Як ГУР знищили унікальний для російських ППО ''Тріумф''

ГУР провели чергову акцію приниження російського ППО на тимчасово окупованому півострові Крим.

Отже, судячи з кадрів, знищено та пошкоджено було такі засоби:

- РЛС 96Л6, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Це унікальний для російських ППО всевисотний радар-виявник, який, на відміну від набагато поширенішого і дешевшого 92Н6Е, може забезпечити фіксацією, цілевказівкою і супроводом повітряних об'єктів цілий полк. Тільки на цих РЛС використовується крім приймальної активної ФАР окремим сегментом передавальна ФАР, що забезпечує роботу комплексів С-400 по балістичних цілях.

РЛС П-18 "Терек" - це радянська/російська мобільна двокоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону хвиль, призначена для кругового огляду, особливістю якої є саме оперування в метровому діапазоні хвиль. Багато технологій зменшення виявлення (stealth) розраховані на сантиметрові/дециметрові діапазони, а не на VHF. Це дає П-18 перевагу у виявленні цілей, зроблених із застосуванням малої радіолокаційної помітності.

РЛС 55Ж6У "Небо-У" - вартість цієї системи понад 100 млн доларів, але не в цьому родзинка. Для РОВ це дуже важливий елемент дальньої ППО, що прийшла на заміну РЛС П-70 і стоїть на чергуванні радіотехнічних полків, що дає змогу фіксувати й супроводжувати цілі на висотах понад 10 км, зокрема й у повітряному просторі України. Це найсучасніша система нестратегічної ПРО на озброєнні у Росії і їх лічені одиниці. У прямому сенсі слова.

На сьогодні верифіковано знищення трьох РЛС 55Ж6У "Небо-У" і трьох РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".

Ну і десантний катер "БК-16", що теж дуже добре.

Крим як виконував, продовжує виконувати, так і буде виконувати свою роль "Чорнобаївки" для російських систем ППО.