ТОП-14 найкращих готелів у Марракеші: від королівських вілл із басейнами та хамамами до берберських наметів в екзотичних локаціях

Марракеш – це яскраве місто, де гармонійно поєднуються три культури: європейська, африканська та арабська. Воно постійно розвивається, пропонуючи туристам розкішні умови для відпочинку. Найкращі готелі Марракеша можна порівняти з блискучими діамантами з численними гранями, що пропонують елітні зручності, номери з вишуканим дизайном і першокласний рівень обслуговування.

Якщо ви прагнете яскравих емоцій і вражень, це місце ідеально підійде для літнього відпочинку. Прогулянки чарівними вулицями міста, відвідування місцевого базару з дружньою атмосферою та смачні вечері в ресторанах – це лише мала частина варіантів для приємного дозвілля в місті з південним темпераментом. Відвідування стародавніх мечетей і палаців неодмінно подарує незабутній досвід.

Запрошуємо вас дослідити вишукані готелі Марракеша. Вони гостинно вітають відвідувачів, пропонуючи просторі номери з вишуканими інтер’єрами та легкою аурою загадковості. Ми впевнені – наша подорож буде захоплюючою.

Hotel Nobu Marrakech

⭐️⭐️⭐️ (3.8 із 5)

Якщо ви мрієте відвідати видатний готель у Марракеші з королівськими номерами та винятковою гастрономічною сценою, обирайте Nobu. Престижна назва закладу цілком виправдовує себе. Готель має дивовижну атмосферу, що втілює найкращі традиції африканської естетики.

Шість причин, чому варто відвідати Nobu під час наступної відпустки:

Розкішні номери з меблями з червоного дерева та вишуканим декором.

Зручне розташування в районі Івернаж, поблизу медіни та ринків із багатим асортиментом екзотичних фруктів і спецій.

Можливість оренди транспорту безпосередньо в готелі, де водії доставлять вас до популярних туристичних локацій цього яскравого міста.

Бірюзовий басейн і бар на даху з фірмовими коктейлями та приголомшливими видами на мальовничі околиці.

Вражаюча кухня в одному з найкращих готелів Марракеша. Обов’язково скуштуйте тажин – м’ясо, запечене з овочами, і томатний суп із гострими спеціями. Для повного блаженства випийте чашку м’ятного чаю, поданого ефектно в срібному чайнику.

Найкращі пропозиції на незабутні екскурсії – готель регулярно організовує шикарні виїзди до Атлаських гір із пікніками в пустелі та катанням на верблюдах. У готелі Nobu панує приємна атмосфера. Джерело: Pixels

Перед сном насолоджуйтесь багатогранним мерехтливим заходом сонця з його безліччю відтінків червоного та жовтого – і ваша відпустка буде повною.

Бронювання: https://marrakech.nobuhotels.com/

Адреса: Av. Echouhada et, Rue du Temple, Marrakech 40000, Morocco

Телефон: +212 5244-24255

Maison Brummell Majorelle

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Maison Brummell Majorelle міцно входить до топ-10 готелів Марракеша. Він розташований у престижному районі Мажорель, поблизу музею Сен-Лорана та однойменного пишного саду. Сіро-рожевий готель майстерно відображає найкращі традиції стилю ар-нуво. Його плавні лінії та пастельні кольори створюють відчуття свободи та безпеки в райському оазисі. Вражаючою особливістю готелю є спіральні сходи з таделакту.

Мандрівники приємно вражені та трохи приголомшені облаштуванням номерів у найкращому місці для проживання в Марракеші. Підлоги з каменю терраццо гармоніюють із меблями ручної роботи. Усі номери прикрашені ефектними деталями:

Меблі з дерева та латуні від Maison Nicole;

Підвісні світильники Vesoi;

Сантехніка від відомого італійського бренду Neve;

Дверні аксесуари Lama від Джо Понті.

Дозвілля в Maison Brummell Majorelle таке ж барвисте, як і декор. Тут можна поплавати в бірюзовому басейні, оточеному розкішними тропічними рослинами. Навколо басейну та в мальовничому внутрішньому дворику є затишні зони відпочинку.

Мармуровий хамам на території пропонує терапевтичні масажі та м’які процедури очищення шкіри, розслаблюючий підігріваний басейн або парову кімнату.

Maison Brummell пропонує вишукані делікатеси та напої на будь-який смак. Тут подають смачні сніданки у форматі шведського столу. Обов’язково скуштуйте марокканський хліб і африканські млинці з медово-масляною начинкою, щоб відчути багатий спектр тонких смаків і ароматів. Страви з яєць і свіжовичавлені соки з екзотичних фруктів ідеально доповнюють сніданки готелю.

