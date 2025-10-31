Чому Рубіо після зустрічі з Лавровим сказав, що з Росією нині говорити нема сенсу

Видання FT оприлюднило цікаву статтю, чому ж Рубіо після зустрічі з Лавровим сказав, що з Росією нині говорити нема сенсу. І врешті зустріч Трампа з Путіним у Будапешті скасували.

Отже, перше. Російське Міністерство закордонних справ надіслало Вашингтону меморандум, у якому підкреслило давні вимоги Кремля для вирішення того, що Путін називає "першопричинами" свого вторгнення, зокрема, ці вимоги включають територіальні поступки, різке скорочення збройних сил України й гарантії, що країна ніколи не вступить до НАТО.

Друге, Лавров розказував Рубіо на зустрічі, що "Україною керують нацисти".

"Лавров явно втомився і, схоже, вважає, що має важливіші справи, ніж зустрічатися чи взаємодіяти з США, чого б не хотів президент Путін", — сказало джерело журналістам.

Коротше, саме після цього Трамп розлютився і наклав санкції на дві нафтові компанії.

Тут важливі дві речі. Добре, що міжнародною політикою в США займаються зашкварені і упороті як Лавров. Бо умовний типаж молодого і типу прогресивного без закидів про нацистів — міг би і нашкодити.

Два. Путін показав, як готовий іти на "культурний" і не тільки діалог із Києвом. Тому тут на днях обговорювали мирний план ЄС і України, де пунктом 9 була дуже специфічна хуєрга про "відновлення діалогу про культурне, мовне та релігійне різноманіття" між Москвою та Києвом. Здається, 80 років відносно мирного життя розманіжили європейців і вони взагалі не відстрілюють, що за монстр виріс за їх гроші на болотах.

Так от, ця теза у черговому мирному плані якраз і збудила такого українофоба як Бужанський. Який одразу заволав про апартеїд та висловив вологі фантазії про відкат усього, що було зроблено іншими людьми — державниками та профі за останні 11 років.

Це треба тримати на контролі. І хотілось би знати імена наших переговорників, які мовчки кивали головами, коли клепали той специфічний пункт, який обнуляє нашу боротьбу за себе на фронті і в тилу.