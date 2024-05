Макрон оголосив Росії війну: чим закінчиться поєдинок із Путіним

"Перед обличчям такого противника яка слабкість накладати на себе апріорні обмеження, яка слабкість!"Е. Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон енергійно та послідовно продовжує свій особистий психологічний поєдинок із кремлівським диктатором. Два з половиною місяці тому у найважчий для України момент він заявив, що завдання Росії поразки в її агресивній війні є для Франції питанням честі та питанням власності безпеки. І він не відкидає можливості відправлення французьких військ в Україну.

Далі текст мовою оригіналу

Получив из Кремля ожидаемую порцию угроз, включая ядерных, в адрес Франции, Макрон сделал две уточняющие реплики, предназначенные, прежде всего, для одного конкретного персонаж.

Во-первых, он счел необходимым сообщить, что "французские военнослужащие, также как и их британские коллеги уже участвуют в боевых действиях на территории Украины. Они обслуживают поставленные нами украинцам крылатые ракеты "Scalp" и "Storm Shadow".

Во-вторых, он очень коротко и сухо напомнил: "У Франции тоже есть ядерное оружие".

Двумя короткими фразами Макрон не только обнулил всю кремлевскую пропагандистскую машину, работающую как на внутреннюю, так и на западную аудиторию, но и обрушил "стратегический замысел" войны, объявленной Путиным Свободному миру.

Посмотрите, какая дискуссия развернулась сейчас на всех российских "патриотических" каналах. Русское Z-быдло возмущенно восклицает: по сути, Макрон объявил России войну, признал, что французские военнослужащие уже участвуют в боевых действиях. Так почему мы до сих пор не нанесли удары по Франции?! Ну, хорошо, пусть не сразу ядерным оружием – у нас же есть замечательное конвенциональное оружие, аналогов которому нет во всем мире.

Да потому и не нанесли, что ударом по французской территории Путин введет в действие против РФ весь арсенал НАТО. Его уже будет беспокоить не вопрос – 40 или 60 истребителей F-16 дадут украинцам голландцы. Ему будут противостоять потенциально тысячи (!) натовских самолетов всех типов.

Путин это прекрасно понимает. Он никогда и не собирался воевать с НАТО конвенциональным оружием. Как и ядерным тоже. Он вычислил западных чемберленов и рассчитывал обойтись ядерным шантажом. Начиная с аннексии Крыма, когда "российские ядерные силы были приведены в боевую готовность на случай военного противостояния со стороны западных стран". Включая "ультиматум", согласно которому Запад должен капитулировать, "собрать монатки и убраться вон" из сферы жизненных интересов победоносного улуса Джучи до линии Батыя-Джугашвили (1245, 1945).

Начиная с мюнхенской речи Путина, мир задавал себе вопрос,какие же инструменты, кроме своей знаменитой "духовности", могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО государство, в разы уступающее НАТО по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?

Путин откровенно ответил на него 9 февраля 2022 года на совместной пресс-конференции с Макроном – ядерный шантаж. Дословно он сказал:

"Конечно, конвенциональные потенциалы объединённой организации НАТО и России несопоставимы. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает".

Видимо, Путин решил тогда напомнить своему визави, что по данным SIPRI на февраль 2022 года у России было 1588 развернутых стратегических ядерных боеголовок, а у Франции 280.

Но если бы на основе своего "опережения" Путин решился на ядерную войну с Францией, то он не успел бы насладиться своим превосходством. До его 1588-ой боеголовки дело не дойдет. Россия и Франция просто перестанут существовать как современные государства после обмена ударами первыми десятью своими боеголовками.

26 февраля 2024 года Макрон взял на себя де-факто роль Лидера Свободного мира.

Формальный традиционный лидер – США – явно не справлялись с этой ответственностью. Уже более четырех месяцев трампистами была заморожена в Конгрессе военная помощь Украине. Да и сама байденовская администрация так и не смогла четко определить свои цели в войне в Украине. Порой складывалось впечатление, что она опасалась сценария поражения России чуть ли не больше, чем поражения Украины. В любом случае, она непрерывно накладывала на себя ограничения и старательно проводила для себя красные линии: "ни в коем случае не провоцировать Путина", "не допустить эскалации конфликта", "не допустить разрастания его в региональную войну". Это говорили люди, которым Путин открыто объявил мировую войну.

Уже в первом своем выступлении в новом качестве Макрон яростно обрушился на самоубийственную для Запада философию красных линий в войне с фашистским режимом, который не устанавливает для себя никаких ограничений. За три с небольшим месяца Макрон достиг больших успехов. У него появились могущественные единомышленники на Западе. Во-первых, рейгановское крыло республиканской партии (McCaul, Roger, Turner), вдохновленное и, в известной степени, уязвленное новой позицией и новой ролью Макрона, одержала победу над трампистами в Конгрессе. И не только обеспечила принятие пакета военной помощи, но и стала составной частью подавляющего двухпартийного проукраинского большинства (80 в Сенате, 322 в Палате), критикующего Байдена за недостаточную военную помощь Украине. Предоставление Украине (наконец!) ATACMS максимальной дальности – первая вынужденная реакция администрации Байдена на эту критику.

Великая Британия и Франция 7 апреля (120-летняя годовщина провозглашения Антанты) заявили о воссоздании Renewed Entente Cordiale. Это историческое событие они решили скрепить торжественной клятвой – нанести сокрушительное поражение путинской России: "We must do even more to ensure we defeat Russia. The world is watching – and will judge us if we fail". И в отличие от своих все еще более осторожных американских коллег, они то, как раз, ENCOURAGE and SUPPORT удары своих крылатых ракет (дальность до 550 км) по любой военной цели на территории РФ.

И последнее, может быть самое главное. Сегодня в Кремле на коронацию Путина V собрались верхние, тысячи две, путинских нотаблей. Отъявленные мерзавцы, один к одному, но люди хорошо информированные. Все вышеизложенное им хорошо известно. В их глазах обнуленный пожизненный читает один и тот же немой вопрос "Войну мы проиграли. Как из нее вылезать?"

Они заговорят позже. Месяца через два. Когда французские "Mirage" и британские "Typhoon", оснащенные ракетами "Storm Shadow" и "Scalp" разнесут к чертовой матери символ путинской преступной авантюры – Керченский мост.