Улюблене місце для відпочинку гостей – камінна зала з модульними меблями та загадковою атмосферою.

Бронювання: https://rosemarymarrakech.com/

Адреса: 7 Rue Al Madina, Marrakech 40000, Morocco

Телефон: +212 8086-25000

Rosemary

⭐️⭐️⭐️ (3.0 із 5)

У історичному кварталі медіни Ріад Зітун Дждід зручно розташований чудовий готель Rosemary у Марракеші. Лоранс Лінарт і її чоловік Аюб Буалам доклали багато зусиль, щоб створити його новий вигляд. Вони вклали чимало праці в оновлення фасаду та інтер’єру гостьового будинку, який часто відвідують мандрівники.

Гості можуть обрати з різноманітних номерів у готелі з різними розмірами та зручностями:

Clemande з двоспальним ліжком і балконом.

з двоспальним ліжком і балконом. Jacaranda з просторим ліжком і привабливими видами на внутрішній дворик готелю.

з просторим ліжком і привабливими видами на внутрішній дворик готелю. Cocoon з якісними меблями, дорогими тканинами та марокканськими дерев’яними різьбленнями.

Rosemary Suite з ефектними творами мистецтва, індивідуальною постільною білизною та халатами LRNCE.

з ефектними творами мистецтва, індивідуальною постільною білизною та халатами LRNCE. The Bird’s Nest із продуманими інтер’єрами, від колірної гами до декоративних елементів. Басейни Rosemary's вражають своєю красою. Джерело: Pixels

Якщо вам потрібен просторий номер у найкращому готелі Марракеша, бронюйте приватний люкс на п’ять осіб із розкішним "наповненням" і міні-кухнею.

Деякі внутрішні дворики Rosemary обладнані басейнами. На території є багато цікавого для мандрівників:

Дружнє кафе з вишуканим оздобленням в смарагдових тонах із золотими деталями.

Бібліотека з горіховими стінами та величезними книжковими шафами, невагомими сходами та кріслами зі злегка потертою шкіряною оббивкою.

Бар Bill’s, оформлений у чорно-білих тонах, із широким вибором коктейлів і десертів.

Вражаюча колекція мистецьких творів, включно з репродукціями серії Amazonia NFT Себастьяна Салгадо.

Бронювання: https://rosemarymarrakech.com/

Адреса: 25 Rue de la Bahia, Marrakech 40000, Morocco

Телефон: +212 5243-84426

Farasha Farmhouse

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (5.0 із 5)

Якщо вас цікавить топ-готель у Марракеші, завітайте до Farasha Farmhouse, розташованого в мальовничій оливковій гаю на вулиці Ру де Фес. Ця споруда асоціюється з галереєю просто неба. У створенні та дизайні готелю брали участь талановиті майстри, такі як Фред і Розена Чарма та Ейр о Карре.

Тут якісний таделакт гармонійно поєднується з величезними тканинними інсталяціями Аміни Ель Готаїбі. Спокійна атмосфера з нотками домашнього тепла досягається за допомогою пухнастих килимів і м’яких італійських диванів. Кожна деталь на своєму місці, включно з книгами на приліжкових тумбочках. З вікон відкриваються чудові краєвиди на величні Атлаські та Джбілетські гори.

Farasha Farmhouse, один із популярних готелів Марракеша, варто відвідати, щоб відчути справжню розкіш в екзотичній локації. Це досягається завдяки важливим елементам готелю:

Чудова кухня. Смачні делікатеси готуються з натуральних продуктів із органічної ферми готелю.

Рекордно довгий 50-метровий басейн, який допомагає відчути райське розслаблення та відновити душевну рівновагу гостей.

Затишна лаундж-зона біля басейну з тінистими оливковими деревами.

Запальні розваги в стилі нью-ейдж, які позитивно збуджують відпочивальників.

Бронювання: https://farashafarmhouse.com/

Адреса: Farasha, Marrakech, Morocco

Телефон: +212 661-324475

La Mamounia

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Список найвище оцінених готелів Марракеша традиційно очолює La Mamounia. Вона ідеально підійде, якщо ви шукаєте притулок від міського шуму в обіймах божественної природи. Від мальовничих садів із лимонними деревами та блакитним басейном до спокусливої кухні з переважанням смачних місцевих делікатесів – тут є всі деталі.

Готель має три просторі гостьові будинки з VIP-зручностями. Номери виходять на вулицю з мечеттю Кутубія та мальовничими дахами.

