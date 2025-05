Популярні ресторани в Індії: 13 шикарних закладів для кулінарних насолод

Індія – це чарівна країна з заворожуючими пейзажами, яка пропонує мандрівникам не лише першокласне розміщення, але й вишукану кухню. Особливість її кулінарної сцени полягає в тому, що поряд із відомими кафе та ресторанами постійно з’являються нові гастрономічні заклади з шикарними сезонними та дегустаційними меню. Якщо ви хочете повною мірою відчути витончену естетику найкращих ресторанів Індії, відвідайте Мумбаї, Удайпур, Гоа та Нью-Делі, які запрошують оцінити дивовижну індійську та міжнародну кухню. Давайте розглянемо найкращі ресторани Індії, щоб ви могли обрати найкращий варіант із найгідніших.

Indian Accent, Нью-Делі

Перше місце, куди ми хочемо вас запросити, – шикарний ресторан із вишуканою назвою Indian Accent. Тут Маніш Мехротра, головний кулінарний "чарівник", майстерно готує вишукані страви з використанням свіжого м’яса, риби та хрустких овочів. Під час створення меню шеф-кухарі врахували різні кулінарні вподобання гостей, включно з вегетаріанськими.

Ресторан має три зали, які вміщають від 10 до 40 гостей, ідеальні для романтичних вечерь закоханих і душевних посиденьок у колі близьких із розкішними індійськими делікатесами. Тут часто організовують веселі вечірки та корпоративні заходи.

Indian Accent – яскравий заклад для поціновувачів витонченого смаку та естетики. Джерело: Freepik

Спробуйте бтер чікен кульчі, ніжні наани та гострі соєві боті, щоб відчути всі грані кулінарного блаженства. Креветки в тандурі з беконом і тікка з грудинки в Indian Accent просто божественні.

Вишукане вино з найкращих сортів винограду та авторські коктейлі з сміливими поєднаннями інгредієнтів чудово доповнюють розкішні обіди та вечері.

Ресторан заслужено отримав численні нагороди та постійно прикрашає списки найкращих гастрономічних закладів Азії. Гості можуть придбати кулінарну книгу з яскравими ілюстраціями та покроковими рецептами, а також замовити подарунковий сертифікат онлайн за привабливою ціною.

Адреса: Indian Accent, The Lodhi, Lodhi Rd, CGO Complex, Pragati Vihar, New Delhi, Delhi 110003, India

The Table, Мумбаї

Включений до списку найкращих ресторанів Індії, The Table спеціалізується на приготуванні фірмових делікатесів із фермерських продуктів. На ділянці площею 1 акр працьовиті городники вирощують шпинат, помідори, буряк і редис. Окрім свіжих овочів, особлива увага приділяється екзотичним фруктам, таким як маракуйя та манго, а також грядкам із мікрозеленню та їстівними квітами.

The Table – розкішний ресторан, розташований за Taj Mahal Palace Hotel. Він пропонує різноманітне меню, де чільне місце займає місцева кухня, натхненна спокусливою кухнею Сан-Франциско.

Талановитий шеф-кухар Дівеш Асвані майстерно експериментує з комбінаціями інгредієнтів, доповнюючи страви оригінальними акцентами. Спробуйте ароматні крильця без кісток, фірмовий салат The Table і дивовижний авокадо-тост – і ви точно захочете подвоїти порцію. Поєднання м’якого краба з закускою зі свіжих овочів яскраво демонструє вершину гармонії смаку та аромату.

Адреса: The Table, Ground Floor, Kalapesi Foundation Building, Apollo Bunder Marg, Colaba, Mumbai, Maharashtra 400039, India

Masque, Мумбаї

Ще один крутий ресторан в Індії, який варто відвідати, – Masque із відомим шеф-кухарем Варуном Тотлані. Цей привітний гастрономічний простір шанує індійські традиції та пропонує гостям оцінити смак шикарних місцевих і міжнародних страв.

Меню закладу включає авторські делікатеси від талановитих кухарів, приготовані з органічних продуктів, вирощених без хімікатів. Обов’язково спробуйте чудові рисові млинці та коктейль Gamble із гуавою та кубиками льоду – і вам захочеться затримати ці прекрасні моменти насолоди життям.

Адреса: Masque, Gala 3, Laxmi Woolen Mill, Shakti Mills Lane, Mahalakshmi, Mumbai, Maharashtra 400011, India

Akina, Мумбаї

Індія сповнена гастрономічних зон, і одна з них має яскраву назву Akina. Цей відомий японський заклад у районі Бандра Вест із автентичним декором займає 5000 квадратних футів. Він пропонує вишукане меню Izakaya Social Club із завидним вибором японських тапас.

