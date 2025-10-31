Як відреагували ринки на зустріч Трампа і Сі

Ринки розпочали тиждень у прекрасному настрої. Для провідних ринків пряніком стала новина про те, що Трамп і Сі готують чергове торгове перемир’я. А ринки, що розвиваються, надихнулись Аргентиною, де партія президента Мілея здивувала всіх і отримала набагато кращий результат на парламентських виборах. Що дозволило президенту зберегти право вето, а аргентинський економіці – підтримку США. Власне, не виключено, що шантаж президента США, який погрожував кинути Аргентину на призволяще у разі повернення до соціалістично-популістичних практик, тут на диво спрацював і аргентинці голосували під тиском. Що відразу привело до стрімкого ралі в аргентинських активах, які підхопили ринки, що розвиваються і певні хвилі позитиву дійшли навіть до українського сегменту єврооблігацій. На цьому тижні в принципі якось дуже позитивно проходили вибори, від чого ми звикли відвикнути. От і в Голландії на тижні на парламентських виборах прокотили правого популіста і перемогли дуже адекватні сили, наче повертаючи нас у щасливі 90-і, де в європейський політиці іноді лякав тільки Берлусконі. Так чи інакше, інвестори і спекулянти з понеділка надихнулися і пішли купляти.

В результаті, не дивно, що ринки побачили чергові, вже важко порахувати які, історичні максимуми. Індекс S&P500 вперше за свою історію перетнув позначку у 6900 пунктів і ранок п’ятниці розпочне з відмітки 6822, що на 80 пунктів вище, ніж тиждень тому. В лідерах ринку, звісно, велична сімка з прапором штучного інтелекту і NVIDIA попереду. Капіталізація компанії, що так вчасно стала робити чіпи, досягла 5 трлн доларів. Що складає 16% від ВВП США, або просто дві Канади. Звісно, історичні максимуми і такі цифри капіталізації не можуть не породжувати розмови про бульбашки на ринку і перегрітість всього і вся. Не просто так голова ФРС вимушений заспокоювати ринки, кажучи, що ситуація відрізняється від лопання бульбашки доткомів. Тим не менш, безліч індикаторів, які мають показувати відхилення вартості акцій від норми, вже давно зашкалюють. А деякі, вигадані дуже розумними людьми, такими як Баффет, показують, що такого ступеню перегрітості ми ще в житі не бачили. Принаймні за життя того самого Баффета, бо яким би він не здавався древнім, але навряд чи застав часи тюльпанової лихоманки в тій самій Голландії.

Тим не менш, ринки зростають і консерватори, такі як Баффет, показують набагато гірші результати ніж ринок. І оскільки не всі на ринку носять титул "геніальних інвесторів", то більшість управляючих вимушені купляти, щоб гроші від них не пішли туди, де просто йдуть за ринком. І не важливо, що вони самі думають зараз. Власне, нічого нового. Кінець тижня посприяв охолодженню ринків, коли індекси відійшли від своїх знов здобутих історичних максимумів. Голова ФРС, хоч і оголосив, що регулятор опускає ставку на 0,25 б.п., проте звучав не так оптимістично для прихильників дешевих грошей, забираючи у них надію на те, що наступний крок вниз буде точно зроблено вже у грудні. Це справило на ринки набагато більше враження ніж зустріч Сі і Трампа, як би її не рекламував сам Трамп. Особливо на тих спекулянтів, що торгують біткоїном, ціна якого повернулась нижче рівня у 110 тисяч. А тут ще й не всі компанії із провідної сімки порадували спекулянтів. Більше за всіх, певно, розчарував Цукєрбєрг. Що відразу відобразилось на вартості акцій Мети.

Український сегмент єврооблігацій, навіть не зважаючи на допомогу від Аргентини, трошки знизився за цей тиждень. Причому зробив це без якоїсь конкретної на то причини. Можливо, більше інвесторів стали переживати через позицію Бельгії, розуміючи, що плану Б в української влади немає, так само як і у європейців. Тим більше, бельгійців продовжують лякати росіяни всіма можливими карами, в тому числі новими химерними вундервафлями, які Путін і компанія постійно дістають із закромів в ті моменти, коли інших аргументів немає, а ситуація радикально погіршується. А може це результат перемовин про потенційну реструктуризацію варантів, які зараз тривають у Лондоні, де хтось комусь щось розповів за пивом. Гривня ж перестала знижуватись. Ефект переляку від можливо тиску МВФ, а насправді від однієї єдиної статті Блумберга, схоже, став проходити. І гривня, яку тимчасово занесло за рівень у 42 гривні за долар, знов укріпилась. І тепер на міжбанківському ринку курс складає 41,9 гривень за долар. Повертається у рідну гавань, окреслену Нацбанком, і вуличний курс. "Погуляли і досить", якби каже регулятор.

А на ринку ОВДП зберігається тиша. За жовтень Мінфін залучив з ринку рівно стільки ж, скільки і погасив. Показуючи, що хоч і були колись плани активно використовувати локальний ринок для фінансування додаткового дефіциту бюджету, то зараз вирішили обійтись іншими методами. Цікаво, якими. А ще в України передали черговий привіт інвестиційному клімату. Якось так повелось, що інвесторам не дуже подобається, коли людей з репутацією кидають за грати просто тому, що вони комусь не подобаються. Балувані вони, ці інвестори. І тепер всі, хто намагались навіть під час війни завести в Україну іноземний бізнес, з горя можуть напитися у п’ятницю ввечері. Бо навряд чи в якомусь посольстві чи у великій компаній на цьому тижні не лунало прізвище Кудрицький. Причому загадкою лишається і мотивація таких дій, бо кожна версія звучить якось дрібно. І трошки тупо. Але можливо це такий спосіб святкувати Хеллоуін, коли маски не вдягають, а скидають, показуючи справжні обличчя.