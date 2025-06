13 курортів на Гаваях для сімей: планування теплої відпустки

Гаваї — ідеальне місце для сімейної відпустки, де ви знайдете все необхідне і навіть більше: мальовничі пляжі та веселки, зелені пальми та вулкани, сучасні зручності та безмежні можливості для дозвілля для будь-якого віку та смаку. Якщо ви подорожуєте з маленькими дітьми, важливими критеріями будуть наявність мілководного басейну, послуги няні, прямий доступ до пляжу та просторі номери з достатньою кількістю місця для необхідних речей, таких як дитячі ліжечка чи високі стільці. Крім того, багатьох батьків приваблює пропозиція безкоштовного харчування для найменших гостей. Звісно, дитячий клуб також стане в нагоді, особливо коли дорослі захочуть провести час наодинці, насолоджуючись спа-процедурами чи романтичною вечерею. Це може бути складним завданням, але наступна добірка найкращих курортів для сімейного відпочинку на Гаваях допоможе вам обрати оптимальний варіант для спільної пригоди.

Montage Kapalua Bay, Мауї

Розкішний басейн для релаксу. Джерело: https://www.montage.com/ Розкішний басейн для релаксу. Джерело: https://www.montage.com/

Montage Kapalua Bay, розташований у південній частині острова Мауї, має всі переваги, щоб обрати його для наступної відпустки:

ідеальне розташування;

розкішні номери;

п’ятизіркові зручності;

сімейні бонуси тощо.

Курорт пропонує дивовижну дитячу програму Paintbox, яка включає уроки гри на укулеле, хула, виготовлення традиційних гірлянд леї, плавання, прогулянки на природі та багато іншого. Після насиченого пригодами дня молодші гості можуть скуштувати гавайську кухню та поспостерігати за зірками, перш ніж повернутися до своїх номерів і заснути під шум хвиль.

Four Seasons Resort Maui at Wailea, Мауї

Неймовірні пригоди на Гаваях. Джерело: https://www.fourseasons.com/ Неймовірні пригоди на Гаваях. Джерело: https://www.fourseasons.com/

Якщо ви шукаєте місце для розкішної відпустки в стилі серіалу "Білий лотос", але без драм, зверніть увагу на Four Seasons Resort Maui at Wailea, розташований на Мауї. Цей престижний заклад заслужено входить до списку 13 найкращих курортів Гаваїв і є лауреатом Зали слави WBA. Four Seasons Resort Maui пропонує висококласні п’ятизіркові зручності, а також широкий спектр активностей — від ритуального перенесення смолоскипів до цікавих екскурсій.

Вартість номера включає безкоштовну дитячу програму, де молодші гості можуть насолоджуватися плаванням і тенісом тощо. У цей час батьки можуть розслабитися в спа-центрі або провести час біля басейну. За потреби просторі та елегантні номери оснащені дитячими моніторами, візочками, гойдалками, високими стільцями та іншими необхідними для комфортного відпочинку речами.

Turtle Bay Resort, Оаху

Якщо ви хочете організувати незабутню відпустку, під час якої кожен член сім’ї буде максимально задоволений, радимо зупинитися в Turtle Bay Resort. Розташований на північному узбережжі Оаху, курорт займає 1300 акрів мальовничих ландшафтів, тому пропонує необмежену кількість активностей і зручностей. Зокрема, Turtle Bay Resort має кілька басейнів, сім пляжів і бунгало на березі океану. Розваги включають уроки серфінгу під керівництвом досвідчених інструкторів, снорклінг із морськими черепахами, верхову їзду, уроки хула та багато іншого. Таке веселе та різноманітне дозвілля створить спогади на все життя для всієї сім’ї.

Mauna Lani, The Collection by The Reserve Hotels, Острів Гаваї

Серед найкращих курортів для сімей на Гаваях — Mauna Lani, Auberge Resorts Collection. Це справді особливе місце з атмосферою, що відображає дух острова. Зокрема, гості можуть насолоджуватися дивовижними культурними активностями, включно з кулінарними майстер-класами та захоплюючими розповідями під місячним сяйвом. Окрім стильно оформлених, естетично привабливих номерів, Mauna Lani також пропонує безкоштовний дитячий клуб із різноманітною програмою.

Щоб відчути нерозривний зв’язок між морем і сушею, скуштуйте спеціально розроблені страви в ресторані CanoeHouse. Інші зручності, необхідні для ідеальної сімейної відпустки, включають висококласний спа-центр і послуги няні, які знадобляться, коли батьки захочуть провести час наодинці.

