Война в Украине уже стала для России катастрофой похлеще Второй мировой

Сейчас очень часто говорят о сравнении Второй мировой войны с войной в Украине – в первую очередь по продолжительности. В частности, полномасштабная российско-украинская война длится уже больше 1330 дней, в то время как фаза Второй мировой, известной еще как "Великая отечественная", длилась 1418. Но правильно ли сравнивать между собой эти войны и если да, то какие из этого можно сделать выводы?

Прежде чем предметно рассмотреть этот вопрос, стоит сделать несколько очень важных исторических уточнений.

Если рассматривать официальную дату начала Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года, а также завершение – 2 сентября 1945 года, то продлилась она 2193 дня. В свою очередь, фаза известной в истории СССР как "Великой отечественной войны" началась 22 июня 1941 года, а завершилась 9 мая 1945-го, то есть шла 1418 дней.

Но есть и альтернативный взгляд на общепринятую историю и, например, в Чехии началом Второй мировой считают 1 октября 1938 года – оккупация Судетской области, что увеличивает срок до 2527 дней. Если же учитывать "фазу ноль", то можно включить также аншлюс Австрии в марте 1938 года и даже ремилитаризацию Рейнской области в 1936 году.

В свою очередь, война в Украине может рассматриваться не только в фазе полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года, но и в гибридном этапе – с февраля 2014 года, что в целом увеличивает ее длительность уже до 11 лет.

Но давайте упростим задачу и ограничимся сравнением именно полномасштабного вторжения России в Украину с тем, что российская пропаганда называет "Великой отечественной войной".

Потери

Начать сравнение, думаю, следует с потерь российских оккупационных войск в Украине и Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в ходе "Великой отечественной войны".

Личный состав

На сегодняшний день потери РОВ в Украине составляют более чем 1 127 000 убитыми и ранеными, или в среднем 850 человек в сутки.

Потери РККА во время "Великой отечественной войны" составляли 27 миллионов человек, или в среднем 19 тысяч в сутки.

Танки

По такому же принципу рассчитаем потери танков. У РОВ они составляют на сегодняшний день 11 259, или в среднем 8-9 танков в сутки, а у РРКА – 83 500, или 58-60 танков в сутки.

Правда, в число потерь основных боевых танков у Красной армии включались также самоходные артиллерийские установки, такие как СУ-76, СУ-85, ИСУ-152 и др. Это несколько усложняет детализированное сравнение.

ББМ

Российские оккупационные войска потеряли на сегодняшний день более 23 350 ББМ, или в среднем 17-20 в сутки. Во времена "Великой отечественной войны" этот вид техники не был настолько распространен, а потому потери РККА составили более 13 тыс. ББМ, или 9 единиц в сутки.

Ствольная артиллерия

РОВ потеряли на сегодняшний день более 33 680 артиллерийских систем ствольного типа, или в среднем 25 в сутки.

Во времена "Великой отечественной войны" РККА потеряла около 90 тысяч артсистем ствольного типа и более 30 тысяч минометов, или в среднем 90 единиц в сутки.

РСЗО

Потери РОВ в категории реактивных систем залпового огня составили 1520 единиц, или в среднем одну в сутки.

Во времена "Великой отечественной" РККА потеряла более 1800, или в среднем также единицу в сутки.

Автомобильный транспорт

На сегодняшний день армия страны-агрессора потеряла более 64 350 единиц автомобильной техники, или в среднем 48-50 в сутки.

Во времена "Великой отечественной войны" Красная армия потеряла около 410 000 единиц автомобильной техники, или в среднем 290 единиц в сутки.

Как видим, по многим категориям потери просто несоизмеримые, а потому возникают сомнения, насколько эти войны можно сравнивать между собой, ведь масштаб несопоставим. Или же не все так однозначно?

Интерполяция войн

Выше мы привели сравнение потерь РОВ и РККА в ходе двух войн за отдельно взятые промежутки времени, но не указали территориальные масштабы – такие, как протяженность фронта и площади оккупируемых и освобождаемых территорий.

Так, в период "Великой отечественной войны" максимальная протяженность фронта составляла более 4800 км. Это было летом 1942 года, когда фронт тянулся от Баренцева моря (район Мурманска и Кольского полуострова), через Ленинград, Московское направление, центральную и южную Украину, до Сталинграда, Ростова-на-Дону и далее к предгорьям Кавказа и побережью Черного моря.

Менее 1 тыс. км протяженность фронта в период "Великой отечественной войны" была в самом ее начале, летом 1941 года, когда немецкие войска только вторглись и фронт еще не развернулся полностью, а также в апреле-мае 1945 года, в завершающей фазе войны, когда основные силы сосредоточились на направлении Берлина.

В среднем же протяженность фронта в период "Великой отечественной" составляла 3000-3500 км.

В свою очередь, протяженность фронта в Украине составляет 1200 к, что в среднем в три раза меньше, но… Но детали в площадях.

За 1330 дней войны РОВ захватили 71 108 км². На протяжении "Великой отечественной войны" СССР сначала потерял более 1 700 000 км², затем их же и освободили, или суммарно 3 400 000 км². Затем, начиная с 1944 года, РККА "освобождала", а по факту захватывала, страны Центральной и Восточной Европы суммарной площадью 2 000 000 км².

Таким образом территориальные потери и приобретения СССР за период "Великой отечественной войны" составили более 5 400 000 км². Фактически Красная армия теряла по 5 солдат убитыми и ранеными за оборону, освобождение и захват 1 км². А во временной пропорции потеря, освобождение и захват территорий превышал 3800 км² в сутки.

В свою очередь, российские оккупационные войска потеряли более чем 1 127 000 убитыми и ранеными, захватив 71 108 км², или 16 тел на 1 км², а темп захвата территорий составляет 53 км² в сутки.

Иными словами, практически за тот же период времени, хоть и потеряв в 23 раза меньше личного состава в пропорции на захватываемый 1 км² территорий, Россия теряет в три раза больше л/с. При том, что сам процесс захвата территорий проходит более чем в 70 раз медленнее, равно как и захваченных территорий в 76 раз меньше.

Цифры, которые весьма недвусмысленно намекают на выводы.

Выводы

Сравнение войны в Украине с "Великой отечественной войной" корректно не только в контексте временного промежутка, но и в вопросе интерполяции потерь, эффективности проведения боевых действий и результативности.

Благодаря такому сравнению мы можем видеть в цифрах, что российские оккупационные войска в Украине за почти тот же (без пары месяцев) период времени, что и "Великая отечественная война", имеют в разы большие потери и в десятки раз меньшую эффективность.

Да, масштабы противостояния совершенно другие, но опять-таки, сводя все к линии фронта протяженностью 1200 км, на котором лишь определенные участки активные, и интерполируя все известные данные о потерях, получаем показатель, от которого мясник Жуков нервно курит в сторонке. Даже РККА так не воевали "мясом", как это сейчас делает российская армия.

И, что немаловажно, СССР за период Второй мировой войны значительно развил свой военно-промышленный комплекс и накопил колоссальный потенциал в послевоенный период. В случае же с Россией мы говорим, наоборот, об истощении запасов техники и вооружений, которые достались по наследству от СССР, что приведет к бесповоротной и невосполнимой деградации ВС РФ – РОВ.

Поэтому, повторюсь, справедливым будет не только сравнение этих двух войн между собой по временному промежутку, но и по результативности, которая раскрывает реальный масштаб той катастрофы, что влечет за собой так называемая "СВО", "движуха (как войну называют в России) и прочее. Эффект один – самый кровавый конфликт в истории нового и прошлого столетия для России.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".