Корисна порада: Як сувенір із вашої магічної подорожі до раю Марокко, придбайте плетені кошики, неонові глиняні глечики та вишукані килими від талановитого дизайнера Мартіна Раффона в Гелі.

Бронювання: https://mamounia.com/

Адреса: Avenue Bab Jdid, Marrakech 40040, Morocco

Телефон: +212 5243-88600

El Fenn

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.2 із 5)

Готель El Fenn, чудове місце для проживання в Марракеші, має багату історію та ефектний вигляд, оскільки він вирізьблений із мармуру. Сьогодні він налічує 12 ріадів із шикарним внутрішнім оздобленням. Сюди варто приїхати, щоб відчути принади марокканської відпустки з королівським шармом:

Добре доглянуті, свіжо оформлені номери з декором у стилі ар-нуво та фірмовим оздобленням. Дивани, натхненні серединою століття, стоять поруч із сучасними дизайнерськими меблями. Номери прикрашені пальмовими лампами Maison Jansen, що наповнює їх унікальною атмосферою дому та спокою.

Приголомшливий басейн на даху з ефектними краєвидами.

Спа-центр із найсучаснішим обладнанням і розкішними салонними процедурами для обличчя та тіла.

Затишні внутрішні дворики з кучерявими рослинами та пишними апельсиновими деревами.

Готель прикрашений оригінальними творами мистецтва від знаменитого Бренсона. Насолоджуйтесь коктейлями з лимонним джином увечері в барі на даху, милуючись дивовижними міськими пейзажами з елегантними дахами мінаретів і житлових будинків із барвистими покрівлями.

Багато мандрівників на питання, який найгарніший готель у Марракеші, відповідають, що це El Fenn, оскільки він успішно втілює найкращі традиції африканського шарму та гостинності.

Бронювання: https://el-fenn.com/

Адреса: Derb Moulay Abdullah Ben Hezzian, 2, Marrakech 40000, Morocco

Телефон: +212 5244-41210

Royal Mansour

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Якщо для вас актуальна тема найкращих готелів Марракеша, обов’язково розгляньте Royal Mansour. Він належить королю Марокко Мохаммеду VI і розкинувся на величезній території площею 5 гектарів.

Імператорський палац включає 53 гостьові ріади з рожевими стінами, що розподілені на трьох поверхах. Кожен будинок має розкішні спальні з мінімалістичними інтер’єрами. Види на Атлаські гори з вікон допомагають відчути атмосферу величі цих казкових місць.

Royal Mansour славиться розкішними номерами з вишуканими внутрішніми двориками. Джерело: Pixels

Гості постійно вражені такими елементами готелю:

Внутрішні дворики, викладені дорогою плиткою Zelling. Елегантні арки та двері з марокканськими різьбленнями доповнюють оригінальну архітектуру в африканському стилі. Фонтани, підвісні ліхтарі та плетені меблі випромінюють особливу енергію тепла та гостинності Royal Mansour.

Просторий басейн із бірюзовою водною поверхнею.

Спа-центр розташований у вишуканій металевій конструкції з елегантними декоративними елементами, що нагадують мереживне плетіння. Тут можна пройти курс омолоджувальних процедур із використанням елітних салонних продуктів.

Смачні делікатеси трьох ресторанів під керівництвом відомого французького шеф-кухаря Янніка Аллено змушують мандрівників пускати слину.

Бронювання: https://www.royalmansour.com/marrakech/

Адреса: Rue Abou Abbas El Sebti, 40000, Morocco

Телефон: +212 5298-08080

Oberoi Marrakech

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Секрет чудових місць для відпочинку в Марракеші дуже простий. Усе тут спрямоване на примноження приємних відчуттів відпочивальників. Якщо ваша душа прагне імператорської розкоші, вирушайте до Oberoi Marrakech, "народженого" біля підніжжя Атлаських гір. Він розташований на 28 акрах мальовничих оливкових гаїв.

Чотири яскраві плюси готелю, заради яких варто сюди приїхати:

Гарно оформлені номери з терасами, стильними меблями та дизайнерським декором. Номери прикрашені картинами місцевих художників, у яких видно африканський темперамент.

Готель може похвалитися великим критим басейном і оздоровчим клубом.

Тут більш ніж достатньо розваг: від пішохідних променадів і верхової їзди до катання на гірських велосипедах і відвідування спа-центру з найсучаснішим обладнанням.

