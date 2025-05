Найкрутіші готелі в Токіо: 14 унікальних локацій для незабутньої японської подорожі

Токіо – це справді унікальний туристичний напрямок, який пропонує мандрівникам безліч захоплюючих вражень, яких не знайти в жодному іншому куточку світу. Щороку столиця Японії презентує численні нові пам’ятки та атракції, а індустрія гостинності постійно розвивається, пропонуючи неперевершені місця для проживання. Однак для новачків, які не знайомі з містом, знайти найнезвичайніший і найцікавіший варіант розміщення може бути складним завданням. Щоб полегшити це, наступна добірка представляє 14 найунікальніших готелів Токіо, які відповідають будь-яким смакам. Від розкішних люксів із приватними саунами та апартаментів, прикрашених милим декором Hello Kitty, до ліжок у кімнатах, які слугують арт-інсталяціями, – тут є варіант для кожного стилю та вподобань.

OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts

Нещодавно в Асакусі дебютував модний новий готель від Hoshino Resorts із винятковим розташуванням. OMO3 Asakusa розташований поруч із відомим храмом Сенсодзі, однією з найзнаковіших пам’яток столиці. У пішій доступності також знаходяться парк Суміди та Токійська небесна вежа (Tokyo Skytree), які відкривають приголомшливі краєвиди з вікон номерів готелю. Деякі кімнати пропонують вид на храм, тоді як інші – на Tokyo Skytree. Ще однією примітною особливістю є стильна та атмосферна лаунж-зона OMO Base Lounge на 13-му поверсі.

Onsen Ryokan Yuen Shinjuku

Для тих, хто шукає сучасну інтерпретацію традиційного японського рьокану, Onsen Ryokan Yuen Shinjuku пропонує ідеальне поєднання старого й нового. Номери цього чарівного токійського готелю елегантно прості, але стильно оформлені. Особливо варто відзначити великі вікна з видами на гамірну метрополію, татамі на підлозі, низькі столи, футонні ліжка та декор із бонсаями. Зручно розташований лише за 15 хвилин пішки від станції Сіндзюку, головною перлиною готелю є онсен-зона на 18-му поверсі. Тут гості можуть розслабитися в натуральній гарячій джерельній воді, привезеній із Хаконе, насолоджуючись панорамними видами міста та купанням у відкритому басейні Ротенбуро.

Toggle Hotel

Стильні інтер’єри, що вражають. Джерело: https://www.togglehotel.com/ Стильні інтер’єри, що вражають. Джерело: https://www.togglehotel.com/

Цей приголомшливий готель був спроектований токійською архітектурною фірмою Klein Dytham, яка застосувала техніку двоколірного блокування по всій будівлі. Яскраво-жовтий фасад був обраний, щоб гармоніювати з поїздами лінії Чуо-Собу, що проходять перед Toggle Hotel, тоді як блідо-сірий відтінок поєднується з навколишніми бетонними будівлями.

Всередині дизайн не менш вражаючий, із використанням лише двох кольорів для оздоблення коридорів і номерів. Яскраві апартаменти оформлені в одному кольорі, що особливо контрастує з ванними кімнатами, створюючи унікальне візуальне задоволення. Ви точно захочете зробити пам’ятні фото, ідеальні для соціальних мереж. Toggle Hotel налічує 84 номери, оформлені в п’яти колірних комбінаціях, від рожевого та сірого до зеленого та світло-бежевого. Ви можете обрати найкращий варіант під час заселення.

Hotel K5

Один із найвідоміших готелів Токіо – Hotel K5, розташований у величній будівлі колишнього банку 1920-х років. Інтер’єр, спроектований стокгольмською студією Claesson Koivisto Rune, гармонійно поєднує японську та скандинавську естетику. Коридори плавно продовжують дизайн номерів, створюючи атмосферу бездоганного особняка, а не типового готелю. Номери, розташовані на другому-чертвертому поверхах, пропонують різноманітні модні заклади харчування на нижніх поверхах і в підвалі, зокрема:

Brooklyn Brewery ;

; Caveman , що пропонує японсько-європейську кухню;

, що пропонує японсько-європейську кухню; Switch Coffee ;

; Ao Bar коктейльний бар.

