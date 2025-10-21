Долетит ли Путин в Будапешт – тест для Европы

Facebook кипит. Множество карт, мемов и предположений, кто предоставит воздушное пространство. Но не об этом нужно думать. И действительно, ситуация лишена иронии и оптимизма. Венгрию, может быть, предложил и сам Путин. Мог предложить и Трамп, тем самым вызвав у хозяина Кремля приступ оптимизма.

В чем суть? В прецеденте. Или в популярном на постсоветском пространстве словосочетании "нельзя, но мне можно".

Формально – воздушное пространство ЕС закрыто для российских самолетов. Среди них самолетов летного отряда "Россия". Кроме того, государства Европейского Союза признают мандат МКС. Среди них, кстати, и Венгрия.

Но Еврокомиссия уже заявила, что "нет прямого запрета для Путина или Лаврова". А Венгрии ареста не будет. Вопрос, какое государство предоставит воздушное пространство для пролета.

И это уже подтверждение "нельзя, но можно". Конечно, ради "общего блага". Каким может быть начало переговоров о мире? Или желание Трампа. И в одном, и в другом случае Путин получил свое. А именно:

Прецедент, когда из санкционного списка делают исключение ради важности процесса.

Прецедент, когда идут на нарушение согласованной политики либо "ради важности процесса", либо потому, что "попросил сильный и важный".