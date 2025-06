The Aerial – це розкішний курорт 'все включено' на Британських Віргінських островах, від унікального підходу до оздоровлення до благодійних місій

Якщо ви мріяли покинути все заради відпочинку на власному приватному острові, ми знайшли рай для вашої найкращої відпустки.

Розкішний курорт The Aerial на Британських Віргінських островах відкрив ексклюзивну опцію відпустки "все включено" для мандрівників. Щоб дістатися сюди, гості можуть прилетіти до Міжнародного аеропорту Терренса Б. Леттсома або скористатися поромом із Сент-Томаса до Тортоли, після чого курорт організує трансфер на приватному човні до острова.

Планування та невелика кількість гостей роблять перебування в Aerial, BVI схожим на відпустку на власному острові. Курорт зосереджений на глибокому оздоровленні, що є основною темою кожної активності та моменту, проведеного на території. Навіть номери отримали натхненні назви, такі як "Мрія", "Радість" або "Мудрість", замість звичайних позначень. Територія курорту – це прекрасне середовище площею понад 43 акри, всіяне пишними пагорбами, білосніжними пляжами та скелястими берегами. Проте курорт може прийняти лише 34 гостей, що сприяє відчуттю особистого шматочка тропічного раю. Це відчуття посилюється першокласними зручностями: ландшафтним басейном із видом на протоку Сера Френсіса Дрейка, приватним пляжем із різноманітними водними іграшками та чудовою кухнею, натхненною місцевими традиціями, від команди шеф-кухарів.

Aerial, BVI позиціонує себе не просто як приватний пляжний курорт "все включено" в Карибському басейні, а як новий тип "розкішних курортів призначення", перебування в яких включає оздоровчі процедури в благодатному середовищі та особливі враження. Це не той варіант, який пропонують багато курортів, обіцяючи змінити ваше життя днями на сонячному пляжі та спа-послугами. Aerial, BVI пропонує глибше занурення, що включає здорові страви, зокрема острівні делікатеси, та програму активностей, таких як походи вздовж узбережжя, звукові ванни та відвідування Redemption Ranch, де можна познайомитися з родиною зебр і коней під час індивідуальних і групових заходів.

Острів сповнений продуманих елементів і прекрасних химерних деталей, які є частиною персоналізованого підходу курорту, створеного командою персоналу на чолі з власницею Бріттні Тернер. Вона заснувала Aerial у свої 20-ті роки і відтоді розбудувала бренд із кількох компаній, включаючи Aerial Development, компанію з розвитку нерухомості, та Aerial Recovery, некомерційну організацію, що займається реагуванням на природні та техногенні катастрофи, боротьбою з торгівлею людьми та підтримкою ветеранів і служб швидкого реагування. У межах останньої теми було створено ініціативу Heal the Heroes, частиною якої є річна програма адаптації до цивільного життя: ветерани отримують відпочинок у The Aerial, а потім їм допомагають знайти нове покликання як гуманітарним операторам для реагування на природні катастрофи та участі в рятувальних місіях. Усе це дозволяє The Aerial на Британських Віргінських островах виділятися серед приватних оздоровчих курортів як "сила добра", як називає свій проєкт Тернер.

Номери

Кожен номер має оригінальний декор. Джерело: Image Aerialbvi.com Кожен номер має оригінальний декор. Джерело: Image Aerialbvi.com

The Aerial пропонує 17 унікальних, індивідуально оформлених номерів, розташованих у п’яти резиденціях. Кожен номер створений для створення особливої атмосфери, що відображено в його назві. Наприклад, Love – це просторий люкс із приватним патіо з видом на басейн і сусідні острови, великим ліжком, душем на відкритому повітрі та приватним двориком – ідеальний для романтичної відпустки.

Декор усіх номерів оригінальний, але спільним є використання природних матеріалів і палітри теплих відтінків, що підкреслюють природну красу острова. Усі важливі дрібниці включено, від засобів гігієни до сонцезахисного крему, лосьйону після засмаги та засобів від комах, щоб ніщо не порушувало ідилію вашої відпустки. Усі номери курорту чудові, але є особливо виняткові варіанти. Наприклад, Dream на даху має приватну терасу, тоді як вілла Mindfulness на березі океану дозволить вам засинати під шум хвиль і милуватися океаном із приватного тіпі.

Їжа та напої

Кухня курорту орієнтована на здорові та смачні страви. Джерело: Image Aerialbvi.com Кухня курорту орієнтована на здорові та смачні страви. Джерело: Image Aerialbvi.com

Кулінарний підхід Aerial відрізняється від інших курортів "все включено" в Карибському басейні. Усе тут приготовлено так, щоб бути корисним. Рафінований цукор, харчові барвники та консерванти виключені з їжі та напоїв, при цьому страви такі смачні, що використання цих речовин здається нелогічним. Вибір напоїв ретельно обґрунтований і перевірений, із не меншою увагою до безалкогольних варіантів, ніж до алкогольних.

Сніданок починається з оздоровчого напою та охолоджених страв, таких як вівсянка та фрукти, після чого пропонується три страви на вибір із меню à la carte, наприклад, вафлі з карамелізованим бананом і протеїном, авокадо-тост або яйця у стилі уевос ранчерос. На сніданку гості обирають варіанти меню для обіду та вечері. Найсвіжіші морепродукти, чудовий діапазон смаків і найвища якість їжі, а також красиві ресторани з приголомшливими видами на узбережжя роблять кожну трапезу особливою частиною досвіду.