Варіанти розміщення варіюються від затишних студій до просторих лофтів, обладнаних міні-баром, програвачем із колекцією вінілових платівок, книжковими полицями та романтично освітленими ванними кімнатами у червоному кольорі.

Sorano Hotel

Якщо басейн є обов’язковим для вашої відпустки, варто розглянути Sorano Hotel у Татікаві. Цей неймовірний готель розташований лише за півгодини їзди поїздом від Сіндзюку. Sorano пропонує надзвичайний відкритий басейн, де ви можете насолоджуватися приголомшливими видами без перешкод від високих хмарочосів. Парк Сьова Кінен ідеально видно з даху, а в ясні дні вдалині навіть можна побачити гору Фудзі. Окрім басейну, готель пропонує ранкові заняття йогою та медитацією.

Варіанти розміщення варіюються від стандартних до розкішних люксів для трьох дорослих і двох дітей. Також можна забронювати апартаменти, дружні до домашніх тварин, із балконами.

ONE@Tokyo

Фантастичний екстер’єр готелю. Джерело: https://www.onetokyo.com/ Фантастичний екстер’єр готелю. Джерело: https://www.onetokyo.com/

ONE@Tokyo насамперед вирізняється своїм унікальним екстер’єром, спроектованим відомим архітектором Кенго Кумою, із характерними для нього дерев’яними панелями на фасаді будівлі. Головною родзинкою цього модного токійського готелю є дах, що пропонує панорамні краєвиди на Tokyo Skytree.

Комплекс налічує 142 номери, включно з люксами "кімната читача" та "ательє художника", кожен із яких оформлений унікально. У просторому лобі гості можуть знайти затишне кафе, популярне серед гостей і місцевих жителів району Осіаге. Ще одна перевага – відносно доступна ціна для японської столиці, від ¥6000.

BnA Wall

У районах Акіхабара та Коенджі вже існують кілька арт-готелів, а тепер винятковий заклад з’явився в Ніхонбасі завдяки BnA (скорочення від Bed and Art). Раніше вважався японським аналогом Волл-стріт, цей район зазнає кардинальних змін. BnA Wall – це не просто місце для відпочинку після насиченого дня дослідження Токіо. Кожен із 26 номерів унікальний, спроектований і оформлений японськими художниками та арт-директорами. Деякі номери мають мінімалістичний стиль, тоді як інші черпають натхнення з настільних ігор або нагадують архітектурні інсталяції. У певних кімнатах навіть є приховані пристрої та інтерактивні гаджети. Гості, які зупиняються в цьому надзвичайному токійському готелі, відчувають себе в незалежній художній галереї, де потрібно досліджувати кожен куточок, щоб не пропустити маленькі, але значущі деталі.

У підвалі періодично організовуються змінні виставки, а в барі лобі є величезний шестиметровий мурал, що демонструє виняткову майстерність.

Muji Hotel Ginza

Тепер гості можуть повною мірою відчути та насолодитися стилем Muji, зупинившись у сучасному Muji Hotel Ginza у Гонконзі. Комплекс розташований у вражаючому флагманському магазині в районі Гінза, який також включає два ресторани, бар, пекарню, галереї та різноманітні роздрібні магазини на п’яти поверхах. Стильні номери ідеально відображають мінімалістичну естетику Muji, налічуючи 79 елегантних і розкішних люксів, обладнаних меблями Muji, різними аксесуарами та сувенірами, включно з популярними матрацами бренду. Готель також приділяє увагу інклюзивності, пропонуючи спеціальні номери для людей із обмеженими можливостями. Кожен номер оснащений планшетом для зручного керування освітленням, кондиціонером, шторами тощо.

