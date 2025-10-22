Будапешт сорван. Когда возможны новые мирные переговоры?

Мир в Украине становится катастрофически зависящим от результатов переговоров США-Китай. К сожалению, в Украине мало кто об этом задумывается

Путин, де-факто, отказался от переговоров, где линия фронта является линией разграничения (вероятность их проведения все еще существует, хотя пока очень трудно представить, чтобы Путин согласился отступиться от идеи контроля над Донбассом).

Но мы должны понимать: в США практически нет рычагов влияния. Путин не верит, что в ближайшее время Трамп позволит ударить Томагавками по портам нефтеперевалки. А это единственный рычаг влияния Вашингтона на Москву. Для нас это означает один важный момент: если у нас нет возможности уничтожать эту инфраструктуру самостоятельно или с чьей-либо помощью, мы не являемся субъектом с которым нужно разговаривать на равных. У нас сейчас нет возможностей весомо поднять ставки, это хуже всего, что может быть в битве Давида и Голиафа.

1. Война входит как минимум в новый 5-6 месячный цикл, когда переговоры почти нереалистичны. Дело в том, что через неделю стартуют главные переговоры в этом году, а может и в следующем: переговоры США-Китай.

2. В преддверии этих переговоров американцы добились главного: Китай не смог создать крепкую коалицию сателлитов, которые выступили бы единственным (если хотите гибридным) фронтом против США.

Но и США не смогли создать ничего подобного. У нас есть ситуация, когда два гегемона выходят на переговоры, а их сателлиты стоят в стороне и смотрят как эти переговоры могут завершиться.

3. Эти переговоры будут о трех базовых вещах: не допустить прямого военного столкновения, попытаться договориться о новых правилах игры мировой торговли, которые в течение последних семи лет планомерно уничтожали США. И третья часть переговоров: кто и как будет контролировать Европу, как самый маржиналтный рынок мира.

Что касается Тайваня и войны за него, то здесь до боевых действий явно далеко (точнее их вероятность в ближайшие годы почти нулевой). Относительно правил игры и частично по отношению к Европе - здесь сплошное минное поле. Но стороны вынуждены будут дойти до компромиссов. Это вряд ли произойдет быстро, но в течение следующих месяцев это с большой долей вероятности произойдет.

4. Что будет делать РФ в это время (кроме войны в Украине)?

- будут пытаться создать проблему в третьей точке мира (повторить ситуацию с Сирией образца 2015 года). Правда, за последние четыре года они не смогли ничего подобного сделать;

- будут продолжать пугать Европу, хотя никакого наземного вторжения в ближайшее время не будет априори (Европе принадлежит контрольный пакет акций в санкциях, а потому россиянам так важно, чтобы европейцы испугались);

– Будут пытаться вклиниться в переговоры США-Китай в качестве посредника, хотя они им не нужны и максимум, что может добиться Кремль – стать частью фоновой повестки дня. Но это немало.

- Главный козырь россиян – арктический путь и лицензии для разработки месторождений редкоземельных металлов на этом этапе не будут играть весомой роли. Путин, как собака на сене, будет держать их как козырь, но воспользоваться им просто побоится (ведь создать трехсторонние СП между Китаем, США и Россией пока нереалистично).

5. Расчет Путина остается неизменным: фронт посыплется, Украина замерзнет, Европа испугается. И как результат: Украина упадет, он пригрозит Европе вторжением, Европа испугается и Россия снова станет третьим полюсом мира. Сразу скажу – это невозможно, но Путин, похоже, верит именно в такой сценарий.

Это все мифотворчество Путина, но, похоже, это его план. И имитация посредничества между США и Китаем необходима для реализации этого сценария. Главные изъяны (для России, конечно) этого сценария: ни Вашингтону, ни Пекину не нужна победа России и тем более выход России в Одессу.

В этом контексте Украине просто необходимо думать, как мы будем участвовать в переговорах США Китай, чтобы стать их необходимой частью (пока мы имеем очень опосредованное европейское посредничество). Но если полгода назад у Европы была стратегия в контексте переговоров по Украине и России, то сейчас этой стратегии нет (она не просматривается). Идеальный сценарий для нас – на определенном этапе переговоров США – Китай стать частью этих переговоров и добиться совместного давления Китая и США на РФ. Пока так вопрос в Киеве никто, похоже, не задает. Ибо если этого не произойдет в условных полгода, мы зайдем в еще один цикл войны, который продлится не менее года со всеми вытекающими последствиями. Остановить Путина могут только совместные усилия США и Китая. Трамп один не может этого сделать. К сожалению.