The Ritz-Carlton Maui, Kapalua, Мауї

The Ritz-Carlton Maui, Kapalua, розташований на 54 акрах пишних тропічних територій, — ідеальне місце для сімейної пригоди, де кожен мандрівник, незалежно від віку, знайде щось цікаве. Курорт може похвалитися двома полями для гольфу, піщаними пляжами, шістьма ресторанами та розкішними резиденціями, доступними для бронювання. Крім того, на території є ароматні сади та столітня ананасова плантація, тож є багато локацій для приємних прогулянок.

Родзинкою The Ritz-Carlton Maui є програма, розроблена у партнерстві з Товариством океанського майбутнього Жана-Мішеля Кусто, яка надає молодшим гостям безцінний екологічний досвід через низку практичних активностей, таких як висаджування місцевих насінин, прибирання пляжів, снорклінг тощо.

Aulani, Disney Resort & Spa, Оаху

Якщо вам потрібно знайти компроміс між поїздкою до Діснейленду, яку так прагнуть відвідати діти, і пляжним відпочинком, Aulani, Disney Resort & Spa може стати ідеальним рішенням. Розташований на узбережжі Оаху, цей прекрасний гавайський курорт має доступ до приватної лагуни з можливостями для снорклінгу. Інші зручності, доступні гостям, включають:

водні гірки;

шість басейнів;

повільну річку;

зону затоки;

доступ до прекрасного пляжу.

Щоб зануритися в гавайську культуру, Aulani, Disney Resort & Spa пропонує уроки хула та майстер-класи з виготовлення леї, а в Lū’aūs є спеціальний острівний буфет із великим вибором традиційних страв. Звісно, як і в усіх курортах, що належать Disney, діти можуть насолоджуватися сніданками з Міккі Маусом, переглядати класичні мультфільми на великому екрані просто неба та фотографуватися з улюбленими персонажами.

Kona Village, Rosewood Resort, Острів Гаваї

Цей курорт на острові Гаваї займає площу 81 акр, на якій розкидані 150 будинків, кожен із них прикрашений унікальними творами мистецтва, створеними на замовлення переважно місцевими художниками. Kona Village, A Rosewood Resort ідеально підходить для тих, хто шукає розкішний, спокійний і екологічний відпочинок на Великому острові.

Діти мають можливість проводити час у Keiki Rosewood Explorer Club, на приватних пляжах або в басейні. Крім того, курорт пропонує центр активностей, де гості можуть зайнятися паддлбордингом і каякінгом, орендувати обладнання для дайвінгу та багато іншого.

Kona Village, A Rosewood Resort має чотири ресторани та бари, один із яких створений із вітрильника, що затонув неподалік. Не пропустіть відвідування головного ресторану Moana, де на сніданок подають смачні гавайські пончики масалада. Інші ключові зручності курорту включають:

тренажерний зал;

сучасний спа-центр;

тенісні корти та зони для піклболу;

безкоштовний Wi-Fi тощо.

Ви навіть можете дивитися фільми, відвідавши "кінотеатр під зірками" на піску.

Four Seasons Resort Hualalai, Острів Гаваї

Four Seasons Resort Hualalai — це гламурний і комфортний комплекс із саме тим рівнем розкоші, щоб діти не отримували косих поглядів від інших гостей. Крім того, у 2023 році він був визнаний одним із найкращих курортів Гаваїв, приваблюючи сім’ї, які люблять веселощі, вишуканість і цінують чудовий сервіс.

Four Seasons Resort Hualalai розташований на мальовничому узбережжі Кона на Великому острові. Цей п’ятизірковий готель пропонує надзвичайні піщані пляжі зі спокійними водами, безкоштовну дитячу програму, сім басейнів, табір Camp Manitou для підлітків і нескінченні активності на будь-який смак. Від близького знайомства з морським життям разом із біологами до навчання грі на укулеле — можливості для дозвілля обмежені лише часом.

1 Hotel Hanalei Bay, Кауаї

1 Hotel Hanalei Bay характеризується мінімалістичною розкішною естетикою, надзвичайно естетичними ландшафтами, високоякісним сервісом і увагою до довкілля. Новий форпост бренду на Гаваях розташований на березі океану, на північному узбережжі Кауаї. Крім того, курорт вирізняється особливою гостинністю для сімей. 1 Hotel Hanalei Bay має чудовий дитячий клуб Seedlings Kids Club із великою кількістю активностей і вражень, більшість із яких спрямовані на максимальне наближення молодих гостей до природного світу. Батьки, які хочуть позбутися стресу та максимально розслабитися, можуть забронювати трансформаційні оздоровчі ритуали в популярному спа-центрі Bamford Spa. Якщо ви хочете провести час усією сім’єю, зберіться на кулінарні майстер-класи, серфінг і йогу, а ввечері завершіть день, сидячи біля багаття під зірками, розповідаючи один одному історії.

