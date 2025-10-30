Обвал економіки Росії продовжився

В рф почали виходити перші статистичні дані за підсумками 9 місяців 2025 року. Як і в усіх країнах колишнього СРСР, дані виходили неспішно і, як правило, звітність викладали ті, хто завершив квартал непогано і поспішав поділитись хорошими новинами зі своїми інвесторами та кредиторами. Втім, навіть в таких умовах жодного приводу для оптимізму росіяни не мали. А перші дані такі:

виробництво вантажних вагонів за 9 місяців знизилося на 24,2% (перевезення РЖД знижуються, вагони звісно нікому не потрібні, а на папері ВВП зростає);

виробництво вантажівок знизилось на 30,4%, автобусів – на 34,9%, легкових автомобілів – на 2,7%;

ділова активність малого та середнього бізнесу за даними державного оборонного банку ПСБ знизилась до мінімуму з грудня 2022 року.

Почали приходити "привіти" від промислових та транспортних компаній:

у металургійного холдингу Сєвєрсталь виторг за 9 місяців впав на 14%, EBITDA рухнула на 40%, прибуток впав на 57% і фактично існував тільки на папері;

Норнікель прозвітував про падіння виробництва нікелю на 4%, міді – на 7%, паладію – на 9%, платини – на 10%;

Дотаційне Русгідро "порадувало" уряд рф зниженням виробництва електроенергії за 9 місяців майже на 3%.

Совкомфлот завершив 9 місяців зі збитком 0,67 млрд рублів. Тут все зрозуміло: санкції, офіційні перевезення нафти не користуються попитом, кораблі в простої, через те і збиткова робота. Далі буде.

Зненацька у вогонь економічної статистики підлила бензину Федеральна митна служба. Голова ФМС красиво доповідав особисто путіну про виконання 75% планів на 2025 рік. Після його доповіді з’ясувалось, що на 2025 рік ФМС мала завдання перерахувати до бюджету 6 трлн рублів, але аналіз більш раннього варіанту бюджету на 2025 рік показав, що у ФМС було завдання перерахувати 8 трлн рублів. Тобто мінфін рф тихенько знизив план для ФМС на 2 трлн рублів. Таким чином, і путін, і голова ФМС рф Пікалєв публічно осоромились, але їм не в перший і не в останній раз.

Перший забір статистики показує, що третій квартал був провальним для рф, і четвертий квартал точно не буде кращим. ВВП рф точно не зросте на 1%, а якщо і зросте, то тільки завдяки художній майстерності Росстату.