например официальное признание оккупированных территорий российскими, ограничение Сил обороны, возвращение в Украину российской агентуры и т.п., или просто имеем замороженный конфликт без неприемлемых условий. Мы должны настаивать на мягком соглашении и отвергать жесткие условия (говорят, именно это произошло во время последней украинско-американской встречи).

Вот такое сценарное пространство, так что не стоит очаровываться словами Трампа, чтобы потом разочаровываться очередной раз (кажется, уже восьмой?). США не станут друзьями Украины, по крайней мере, в этом политическом цикле (а, скорее всего, и в следующем, во время президентства Дж Ди Венса), потому что Украина мешает США реализовать две главные стратегические цели – сохранить россию от коллапса, чтобы ее не забрал Китай, и ослабить Европу.

Так же США не станут и врагами Украины, ведь критическая масса избирателей нынешней администрации поддерживает Украину, потому что мы Давид против Голиафа. Иными словами, не стоит ожидать никаких изменений американской политики – вместо этого будут регулярные изменения американской риторики, которые будут раскачивать тех из нас, кто захочет влезть на эти эмоциональные качели. Не советую.

Что нам делать? Война перешла в ту фазу, когда все большему числу людей становится очевидным, что она не продлится вечно. Кто-то посыплется первым, кто-то вторым – этот второй и будет победителем.

Присоединяйтесь к обороне страны – службой, временем (волонтерством), деньгами, кровью и т.д. Не поддавайтесь на российскую пропаганду, тем более не распространяйте ее (это вы точно можете сделать, даже если нет возможности служить, волонтерить или донатить). Также вы можете перейти на украинскую и потреблять украинскую культуру вместо русской/советской, даже если ничем другим не можете помочь. Готовьтесь к тяжелой зиме – тогда она не будет тяжелой (и наоборот, если не готовиться, то будет очень тяжело).

Держите крышу и помогайте держать другим.

Россиян больше, но у них все держится на вертикали, а любая вертикаль ломается. Нас меньше, но мы горизонтальны и сплочены, в этом наша сила.