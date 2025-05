Самые крутые отели в Токио: 14 уникальных локаций для незабываемого японского путешествия

Токио – это действительно уникальное туристическое направление, которое предлагает путешественникам множество увлекательных впечатлений, которых не найти ни в одном другом уголке мира. Ежегодно столица Японии представляет многочисленные новые достопримечательности и достопримечательности, а индустрия гостеприимства постоянно развивается, предлагая непревзойденные места для проживания. Однако для новичков, не знакомых с городом, найти самый необычный и интересный вариант размещения может быть сложной задачей. Чтобы облегчить это, следующая подборка представляет 14 самых уникальных гостиниц Токио, соответствующих любым вкусам. От роскошных люксов с частными саунами и апартаментов, украшенных милым декором Hello Kitty, до кроватей в комнатах, служащих арт-инсталляциями – здесь есть вариант для каждого стиля и предпочтений.

OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts

Недавно в Асакусе дебютировал модный новый отель от Hoshino Resorts с исключительным расположением. OMO3 Asakusa расположен рядом с известным храмом Сэнсодзи, одной из самых знаменитых достопримечательностей столицы. В пешей доступности также находятся парк Сумиды и Токийская небесная башня (Tokyo Skytree), открывающие потрясающие виды из окон номеров отеля. Некоторые из них предлагают вид на храм, а другие – на Токио Skytree. Еще одной примечательной особенностью является стильная и атмосферная лаунж-зона OMO Base Lounge на 13 этаже.

Onsen Ryokan Yuen Shinjuku

Для тех, кто ищет современную интерпретацию традиционного японского рекона, Onsen Ryokan Yuen Shinjuku предлагает идеальное сочетание старого и нового. Номера этой очаровательной токийской гостиницы элегантно просты, но стильно оформлены. Особо стоит отметить большие окна с видами на шумную метрополию, татами на полу, низкие столы, футонные кровати и декор с бонсаями. Удобно расположен всего в 15 минутах ходьбы от станции Синдзюку, главной жемчужиной отеля является онсен-зона на 18-м этаже. Здесь гости могут расслабиться в натуральной горячей воде, привезенной из Хаконе, наслаждаясь панорамными видами города и купанием в открытом бассейне Ротенбуро.

Toggle Hotel

Стильные интерьеры, поражающие. Источник: https://www.togglehotel.com/

Эта потрясающая гостиница была спроектирована токийской архитектурной фирмой Klein Dytham, которая применила технику двухцветной блокировки по всему зданию. Ярко-желтый фасад был выбран, чтобы гармонировать с проходящими перед Toggle Hotel поездами линии Чуо-Собу, тогда как бледно-серый оттенок сочетается с окрестными бетонными зданиями.

Внутри дизайн не менее впечатляющий, с использованием всего двух цветов для отделки коридоров и номеров. Яркие апартаменты оформлены в одном цвете, что особенно контрастирует с ванными комнатами, создавая уникальное визуальное удовольствие. Вы точно хотите сделать памятные фото, идеальные для социальных сетей. Toggle Hotel насчитывает 84 номера, оформленные в пяти цветовых комбинациях, от розового и серого до зеленого и светло-бежевого цвета. Вы можете выбрать самый лучший вариант во время заселения.

Hotel K5

Одна из самых известных гостиниц Токио – Hotel K5, расположенная в величественном здании бывшего банка 1920-х годов. Интерьер, спроектированный стокгольмской студией Claesson Koivisto Rune, гармонично сочетает японскую и скандинавскую эстетику. Коридоры плавно продолжают дизайн номеров, создавая атмосферу безупречного особняка, а не типичного отеля. Номера, расположенные на втором-четвертом этажах, предлагают разнообразные модные заведения питания на нижних этажах и в подвале, в частности:

Brooklyn Brewery ;

; Caveman , предлагающий японско-европейскую кухню;

, предлагающий японско-европейскую кухню; Switch Coffee ;

; Ao Bar коктейль.

Варианты размещения варьируются от уютных студий до просторных лофтов, оборудованных минибаром, проигрывателем с коллекцией виниловых пластинок, книжными полками и романтично освещенными ванными комнатами в красном цвете.

Sorano Hotel

Если бассейн обязательен для вашего отпуска, стоит рассмотреть Sorano Hotel в Татикаве. Этот невероятный отель находится всего в получасе езды от Синдзюку. Sorano предлагает необыкновенный открытый бассейн, где вы можете насладиться потрясающими видами без помех от высоких небоскребов. Парк Сева Кинен идеально виден с крыши, а в ясные дни вдали даже можно увидеть гору Фудзи. Помимо бассейна, отель предлагает утренние занятия йогой и медитацией.

Варианты размещения варьируются от стандартных до роскошных люксов для троих взрослых и двоих детей. Также можно забронировать апартаменты, дружественные с домашними животными, с балконами.

ONE@Tokyo

Фантастический экстерьер отеля. Источник: https://www.onetokyo.com/

ONE@Tokyo, прежде всего, отличается своим уникальным экстерьером, спроектированным известным архитектором Кенго Кумой, с характерными для него деревянными панелями на фасаде здания. Главной изюминкой этого модного токийского отеля является крыша, которая предлагает панорамные виды Tokyo Skytree.

Комплекс насчитывает 142 номера, включая люксы "комната читателя" и "ателье художника", каждый из которых оформлен уникально. В просторном лобби гости могут найти уютное кафе, популярное среди гостей и местных жителей района Осиаге. Еще одно преимущество – относительно доступная цена для японской столицы, от ¥6000.