Fairmont Kea Lani, Мауї

До списку 13 найкращих сімейних курортів Гаваїв входить Fairmont Kea Lani, розташований на Мауї. Це не лише чудове місце для пляжного відпочинку та веселощів під сонцем, але й комплекс, який може похвалитися широким спектром зручностей і різними варіантами розміщення. Проводьте час, плаваючи в басейнах, будуючи замки з піску на пляжі Polo Beach і насолоджуючись десертами в Makana Market + Cafe.

Ви можете обрати простору однокімнатну квартиру, яка комфортно вміщує до чотирьох осіб. Для більшої кількості зручностей і приватності можна забронювати розкішну віллу, яка включає окрему повноцінну кухню, приватний патіо, невеликий басейн і зону для барбекю.

Koloa Landing Resort at Poipu & Spa, Aloha Collection, Кауаї

Якщо ви плануєте ідеальну безтурботну відпустку, сповнену сонця та водних активностей, зверніть увагу на Koloa Landing Resort at Poipu, Autograph Collection. Цей прекрасний курорт розташований на південному узбережжі Кауаї, пропонуючи сімейні номери та три великі басейни, один із яких має місткість 350 000 галонів, із каскадами та водними гірками. Інші зручності, доступні гостям Koloa Landing Resort at Poipu, включають:

волейбольний майданчик;

поле для гольфу;

цілодобовий фітнес-центр;

безкоштовну ранкову йогу на мальовничій галявині просто неба;

активності для дітей, включно з пристроями для дослідження острова, такими як компаси, біноклі, блокноти з підказками тощо.

Курорт розташований поблизу всесвітньо відомих пляжів, найкращих ресторанів і магазинів острова, а узбережжя Кауаї ідеально підходить для активного відпочинку на природі, такого як серфінг, верхова їзда, снорклінг і піші прогулянки.

Крім того, комплекс може похвалитися одними з найбільших номерів. Наприклад, якщо ви хочете максимальної розкоші та приватності, радимо зупинитися в дивовижному пентхаусі. З приголомшливими краєвидами на океан, інтер’єри індивідуально оформлені та розроблені Сарою Ламбсон, із нескінченним переліком зручностей, таких як велика обідня зона, три повністю мебльовані веранди, кондиціонер, двоспальне ліжко в головній спальні та багато іншого.

Grand Hyatt Kauai Resort & Spa, Кауаї

Grand Hyatt Kauai Resort & Spa на Кауаї — одне з найкращих місць для сімейного відпочинку на Гаваях із сучасними зручностями для дітей, необмеженими активностями та розвагами, найсучаснішим спа-центром площею 45 000 квадратних футів і полем для гольфу чемпіонського рівня. Незалежно від віку, ви будете в захваті від годин, проведених у солоній лагуні або багаторівневих басейнах. Ви також можете сплавлятися повільною річкою, спускатися з 150-футової водної гірки, грати в баскетбол або волейбол. Завдяки полінезійським танцям і бенкетам із традиційними та сучасними стравами тихоокеанських островів мандрівники мають можливість зануритися в місцеву культуру.

Курорт пропонує просторі стильні люкси, включно з великими гостьовими номерами та приватними верандами, які ідеально підходять для розміщення всієї сім’ї.

Hyatt Regency Maui Resort & Spa, Мауї

До списку 13 найкращих сімейних курортів Гаваїв заслужено входить Hyatt Regency Maui Resort & Spa. Розташований на Мауї, цей розкішний курорт із рейтингом AAA Four Diamond пропонує безліч активностей на свіжому повітрі, таких як мотузкові мости та гірки, гігантський лабіринт із джакузі, басейнів і водоспадів, де можна провести цілий день, перекушуючи та відпочиваючи на зручних шезлонгах. Номери або люкси пропонують краєвиди на Тихий океан, гори або пишну зелень. Починайте день зі сніданку "шведський стіл", щоб максимізувати енергію, куштуючи вафлі, млинці, домашню випічку тощо.

Нещодавно відреставрований комплекс займає площу 40 акрів, пропонуючи доступ до всього, що ви забажаєте. Зокрема, Hyatt Regency Maui Resort & Spa має поле для гольфу на березі океану, окремий водний ігровий майданчик для дітей і великий пляжний спа-центр. Курорт також відомий своїми культурними заходами, автентичною гавайською гостинністю та найкращим сервісом у мережі. Для автентичного досвіду гості можуть взяти участь у традиційній церемонії та відвідати захоплююче шоу з піснями, танцями та співами Полінезії.

Поруч із готелем розташований Whalers Village, тож, якщо ви захочете залишити свій надзвичайно затишний номер, вирушайте досліджувати пам’ятки Західного Мауї.