Обов’язково спробуйте токійське крило якіторі, пельмені з грибами та кімчі, а також такітос із кукурудзи та водяних каштанів, щоб відчути себе важливим японським вельможею. Заклад полюбляють як постійні мандрівники, так і знаменитості, такі як Малайка Арора, Шахрукх Кхан і Сачін Тендулкар.

Адреса: Golden Palace, Turner Rd, opposite Mala Sinha Bunglow, Bandra West, Mumbai, Maharashtra 400050, India

Ekaa, Південний Мумбаї

У Південному Мумбаї розташований чудовий індійський ресторан Ekaa, відомий своєю вишуканою індійською кухнею. Заклад оформлений переважно у світлих тонах із мінімалістичним дизайном, що повністю відповідає назві, яка втілює оригінальність і креативність стилю.

Фішка закладу – розкішне дегустаційне меню з 11 дивовижних страв від вправного шеф-кухаря Ніяти Рао. Кулінарні шедеври вражають мандрівників не лише унікальним смаком, але й приголомшливим естетичним дизайном.

Шеф-кухар черпає натхнення з мальовничих пейзажів долини Інду, де можна знайти приголомшливі скарби. Спробуйте пікантну страву у формі хараппської монети, виготовлену з темного шоколаду, наповненого соковитою маракуйєю та шовковицею.

Адреса: Kitab Mahal, 1st floor, D Sukhadwala Street, Azad Maidan, Fort, Mumbai, Maharashtra, India

Bomrah, Гоа

Якщо ви хочете знайти ресторан в Індії з пікантними делікатесами бірманської та міжнародної кухні, завітайте до Bomrah, що розташований у чарівному Гоа, неподалік від Fort Aguada Road.

Заклад пропонує багатий вибір кулінарних шедеврів із різних куточків світу – від сонячного Китаю до квітучого Таїланду. Відомий шеф-кухар Баумра Джап узяв ресторан під своє надійне "крило". Дизайн закладу приємно вражає розслабленим стилем без нав’язливого декору та відверто претензійних акцентів.

Кухарі використовують соковиті фрукти та овочі для приготування страв. Гості з особливим захопленням спостерігають, як майстерно Баумра Джап чистить і готує рибу. Головна "фішка" закладу – з простих інгредієнтів кухарі створюють розкішні делікатеси з яскравими та несподіваними смаковими нотами.

Розкішне меню Bomrah включає страви з дарів моря: червоний окунь, креветки, краби та мідії. Спробуйте тут салат із помідорів і апетитну закуску з оригінальним поєднанням м’яса та помело. А спокусливий тунець залишає далеко позаду всіх кулінарних конкурентів. Для вегетаріанців доступне круте вегетаріанське меню.

Адреса: 1152, opp. Our Lady Of Health Chapel, Mazal Waddo, Anjuna, Goa 403509, India

Koishi, Мумбаї

Наступний заклад, за лаштунки якого ми хочемо зазирнути, – чудовий індійський ресторан Koishi, оформлений у постіндустріальному стилі. Тут ідеально поєднуються перуанська та японська кухні, приготовані з любов’ю досвідченими кулінарами.

Ресторан із вражаючою обідньою зоною та металевою барною стійкою розташований на 37-му поверсі готелю St. Regis. Окрім центральної обідньої зони, заклад має відкриту кухню робата, суші-стійку та кілька окремих залів.

Кухня Koishi розкішна та спокуслива. Джерело: Freepik

Наша порада: оцініть вікенд-меню Omakase від Koishi з манговим севиче, кавуновим карпаччо, seco norteño та тиродіто від Ліми до Токіо. І, звісно, краще бронювати столик заздалегідь, адже охочих насолодитися кухнею Koishi чимало.

Адреса: The Penthouse Level 37 at The St. Regis, 462, Senapati Bapat Marg, next to Phoenix Palladium, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra 400013, India

Wasabi by Morimoto, Делі

Час відвідати ще один чудовий ресторан в Індії – Wasabi by Morimoto. Кулінарними справами тут керує відомий шеф-кухар готелю Taj Mahal Delhi Аруна Сундараджах. Незважаючи на поважний вік закладу – понад 10 років, – вправні кухарі не зупиняються на досягнутому та охоче готують чудові закуски з незвичайними смаками та шикарним оформленням.

Шеф-кухар Wasabi by Morimoto – беззаперечний експерт із морепродуктів. Він професійно готує макі-роли, суші та сашимі з відбірних інгредієнтів, доставлених літаком прямо зі столиці Японії. Звісно, японська кухня займає чільне місце, але в стравах відчувається вплив східної та перуанської кухонь.