BnA Wall

В районах Акихабара и Коэнджи уже существует несколько арт-отелей, а теперь исключительное заведение появилось в Нихонбасе благодаря BnA (сокращение от Bed and Art). Ранее считался японским аналогом Уолл-стрит, этот район претерпевает кардинальные изменения. BnA Wall – это не просто место для отдыха после насыщенного дня исследования Токио. Каждый из 26 номеров уникален, спроектирован и оформлен японскими художниками и арт-директорами. Некоторые номера имеют минималистический стиль, в то время как другие черпают вдохновение из настольных игр или напоминают архитектурные установки. В некоторых комнатах даже есть скрытые устройства и интерактивные гаджеты. Гости, останавливающиеся в этом необычном токийском отеле, чувствуют себя в независимой художественной галерее, где нужно изучить каждый уголок, чтобы не пропустить маленькие, но значимые детали.

В подвале периодически организуются сменные выставки, а в баре лобби есть огромный шестиметровый мурал, демонстрирующий исключительное мастерство.

Muji Hotel Ginza

Теперь гости могут в полной мере почувствовать и насладиться стилем Muji, остановившись в современном Muji Hotel Ginza в Гонконге. Комплекс расположен в впечатляющем флагманском магазине в районе Гинза, который также включает в себя два ресторана, бар, пекарню, галереи и разнообразные розничные магазины на пяти этажах. Стильные номера идеально отражают минималистичную эстетику Muji, насчитывая 79 элегантных и роскошных люксов, оборудованных мебелью Muji, различными аксессуарами и сувенирами, включая популярные матрасы бренда. Отель также уделяет внимание инклюзивности, предлагая специальные номера для людей с ограниченными возможностями. Каждый номер оснащен планшетом для удобного управления освещением, кондиционером, шторами.

Mustard Hotel Shimokitazawa

Расположенный в самом модном районе Токио, этот шикарный минималистический отель был спроектирован архитектором Сином Охори. Благодаря чистой современной эстетике с комфортными зонами для сидения и большим количеством зелени, Mustard Hotel Shimokitazawa предлагает 60 номеров в различных конфигурациях, от стандартных двухъярусных кроватей до делюкс-апартаментов с просторными открытыми балконами. Каждый номер оснащен виниловым проигрывателем, а пластинки можно бесплатно взять в аренду в специальном магазине во лбу. На первом этаже Mustard Hotel Shimokitazawa гости могут найти филиал Sidewalk Coffee Roasters, который предлагает вкусный кофе и свежие бейглы с разными начинками. Вечером посетители могут посетить бар Kurage shochu, который предлагает выбор из 40 видов ликеров.

Book and Bed Shinjuku

Если "BnB" для вас обычно означает bed and breakfast, пора просмотреть свои стереотипы из Book and Bed Shinjuku. Этот уникальный токийский отель предлагает опыт с лозунгом "book and bed". Если вы обожаете чтение и все, что с ним связано, Book and Bed Shinjuku непременно подарит вам приятные впечатления и сладкие сны – хотя, как шутят владельцы, книги здесь настолько увлекательны, что вам может быть трудно остановиться.

Гости имеют доступ к бесконечным полкам с книгами на протяжении всего пребывания, что позволяет облегчить багаж во время поездки.

Manga Art Room Jimbocho

Поклонники манги будут в восторге от белого Manga Art Room Jimbocho. Этот филиал капсульной гостиницы в Токио предлагает только два номера, оба с особым дизайном, вдохновленным японскими комиксами. В номерах представлена скользящая выставка манги с самыми популярными сериями, такими как "Dandadan" от Тацуки Шина. Кроме того, полки заполнены комиксами для удовольствия гостей. Еще одной особенностью номеров является частная сауна, рассчитанная на двух человек.

Henn na Hotel Ginza

От мгновенной покупки ремня через торговый автомат до владения механическим любимцем – японцы давно приняли всевозможные гаджеты. Теперь гости могут даже остановиться в первой в мире сети отелей, которую обслуживают работы – факт, признанный Книгой рекордов Гиннеса.

В Henn na Hotel, чье название означает "странный" и "смена" на японском, гостей встречают и заселяют андроиды. Другие работы выполняют разные функции, а каждый номер оснащен LG Styler, похожим на пароварку, для освежения одежды. Может ли технология заменить человеческое гостеприимство? Гости могут узнать, остановившись в этом уникальном токийском отеле.

Yuen Bettei Daita

Среди лучших отелей Токио – Yuen Bettei Daita. Этот рекан, расположенный в центре города, создает спокойный оазис в шумной метрополии. Расположенное на окраине Симокитазовы, всего в одной остановке от Сибуи на скоростном поезде, это заведение сочетает комфортное размещение, спа-центр и традиционную чайную. Онсен-ванны используют щелочную воду из природных источников Асино-Онсен в Хаконе. Даже дневные посетители, которые не остаются на ночь, могут наслаждаться удобствами, ведь доступно несколько дневных пакетов.

Keio Plaza Hotel Tama

Чтобы провести ночь в одном из очаровательных отелей Токио, отправляйтесь в Sanrio Puroland, где расположен Keio Plaza Hotel Tama. Гости могут забронировать номер, украшенный любимыми персонажами, такими как Little Twin Stars Kiki, Hello Kitty, My Melody и другими. Каждый номер оформлен специальными иллюстрациями Sanrio, покрывающими стены, мебель и ковры. Кроме того, гости получают мягкую игрушку и шопер в подарок. Не забудьте сделать фото в эксклюзивной фотозоне во лбу на втором этаже.