Mustard Hotel Shimokitazawa

Розташований у наймоднішому районі Токіо, цей шикарний мінімалістичний готель був спроектований архітектором Сіном Охорі. Завдяки чистій сучасній естетиці з комфортними зонами для сидіння та великою кількістю зелені, Mustard Hotel Shimokitazawa пропонує 60 номерів у різних конфігураціях, від стандартних із двоярусними ліжками до делюкс-апартаментів із просторими відкритими балконами. Кожен номер оснащений вініловим програвачем, а платівки можна безкоштовно взяти в оренду в спеціальному магазині в лобі. На першому поверсі Mustard Hotel Shimokitazawa гості можуть знайти філію Sidewalk Coffee Roasters, яка пропонує смачну каву та свіжі бейгли з різними начинками. Увечері відвідувачі можуть завітати до бару Kurage shochu, який пропонує вибір із 40 видів лікерів.

Book and Bed Shinjuku

Якщо "BnB" для вас зазвичай означає bed and breakfast, настав час переглянути свої стереотипи з Book and Bed Shinjuku. Цей унікальний токійський готель пропонує досвід із гаслом "book and bed". Якщо ви обожнюєте читання та все, що з ним пов’язано, Book and Bed Shinjuku неодмінно подарує вам приємні враження та солодкі сни – хоча, як жартують власники, книги тут настільки захоплюючі, що вам може бути важко зупинитися.

Гості мають доступ до нескінченних полиць із книгами протягом усього перебування, що дозволяє полегшити багаж під час подорожі.

Manga Art Room Jimbocho

Шанувальники манги будуть у захваті від білосніжного Manga Art Room Jimbocho. Ця філія капсульного готелю в Токіо пропонує лише два номери, обидва з особливим дизайном, натхненним японськими коміксами. У номерах представлена змінна виставка манги з найпопулярнішими серіями, такими як "Dandadan" від Тацукі Шіна. Крім того, полиці заповнені коміксами для насолоди гостей. Ще однією особливістю номерів є приватна сауна, розрахована на двох осіб.

Henn na Hotel Ginza

Від миттєвої покупки рамену через торговий автомат до володіння механічним улюбленцем – японці давно прийняли різноманітні гаджети. Тепер гості можуть навіть зупинитися в першій у світі мережі готелів, яку обслуговують роботи, – факт, визнаний Книгою рекордів Гіннеса.

У Henn na Hotel, чия назва означає "дивний" і "зміна" японською, гостей зустрічають і заселяють андроїди. Інші роботи виконують різні функції, а кожен номер оснащений LG Styler, схожим на пароварку, для освіження одягу. Чи може технологія замінити людську гостинність? Гості можуть дізнатися, зупинившись у цьому унікальному токійському готелі.

Yuen Bettei Daita

Серед найкращих готелів Токіо – Yuen Bettei Daita. Цей рьокан, розташований у центрі міста, створює спокійний оазис у гамірній метрополії. Розташований на околиці Сімокітазави, лише за одну зупинку від Сібуї на швидкісному поїзді, цей заклад поєднує комфортне розміщення, спа-центр і традиційну чайну. Онсен-ванни використовують лужну воду з природних джерел Асіно-Онсен у Хаконе. Навіть денні відвідувачі, які не залишаються на ніч, можуть насолоджуватися зручностями, адже доступні кілька денних пакетів.

Keio Plaza Hotel Tama

Щоб провести ніч в одному з найчарівніших готелів Токіо, вирушайте до Sanrio Puroland, де розташований Keio Plaza Hotel Tama. Гості мають можливість забронювати номер, прикрашений улюбленими персонажами, такими як Little Twin Stars Kiki, Hello Kitty, My Melody та іншими. Кожен номер оформлений спеціальними ілюстраціями Sanrio, які покривають стіни, меблі та килими. Крім того, гості отримують м’яку іграшку та шопер у подарунок. Не забудьте зробити фото в ексклюзивній фотозоні в лобі на другому поверсі.