Адреса: Wasabi by Morimoto, The Taj Mahal Hotel, No. 1, Mansingh Road, near Khan Market, India Gate, New Delhi, Delhi 110011, India

Palaash, Типешвар

У мальовничому лісі Типешвару розташований яскравий індійський ресторан Palaash із талановитим кулінарним експертом Амніндером Сандху. Заклад наголошує на використанні простих продуктів і овочів, вирощених на місцевих присадибних ділянках.

До команди кухарів залучають жінок із сусіднього села, які досконало володіють тонкощами приготування місцевих делікатесів.

Замовте в Palaash обпалений ананас із дахі, хрусткий кашібхал і раан, якщо хочете відчути себе частиною дивовижних кулінарних експериментів. А для повного занурення в глибину смаку та аромату замовте сорбет із генда пхул – один із найкращих ресторанів Індії.

Адреса: Palaash, Tipai Wildlife Luxuries, Gondwakadi, Maharashtra. Тел: +91 96997 86275

Oriental Express, Нью-Делі

Наступний крутий гастрономічний простір із промовистою назвою Oriental Express розташований у Нью-Делі. Цей індійський ресторан із інтер’єрами, стилізованими під шикарний залізничний вагон, відсилає до поїзда, який курсував із Парижа до Стамбула до кінця XX століття. Успішне поєднання сучасного шику та вінтажного шарму створює унікальну ауру, характерну для вишуканих закладів Нью-Делі.

Oriental Express підтримує найкращі традиції індійської кухні. Джерело: Freepik

Тут мандрівники отримують унікальну можливість скуштувати фірмові страви від харизматичного шеф-кухаря. Спробуйте різотто з волоськими горіхами Orient Express, суп із голландської спаржі та не забудьте насолодитися смаженою морською рибою.

Ніжне суфле з камамберу та ягнятина шассер – просто неперевершені. А шоколадний пудинг, який однаково смачний гарячим і холодним, – це must-try.

Адреса: Taj Palace, Lobby Level, 2, Sardar Patel Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India

Lupa, Бангалор

У Бангалорі "народився" шикарний ресторан Lupa із шеф-кухарем Ману Чандра. За своєю суттю він нагадує прекрасну тосканську віллу, оформлену в стилі ар-деко. Ресторан має затишне патіо, головну обідню зону та комфортний бар із широким вибором спокусливих напоїв.

На мезонінному рівні розташований ще один зал для прийомів. Lupa пропонує відвідувачам чудову середземноморську кухню з цікавими рецептами, над якими ретельно працюють талановиті кухарі.

Спробуйте паштет із курячої печінки, хамачі крудо, запечений лосось і морський окунь, маринований із чилі. На десерт візьміть повітряний тирамісу з божественним кремовим шаром – і ваші смакові рецептори будуть у захваті.

Адреса: First floor, No. 86, Spencer Towers, Mahatma Gandhi Road, Haridevpur, Shantala Nagar, Ashok Nagar, Bengaluru, Karnataka, India

Bhairo, Удайпур

Наступна знакова точка нашого гастрономічного маршруту – ресторан Bhairo у готелі Taj Lake Palace. Заклад славиться приголомшливими краєвидами на дзеркальне озеро Пічола та величний хребет Аравалі.

Вишукані страви дегустаційного меню подають на даху ресторану. Гостям пропонують відчути ніжний смак тигрових креветок із песто із сушених помідорів, картопляні ньокі та лобстера, приготованого в маслі. Серед солодощів чільне місце посідає горіхова кростата з фісташковим морозивом, яку не можна пропустити.

Адреса: Taj Lake Palace, Lake Pichola, Udaipur, Rajasthan, India. Тел: +91 294 242 8800

Naar Restaurant, Дарва

У затишному селі Дарва в штаті Хімачал-Прадеш розташований найкрутіший ресторан Індії – Naar, де кулінарними справами керує відомий шеф-кухар Пратіка Садху. Заклад, що є частиною еко-бутик-готелю Amaya, може комфортно розмістити 20 гостей.

Відвідувачів запрошують зануритися в чудовий світ гімалайських делікатесів. Королівські обіди та вечері гармонійно доповнюються епічними краєвидами величних гір. Серед численних вишуканих страв – бульйон із копчених риб’ячих кісток і солона свинина з сушеною рибою та чудовими спеціями. Важливим атрибутом кожної трапези є візок із сирами різних сортів.

Адреса: Naar, Amaya, Darwa, Himachal Pradesh, India

Ми організували для вас насичену подорож найкращими ресторанами Індії з розкішними меню та крутим іміджем. Вони гостинно запрошують відчути автентичну атмосферу з гармонійним поєднанням індійської, французької, італійської та китайської кухонь.

Якщо ви справжній гурман, вам точно сподобаються круті ресторани, представлені в нашій статті. Отримайте неймовірний кулінарний досвід у райських куточках Індії, і до зустрічі в новій статті!