Недалеко від Oberoi Marrakech розташовані яскраві пам’ятки міста, включно з музеєм Пальмерай. Любителі спокійних вуличних видів спорту оцінять відвідування гольф-полів Golf Amelkis, що знаходяться лише за 4 км.

Якщо потрібно, Oberoi Marrakech, який входить до списку найкращих місць для проживання в Марракеші, може приймати ділові зустрічі у своїх добре обладнаних приміщеннях.

Бронювання: https://www.oberoihotels.com/

Адреса: Marrakech Route de, Rte d'Ouarzazate, Marrakesh 40000, Morocco

Телефон: +212 525-081515

Four Seasons Marrakech

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Якщо ви шукаєте чудові місця для проживання в Марракеші з дітьми, обирайте Four Seasons Marrakech. Ця чудова локація в стилі бохо пропонує не лише добре облаштовані номери на будь-який смак, але й берберські намети для романтичних ночівель. У клубі Beldi Country Club відпочивальників навчають гончарству та верховій їзді.

Готель радує туристів із перших кроків. У лобі на них чекають оригінальні підноси з ароматним м’ятним чаєм і мигдалем. У величезній клітці тут живуть екзотичні птахи, які співають свої мелодійні пісні.

Для юних мандрівників власники готелю підготували багато приємних бонусів:

Дитячі халати з м’яких тканин і великий вибір навчальних іграшок.

Захоплюючі заняття в дитячому клубі, де навчають танцям і випіканню "смаколиків".

Басейн для дітей із теплою водою.

Гарно облаштований майданчик для баскетболу та інших веселих ігор просто неба.

Показ фільмів і організація пікніків серед чарівної природи.

Для дорослих також є безліч розваг у найкрутішому готелі Марракеша. Тут можна відвідати спа з хамамом, пограти в теніс, розслабитися в басейні або зайнятися йогою. Побалуйте себе ароматним чаєм і піцою, приготованою в дров’яній печі, та спокусливим морозивом для відчуття повної гармонії та блаженства.

Бронювання: https://www.fourseasons.com/

Адреса: Av. de la Ménara, Marrakech, Morocco

Телефон: +212 5243-59200

Mandarin Oriental, Marrakech

Архітектура готелів у Марракеші, включно з Mandarin Oriental, є автентичною та привабливою. Джерело: Pixels

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Готелі Марракеша, які варто відвідати, вражають своєю розкішшю та барвистим дизайном. Mandarin Oriental ретельно підготував 54 вілли з просторими спальнями, кам’яними підлогами та елегантними стінами з таделакту. За допомогою шляхетних колон вдається створити урочисту атмосферу.

П’ять переваг готелю Mandarin Oriental:

Розкішні ванні кімнати з мармуровими хамамами.

Величезний сад площею 20 гектарів із квітами всіх видів.

Сучасний спа-центр із новим обладнанням.

Багатий вибір делікатесів і напоїв у ресторанах готелю.

Організація захоплюючих екскурсій до мальовничих садів із екзотичними фруктами та овочами.

Перелік переваг найпопулярнішого готелю в Марракеші на цьому не закінчується. Для мандрівників є шикарний басейн із затишними зонами відпочинку. Заняття йогою допомагають тримати тіло в тонусі та глибше пізнавати свій духовний світ. А якщо захочеться відсвяткувати в усамітненому середовищі, замовте смачну вечерю прямо в номер із апетитними делікатесами та напоями.

Бронювання: https://www.mandarinoriental.com/

Адреса: Av. de la Ménara, Marrakech, Morocco

Телефон: +212 5243-59200

Riad Goloboy

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Найвище оцінені готелі Марракеша часто дивують гостей сміливими образами та несподіваним дизайном інтер’єру. До таких закладів належить Riad Goloboy, над дизайном якого наполегливо працювала Беатріс Фояс. Вона використала синій колір для оформлення внутрішнього дворика та яскравий фон для своїх робіт, які заслуговують високої похвали.

Заклад розташований у центральній частині знаменитого району Сіді Мімуна з масою цікавих пам’яток. Лобі готелю прикрашене ефектною скульптурою собаки, виконаною в рожевих тонах.

Особливості дизайну номерів найкращого готелю для проживання в Марракеші:

Стіни номерів пофарбовані в шляхетні темні тони, що допомагає створити камерну та трохи мрійливу атмосферу.

Серед меблів чільне місце займають шкіряні меблі та камін із вишуканими кованими деталями. Меблеві атрибути в номерах ексклюзивні, оскільки купувалися на замовлення.

Шляхетні крісла світлих кольорів і банкетки з охристого оксамиту додають нотку королівського шику в номери.

