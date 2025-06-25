Доступні рейси з Манчестера на початок липня відкривають приховані перлини Європи

З наближенням літнього сезону пасажири, які вилітають із аеропорту Манчестера, все ще можуть знайти бюджетні варіанти подорожей до кількох європейських напрямків. Рейси, що відправляються з початку до середини липня, коштують менше £80 за зворотну подорож, а деякі пропозиції починаються від £28. Мандрівники можуть скористатися цими тарифами в ранній літній міжсезонний період, коли попит ще не досяг рівня, характерного для піку відпусткового сезону.

Напрямки з акційними тарифами включають:

Майорка

Неаполь

Пула

Безьє

Рейси виконуються переважно лоукост-авіакомпаніями, такими як Ryanair і Jet2.com, із запланованими датами подорожей між кінцем червня та серединою липня. Ці маршрути відкривають доступ до прекрасних пляжів, чарівних містечок і спокійних прибережних зон, ідеальних для відпочинку перед початком пікового сезону. Такі тарифи зазвичай користуються великим попитом, що може призвести до обмеженої доступності та швидкого розпродажу.

Мандрівники, які обирають Майорку, можуть дослідити пляж Алькудія з його спокійними мілкими водами, пройти пішохідними стежками Серра-де-Трамунтана або відпочити в прибережному місті Пуерто-Полленса. Ті, хто летить до Пули, можуть насолодитися природними краєвидами національного парку Каменяк, помилуватися видами вздовж набережної Ровіня та розслабитися на пляжах півострова Верудела. Ці напрямки пропонують активний відпочинок на природі, що підходить як для коротких поїздок, так і для довших відпусток у спокійні тижні липня.

Неаполь відкриває доступ до острова Капрі з його культовою Блакитною печерою, прибережного міста Сорренто, відомого краєвидами на Везувій, і барвистого узбережжя Позитано на Амальфійському узбережжі. Безьє забезпечує доступ до популярних місць, таких як піщане узбережжя Вальрас-Плаж, придатний для велосипедів канал дю Міді та прибережне місто Кап-д’Агд. Ці локації поєднують природу, узбережжя та традиційне міське життя, які залишаються активними навіть поза піковим сезоном.

Недооцінені прибережні міста тепер у легкій досяжності. Джерело: unsplash

Запуск цих дешевих рейсів на початок липня сприяє гнучкішому та незалежному плануванню подорожей. Це дозволяє людям із гнучким графіком скористатися нижчими тарифами та відкрити менш переповнені напрямки. Мандрівники можуть поєднати спокійне природне оточення з автентичною місцевою культурою, що дозволяє насолоджуватися змістовними відпустками далеко від переповненого та дорогого пікового сезону.

Деталі рейсів

Аеропорт вильоту : Манчестер, Велика Британія

: Манчестер, Велика Британія Період подорожей : Кінець червня – середина липня

: Кінець червня – середина липня Вартість : Від £28 до £80 за зворотний квиток

: Від £28 до £80 за зворотний квиток Авіакомпанії : Ryanair, Jet2.com

: Ryanair, Jet2.com Напрямки: Майорка, Неаполь, Пула, Безьє

Ключові переваги

Доступ до менш переповнених пляжів і містечок у міжсезонний період.

Бюджетні тарифи для гнучкого планування подорожей.

Можливість поєднати природу, культуру та відпочинок на узбережжі.

Зручні маршрути до недооцінених європейських перлин, таких як Пула та Безьє.

Дешеві рейси з Манчестера на початок липня 2025 року відкривають мандрівникам доступ до прихованих європейських скарбів, від мальовничих пляжів Майорки до чарівних прибережних містечок Пули та Безьє. Завдяки лоукост-авіакомпаніям, таким як Ryanair і Jet2.com, мандрівники можуть насолодитися бюджетними подорожами, спокійним відпочинком і автентичною культурою, уникаючи пікового сезону.