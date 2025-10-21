Почему не будет в Будапеште встречи Трампа с Путиным

Будапешт – нет Будапешт

Имею огромное убеждение, что в 2025 году встречи Трампа и Путина таки не состоится, и в первую очередь из-за огромного нежелания со стороны России.

Сторона практичности и безопасности:

1. НАТО – "логово врага" и лететь туда не совсем комфортно;

2. Маршрут для пожилого диктатора слишком длинный и сложный (почти 5.500 км);

3. Без преувеличения очень серьезное заявление от главы польского МИД Радослава Сикорского – "Если Владимир Путин полетит на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Венгрию через Польшу, его самолет может быть принудительно посажен, а сам российский президент арестован по ордеру Международного уголовного суда. Мы не можем гарантировать, что независимый суд не обяжет правительство остановить такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в суд в Гааге";

4. Понятно, что никто из стран ЕС и НАТО даже не осмелится обдумать идею о сбитии самолета с диктатором на борту (они даже дроны не решаются сбить).

Но где-то очень далеко в подсознании путина неприятно упоминается крушение рейса президента Польши Качиньского под Смоленском и уничтожение Евгения Пригожина в воздухе над Питером;

5. На сегодняшний день уже 26 из 27 стран Европейского Союза обязались стать участниками специального трибунала за преступление агрессии России против Украины;

6. При планировании потенциального визита Путина Федеральная Служба Охраны будет пытаться моделировать все возможные и невозможные риски перемещения шефа по маршруту "Москва-Будапешт-москва" с точки зрения безопасности, и пока количество этих рисков чрезвычайно велико.

В первую очередь по непониманию где "в этот момент времени и с какой целью" будут находиться Малыш и Буданов.

То есть вообще отсутствуют никакие гарантии, что украинская сторона не совершит что-либо непредсказуемое.

Я больше склоняюсь к изменению места потенциальной встречи с Венгрией в пользу Турции, Саудовской Аравии или даже Беларуси.

Последние многочисленные и активные контакты представителей Трампа с Лукашенко показывают, что этот вариант рабочий и может быть предложен.

Сторона политической и военной целесообразности:

1. Не о чем говорить с США.

Никаких уступок от России в территориальных требованиях к Украине не просматривается.

2. Руководство кремля в войне пошло на принцип и рассчитывает на собственных морально-волевых качествах вытянуть войну и в конце концов дожать Украины, а за ней вместе ЕС+НАТО.

Сторона экономики:

1. РФ точно не желает упустить возможности во время отопительного сезона 2025/26 и, как им кажется, окончательно разрушить экономику Украины;

2. Достоверно, что в кремле воспринимают украинскую энергетическую систему образца 2025 года, как крайне ослабленную и истощенную и нужно приложить еще немного усилий, что сравнить ее уровнем земли.

Резюме:

1. Скорее всего, Россия будет снова банально тянуть время в контактах с США по поводу завершения войны в Украине.

2. В то же время Россия будет активно обвинять США в различных предложениях о совместных МЕГА-СУПЕР бизнес проЖектах, рассчитывая в отношениях с США разделить бизнес и войну в Украине на отдельные параллельные составляющие;

3. Вероятно, главный замысел – выиграть время до середины декабря 2025 года, а там в западном мире уже Рождественские праздники, далее Новый Год и все политики уходят на каникулы вплоть до конца января 2026 года;

3. После праздников для России возможно будет что-то виднее и возможно на фронте, как они рассчитывают, что-то изменится на их сторону.