Чорний таделакт майстерно використаний для бару та лаунджу, а підлоги прикрашені східними мотивами.

Планується найближчим часом реконструкція готелю, щоб включити просторий басейн, спа-центр і нові спальні з першокласними зручностями, тож сюди варто приїхати.

Бронювання: http://www.riadgoloboy.com/

Адреса: 94 Derb Sidi M’barek, Marrakech 40000, Morocco

Телефон: +212 666-704604

Kasbah Beldi

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Якщо ви думаєте про найкраще місце для проживання в Марракеші, відвідайте готель Kasbah Beldi, який розташований у чарівному селі Амізміз. Він знаходиться в магічному місці, поблизу великого смарагдового озера, оточеного віковими соснами та Атласькими горами з вражаючими вершинами.

Готель гостинно відчиняє двері для відвідувачів, пропонуючи вибір із 30 гарних спалень із просторими ліжками та якісною фурнітурою.

Серед численних переваг одного з топ-10 готелів Марракеша виділяються:

Два бірюзові басейни.

Хамам із барвистими скляними елементами.

Дві їдальні з чудовою марокканською кухнею.

Панорамні вікна в лоджіях, звідки приємно милуватися мальовничими пейзажами.

Тут є багато варіантів для дозвілля. Мандрівники часто влаштовують пікніки під смарагдовими деревами, зручно розташувавшись на берберському килимі. І, звісно, відпочинок біля басейну з келихом ароматного вина на тлі барвистого марокканського заходу сонця завжди має магічний ефект на гостей.

Бронювання: https://kasbahbeldi.com/

Адреса: Lac de Lalla Takerkoust, Village de Talet 42103, Morocco

Телефон: +212 5243-83950

The Source

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 із 5)

За словами досвідчених експертів із подорожей, найгарнішим готелем у Марракеші є The Source, який займає 5 акрів мальовничих територій. Під час оформлення готелю власник закладу, Лоран Коен, майстерно використав музичну концепцію.

Є номери з оригінальними назвами. Номер, названий Rolling Stones, оформлений із пурпуровими бароковими стінами. Просторі приміщення готелю оснащені елегантними авторськими меблями.

Найвибагливіші та заможні мандрівники обирають вілли з приватними басейнами. Любителі екстремального та романтичного відпочинку на природі надають перевагу бронюванню берберських наметів із кондиціонерами.

Спа-центр із цікавою назвою "White on White" пропонує гостям екзотичні процедури:

"The Sound of Silence" із резонуючими тибетськими чашами.

"Forever Young" – оздоровчий масаж із аргановою олією та цілющими екстрактами опунції.

Ресторан крутого місця для відпочинку в Марракеші також вміє дивувати. Тут відпочивальники насолоджуються смаком африканських супів і салатів, курки з овочами та вишуканими закусками з тропічних фруктів. А випічка тут просто чудова.

Гості готелю плавають у басейні під приємний акомпанемент музикантів або милуються панорамними видами на гірські хребти. Якщо хочете розбавити відпустку "ложкою" міського гамору, обов’язково відвідайте місцевий ринок, музеї та галереї чарівного міста.

Бронювання: https://thesourcemarrakech.com/

Адреса: Km 10 route de l’ourika, Marrakech 40000, Morocco

Телефон: +212 5298-02107

Villa Azzaitouna

Найкращі готелі Марракеша для проживання характеризуються привабливим фасадом і оригінальним внутрішнім оздобленням. Villa Azzaitouna завжди входить до списку таких закладів.

Для гостей підготовлено три вілли, розташовані в райському куточку з пишними оливковими деревами. Розкіш готелю справді вражає:

Кожна з вілл має індивідуальний басейн, оточений екзотичними рослинами, та приватний хамам для корисних процедур для тіла.

Номери зі смаком умебльовані стильними меблями. На індійських ліжках charpoy сон завжди солодкий і спокійний.

Вітальня прикрашена великим каміном, ексклюзивними творами мистецтва та дизайнерським декором.

У Villa Azzaitouna панує дружня атмосфера, і, враховуючи, що алкоголь тут заборонений, можна не хвилюватися, що ваш відпочинок потурбують галасливі сусіди після веселої вечірки.

Ми сподіваємося, що наш огляд найкращих готелів Марракеша з шикарним дизайном і високим рівнем сервісу буде для вас корисним. Вам залишається лише обрати місце для безтурботного відпочинку серед казкових ландшафтів.

Нехай ваша подорож допоможе втілити ваші мрії!