Враження та зручності

Aerial має всі зручності розкішного тропічного курорту "все включено" на приватному острові: чудовий приватний пляж із білим піском, прекрасний ландшафтний басейн і безліч цікавих місць, щоб зупинитися та насолодитися заворожуючими пейзажами. На пляжі доступні дошки для серфінгу, прозорі каяки, маски для снорклінгу, сі-боби та інше спорядження, щоб підкорити хвилі та дослідити прозорі води Карибського моря. На пляжі також є шезлонги, бар із гойдалками та гамаки.

Щоденна програма активностей на курорті допомагає гостям урізноманітнити дні під сонцем і на хвилях цікавими розвагами. Сходи та заходи сонця можна провести за пляжною йогою, а вдень досліджувати пішохідні стежки, щоб насолодитися красою острова. Щоб підтримувати тіло в тонусі, можна тренуватися у відкритому спортзалі, який використовує дерев’яне обладнання. Крім того, на курорті є багато мальовничих і затишних куточків для медитації.

Одне з найчарівніших місць на острові, яке залишить незабутні враження, – це Redemption Ranch. Тут можна взяти екскурсію, познайомитися з тваринами, погладити та погодувати їх, навчитися будувати довіру та доглядати за ними, наприклад, розчісувати їх. І, звісно, хто може встояти перед поцілунком із зеброю? За бажанням також можна покататися на конях стежками або вздовж узбережжя та спробувати кінну терапію.

Усі тварини (коні, зебри та поні), які живуть на ранчо, раніше зазнавали жорстокого поводження або були покинуті. За допомогою персоналу ранчо вони пройшли шлях до зцілення і тепер допомагають людям справлятися з їхніми викликами. Ці тварини-"рятівники" можуть стати частиною вашої подорожі до власного зцілення.

Спа

Спа-процедури підлаштовуються під кожного гостя. Джерело: Image Aerialbvi.com Спа-процедури підлаштовуються під кожного гостя. Джерело: Image Aerialbvi.com

Спа-процедури – один із найкращих способів розслабитися, відновити сили та заспокоїти розум. Але морський бриз, тихий плескіт хвиль і заворожуючі пейзажі навколо відкривають новий рівень насолоди від спа-досвіду. Спа є однією з головних складових досвіду в Aerial Resort, BVI, і неможливо отримати повне уявлення про цей розкішний притулок без нього. Спа – це справжній оазис, де зцілення, добробут і усвідомленість створюють ідеальну гармонію.

Спа розташований на приватній пляжній території. Подорож у світ релаксу почнеться зі зустрічі з оздоровчим терапевтом, який допоможе визначити ваші цілі, оскільки кожна процедура адаптується до потреб гостя. Клієнти можуть обрати фірмовий масаж на замовлення, для якого використовуються різноманітні стилі та техніки. Кожен сеанс починається з нанесення оздоровчого еліксиру на основі місцевого масла на вибір і завершується зволожуючими та омолоджуючими фруктами та заспокійливим чаєм. Для тих, хто бажає глибокої терапії всього тіла, можна забронювати процедуру OTO CBD. Вона включає сенсорний масаж із розкішними маслами CBD для швидкого розслаблення м’язів і звукову терапію.

У спа використовуються лише натуральні, органічні та веганські інгредієнти для процедур. Єдине, що може вас збентежити під час відвідування цього шикарного спа, – це те, що вам буде надзвичайно важко знайти щось краще в майбутньому.

Сталість і некомерційна діяльність

Курорт The Aerial, BVI унікальний не лише завдяки своїм розкішним пропозиціям, а й завдяки своїй місії підтримки тих, хто цього потребує. 100% доходу від острівного магазину подарунків The Giving Shop спрямовується до Aerial Recovery, некомерційної організації, яка зосереджена на проблемах торгівлі людьми, зціленні ветеранів і реагуванні на техногенні та природні катастрофи.

The Aerial також співпрацює з некомерційною організацією Green VI. Метою цієї угоди було впровадження екологічних практик у роботу курорту, від компостування та використання електромобілів Moke до дрібніших питань, таких як екологічні кавові капсули та засоби гігієни великого формату.

Розташування

Курорт The Aerial розташований на острові Бак, до якого можна дістатися на човні з Тортоли на Британських Віргінських островах за кілька хвилин. Це забезпечує гостям чудовий доступ до аеропорту та можливість досліджувати сусідні міста та їхні пам’ятки. Водночас острів достатньо відокремлений, щоб забезпечити вам бажану тишу наодинці з прекрасними пейзажами навколо.

Міжнародний аеропорт Терренса Б. Леттсома (EIS) – найближче місце до острова, куди можна дістатися літаком. Трансфер звідти до готелю включений у вартість.

Найкращі ціни

Курорт The Aerial на Британських Віргінських островах створив розширений пакет "все включено" від $950 за ніч. Кожен елемент цього пакета відповідає меті відновлення здоров’я та покращення добробуту гостей. Пакет покриває харчування, коктейлі та безалкогольні напої, приватний трансфер із аеропорту, активності та зручності на території. При цьому щоденний розклад на курорті включає різні активності: походи на ранчо, звукові ванни, а зручності, такі як спа-процедури та сеанси іпотерапії, доступні за додаткову плату.