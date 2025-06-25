Як у РФ стався повний провал сторожових кораблів

Повний провал російських сторожових кораблів проєкту 22100...

На початку 2000-х років берегова охорона прикордонної служби ФСБ висловила потребу в новому сторожовому кораблі, який би задовольняв усім потребам цієї силової структури. Розробка корабля почалася в 2009, а головна посудина була закладена в 2012 році і, практично одразу ж... щось стало йти не за планом.

Згідно з проєктом, на кораблях мали встановлюватися чотири дизельні двигуни 16V4000M90 німецької компанії "MTU" і редуктори "ZF". Але через введені у 2014 році санкції встановлюються два російські ДРРА-6000 на базі двох дизелів 16Д49 і двох редукторів від ПАТ "Звезда". Заміна німецьких силових установок на російські внесла корективи в уже не просто готовий проєкт корабля, а й, фактично, в головний екземпляр, що будується!

Терміни будівництва так само викликали питання. Перший корабель проєкту 22100 повною водотоннажністю 3 200 т "Полярна зірка" і другий "Петропавловськ-Камчатський" будувалися 4 роки, а третій "Анадир" - 6 років! Для сторожовика на 3 тис. тонн якось занадто довго...

А потім, у 2020 році, з якоїсь незрозумілої причини, підписання контракту на ще 2 запланованих кораблі не відбулося! Цікаво чому?

Через п'ять років у російському інформаційному просторі стали спливати подробиці, які нам із вами і так були відомі ще до 2020 року... Сторожові кораблі проєкту 22100 - це дефект на дефекті, що плаває!

Тільки з 2020 до 2024 року на "Петропавловськ-Камчатському", не головному, які зазвичай найпроблемніші в серії, а другому кораблі, було зафіксовано понад 70 поломок, а саме, з ладу вийшли критично важливі вузли та агрегати - двигуни, валогенератори, рульовий пристрій, холодильні установки, радіолокаційна станція та інші системи.

Таким чином, корабель, робочий ресурс якого розраховувався на 40 років, уже не функціонабельний.

Що примітно, така ситуація з усіма трьома сторожовими кораблями проєкту 22100, які повинні були стати основною робочою косаткою російських прикордонників у своєму класі на десятиліття, а вистачило їх лише на кілька років, і зараз їхній стан не дає змоги виконувати завдання у відкритому морі.

Кораблебудування в Росії, як я завжди і говорив, у глибокій Маріїнській западині, і одне задоволення спостерігати за тим, як це десятиліття потому починають визнавати навіть самі росіяни.