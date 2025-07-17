В елітах Росії починаються турбулентні процеси: хто і я к готується до транзиту влади

Аналітичний центр Ділова Столиця провів дослідження "Наступники Путіна. Хто і як готується до транзиту влади в РФ". В елітах Росії починаються певні турбулентні процеси повʼязані зі зменшенням фінансового пирога, безпрецедентним в новітній історії переділом майна і лавиноподібним розширенням кола тих, кого можуть посадити вже сьогодні (недоторканними залишилися лише 20 людей з оточення Путіна, середня і вища ланки ФСБ та ФСО). Звичайно, завтра ніякої зміни влади в Росії не буде, але процеси, які запущені, вселяють певний оптимізм.

Нижче -дуже коротке резюме.

Отже, головні висновки з дослідження:

* Тема транзиту влади в РФ, попри заяви самого Путіна, є табуйованою, В той же час еліти вже почали мислити і діяти в логіці транзиту (підготовки до транзиту).

* Ключовими факторами, які прискорили транзитну логіку, є зменшення бюджетного пирога і розгортання масової націоналізації/реприватизаціі, яка в грошовому еквіваленті є масштабнішою за приватизацію 1990-х років.

* Важливо зазначити, що ключовою фігурою в націоналізації є генеральний прокурор Краснов. Але при цьому, Краснов не отримав політичної субʼєкності.

* На сьогодні можемо чітко говорити, що армія не набула субʼєктності і перспективи набуття цієї самої політичної субʼєктності є мінімалістичними.

* Крупний бізнес остаточно втратив політичну субʼєктність і все більше перетворюється на прохача дотацій з держбюджету.

* В ФСБ де-факто існує двовладдя, коли перший заступник голови ФСБ Корольов напряму виконує завдання, поставлені Путіним, в обхід свого безпосереднього керівника Бортнікова. При цьому ФСБ зберігає свою головну роль в репресивній системі РФ. На сьогодні свого кандидата в президенти в службі просто не існує. І, виходячи з позиції Путіна щодо дуумвірату, в середньостроковій перспективі такого кандидата може і не зʼявитися. Якщо все буде розвиватися за таким сценарієм, ми будемо бачити боротьбу різних груп впливу в ФСБ на стороні тих чи інших груп — учасників транзиту.

* На сьогодні вибудовується система, в якій вагому політичну силу має лише кілька груп впливу: це тандеми Патрушев-Чемезов, Ковальчуки-Кірієнко та, імовірно, Ігор Сєчін.

* Сімʼя Путіна не оформлена в якусь політичну групу, але з великою долею імовірності ми можемо припустити, що перший електоральний цикл транзиту влади пройде під слоганом "Ми продовжуємо курс Володимира Путіна", а тому сімʼя буде важливою частиною цього самого транзиту.