Российский беспилотник попал по детскому саду в Харькове

Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове, 22 октября 2025 года.

Враг, по предварительным данным, применил беспилотник Герань-2, оснащенный реактивным двигателем. Такой дрон способен развивать скорость до 350 км/ч, перехватить такой сверхсложно.

Попадание было прямым, примерно в 11 утра. Второго этажа садика уже не существует, он просто сложился. В это время в заведении находились 48 детей и воспитателей. Дети очень испугались, но не пострадали (только огромный стресс), потому что их за несколько минут до попадания успели перевести в укрытие.

Всего сейчас в Харькове в постоянной опасности остается примерно 100 тысяч детей и какая будет ситуация дальше, никто, похоже, не знает, эвакуировать миллионный прифронтовый город невозможно. Остается верить в несокрушимость ВСУ и нас всех…