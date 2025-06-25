Боксер Ломаченко як ходяче підтвердження необхідності викинути з України російську церкву
Це як деякі футболісти можуть допомогти підліткам не стати алкоголіками, якщо вони просто подивляться на їх шлях. Чи рок зірки як ходяча реклама того, що наркотики вбивають (якщо ти звісно не з Роллінг Стоунз і не продав дужу дияволу). Просто можна вішати портрети цих людей в школах і писати "Не будь як Мілевський - не пий" і "Не будь як Ломаченко, не ходи до московського попа".
Ба більше, коли говорить Ломаченко, то іноді хочеться, щоб він не те, що жував. А навіть краще б він пив. Як Алієв і Мілевський разом. І це не може бути пояснено тільки тим, що він боксер і йому часто били по голові. Тим більше, голови футболістів страждають більше.
Це ж треба, щоб людина, яка могла стати символом українського успіху і бути прикладом для наслідування, перетворилась на ходячу ганьбу. Із рота якої тепер вилітає тільки рафінована російська пропаганда. Тепер він і ТЦК борить, повторюючи слово в слову російську пропаганду, спрямовану на зрив мобілізації в Україні. Ставлячи знак рівності між українським військовим і російським військовим злочинцем. Як то кажуть "какая разница".
Цікаво, де він цього набрався? Питання, звісно, риторичне.
Ми всі знаємо відповідь. І розуміємо, що найкоротший шлях до руського миру лежить через "калитку" російської церкви. І це точно не та дорога, яка веде тебе до храму.
І Ломаченко, кожен раз коли відкриває рота, фактично кричить про те, що ми маємо викидати московських попів з української землі. Навіть якщо це може не сподобатись Такеру Карсону.