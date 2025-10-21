Реактивные КАБы врага – оружие воздушного террора

С появлением у агрессора КАБов (корректированных авиабомб) с реактивным ускорителем в прифронтове превращаются украинские города, которые находятся в 150 км от линии фронта.

То есть, враг получает ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ (далее объясню) возможность каждый день атаковать эти города, их критическую инфраструктуру, в первую очередь, не только шахедами и ракетами разных типов, но и авиабомбами весом от 250 до 1.500 кг. Это большая разрушительная сила, Харьков, к сожалению, тому подтверждением.

То есть из областных городов в зону поражения попадают Полтава, Днепр и пригород Киева.

В техническом плане недоимперия просто копирует конструкторские решения американских разработчиков, подразумевается проекты управляемых авиабомб GBU и JASSM. Сначала для разных авиабомб у агрессора разработали обвес с крылышками, увеличившими дальность полета до 40-70 км в зависимости от высоты сброса с самолета. Сейчас к обвесу добавили реактивный двигатель и дальность при условии, что двигатель срабатывает штатно, растет до 200 км.

Хочу отметить, что американцы используют турбореактивный двигатель, фактически превращающий изделия проекта JASSM в крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью до 800 км. Враг пока использует твердотопливные двигатели, фактически ускорители, и дальность значительно меньше. Но работы над использованием для КАБов турбореактивных двигателей в России ведутся.

Точность российских реактивных КАБ определяется использованием спутниковой навигации и оптической системы распознавания на финальном участке траектории. То есть изделие предназначено для ударов по крупным объектам, как ТЭС, и по жилым кварталам для кошмара мирного населения.

Эффективно противодействовать реактивным КАБ способны современные ракетные комплексы "Петриот", "Самп-Т" и подобные, а также самолеты-истребители с ракетами "воздух-воздух". РЭБ будет влиять на точность кабов, отклоняя их от целей, но все равно они будут падать и взрываться поблизости.

Хотя инфа о том, что враг ведет такую разработку, появляется уже два года, никакого специализированного противодействия создано не было, даже насколько мне известно, техническая задача на это не была разработана. Поскольку такой КАБ падает с большой высоты и со скоростью, которая вблизи цели может превышать 400 км/ч, то дроны-перехватчики ничем не помогут, что в очередной раз подтверждает, что они не являются "геймченджером" воздушного противостояния.

И напоследок об относительно приятном. На сегодняшний день враг ведет лишь опытно-конструкторские испытания своих реактивных КАБов. О массово серийном производстве и, соответственно, массовом применении речь пока не идет. Но через полгода реактивные КАБы станут для нас серьезной проблемой, если именно сейчас не начнет продуцироваться эффективное противодействие, в частности, малые зенитные ракеты наземного и воздушного базирования. И нам очень нужны противовоздушные ракеты дальнего радиуса действия, например "Метеор" или СМ-6, чтобы сбивать вражеские самолеты еще до выхода на позиции для запуска реактивных КАБов.