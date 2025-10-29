Путін не може просто взяти і зупинити війну

Путін не може просто взяти та зупинити війну — і ця банальна думка вже стає спільним місцем. Все, що відбувається сьогодні в Росії – від пропагандистського фронту до індустріального сектору, – вказує на підготовку до нового етапу ескалації. Саме тому в Європі йдуть відкриті військові приготування.

Путінська війна – це не просто агресія проти України. Це війна за відміну всього світового порядку, який створювався після Другої світової. Це спроба повернути людство в епоху сфер впливу навіть не в XX, а в XIX століття.

Сьогодні в Росії високопоставлені путінські чиновники та придворні холуї все частіше називають те, що відбувається своїм ім'ям. Саме слово "війна" починає входити в ужиток усередині країни. А це означає, що війну не можна зупинити — вона повинна рухатися далі.

Кремль цілком розумно вважає, що зараз Захід не готовий до відображення масштабної загрози. Але ключове слово тут – на даний момент. Путін чудово розуміє, що час працює проти нього. Тому, якщо він має плани — а я не сумніваюся, що вони є — на наземну провокацію проти НАТО, він діятиме швидко. Диктатор, який вже неодноразово порушував морські та повітряні кордони НАТО, рано чи пізно порушить і наземний.