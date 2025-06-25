Чудові курорти Мауї: топ-9 місць для проживання на Гаваях

Коли уявляєш відпустку мрії, на думку часто спадають Гавайські острови. Завдяки прекрасному теплому клімату, незайманим чистим пляжам, що омиваються бурхливими океанськими хвилями, та широкому вибору варіантів розміщення для різних бюджетів, цей напрямок є одним із найпопулярніших у світі для відпочинку. Зокрема, особливу увагу заслуговує Мауї. Це другий за величиною острів архіпелагу з унікальним і багатим ландшафтом, піщаними пляжами та мальовничими вулканічними вершинами. Незалежно від того, про яку відпустку ви мрієте – спокійний відпочинок усією сім’єю чи романтична втеча до раю – найкращі курорти Мауї допоможуть втілити будь-яке ваше бажання.

Hotel Wailea

Цей дивовижний курорт на Мауї розташований не безпосередньо на узбережжі, що ідеально підходить для тих гостей, які шукають максимального спокою та приватності подалі від пляжів. Важливо врахувати, що Hotel Wailea призначений тільки для чоловіків, тому, якщо ви подорожуєте з дітьми, доведеться обрати інший варіант. Завдяки відсутності галасливих дітей атмосфера тут максимально розслаблена та романтична.

Будівля готелю розташована високо на пагорбі, тож звідусіль відкриваються приголомшливі краєвиди. Просторі та затишні номери красиво умебльовані та мають великі приватні балкони.

На території є басейн, оточений терасами з затишними кабанами, шезлонгами та кафе. Крім того, для гостей доступний трансфер до пляжу. У будь-який час доби транспорт за дві хвилини доставить усіх охочих до прекрасного узбережжя Мауї. Ресторан на території пропонує автентичну місцеву кухню з можливістю обідати на свіжому повітрі. Популярні активності включають кайтбординг і традиційні гавайські екскурсії на каяках.

Адреса : 555 Kaukahi St, Wailea, HI 96753, USA

: 555 Kaukahi St, Wailea, HI 96753, USA Телефон : +1 808-874-0500

: +1 808-874-0500 Рейтинг: 4.7 ⭐

Sheraton Maui Resort & Spa

Чудовий курорт на Мауї може похвалитися ідеальним розташуванням, оскільки він розташований між пляжем Каанапалі та місцем, де знамениті Чорні скелі зустрічаються з прозорими бірюзовими водами Тихого океану. Sheraton Maui Resort & Spa пропонує понад 500 гостьових номерів і люксів, усі з прекрасними видами на узбережжя.

У спа-готелі є кілька варіантів харчування. Зокрема, три ресторани, що пропонують сніданок, обід і вечерю, лаунджі зі спеціальними напоями та закусками, а також три бари. У ресторанах представлено меню, яке гармонійно поєднує місцеву гавайську та міжнародну кухню. Особливу увагу варто приділити Black Rock Spa – особливому місцю, де гості можуть максимально розслабитися, замовляючи процедури, натхненні особливостями острова.

Адреса : 2605 Kaanapali Pkwy, Lahaina, HI 96761, USA

: 2605 Kaanapali Pkwy, Lahaina, HI 96761, USA Телефон : +1 808-661-0031

: +1 808-661-0031 Рейтинг: 4.3 ⭐

Napili Kai Beach Resort

Серед найкращих курортів Мауї на Гаваях – Napili Kai Beach Resort, розташований безпосередньо на пляжі. Цей невеликий, але дуже затишний комплекс стане чудовим вибором для сімейного відпочинку. Тут немає будівель, вищих за зелені пальми, а кількість варіантів розміщення обмежена, але невеликий масштаб компенсується розслабленою теплою атмосферою. Апартаменти починаються від 450 квадратних футів. Сучасні та стильні номери розраховані на чотирьох осіб, обладнані кухнею, приватною верандою та невеликою ванною кімнатою.

На території є чотири басейни, ресторан The Sea House, а також доступ до приватної ділянки пляжу. Крім того, курорт пропонує сезонну програму дитячого клубу, а для молодших гостей до 12 років харчування безкоштовне.

Адреса : 5900 Lower Honoapiilani Rd, Lahaina, HI 96761, USA

: 5900 Lower Honoapiilani Rd, Lahaina, HI 96761, USA Телефон : +1 808-669-6271

: +1 808-669-6271 Рейтинг: 4.6 ⭐

Four Seasons Resort Maui at Wailea

Все необхідне для насолоди пляжним відпочинком. Джерело: https://www.fourseasons.com/

До списку 10 найкращих курортів Мауї входить чарівний Four Seasons Maui at Wailea, розташований на південній частині пляжу Вайлеа. Комплекс, який десятиліттями приймає гостей, отримав нову хвилю популярності завдяки серіалу "Білий лотос", перший сезон якого знімали тут. Щойно гості проходять через велике відкрите лобі, обходячи центральний фонтанний басейн, перед ними відкриваються прекрасні краєвиди, гідні стрічки соціальних мереж.

Серед доступних зручностей:

три басейни з зоною відпочинку навколо них;

спа- та б’юті-центр;

цілодобове обслуговування номерів;

фітнес-центр;

сад скульптур;

тенісні корти;

три ресторани.

Усі номери включають п’ятизіркові зручності, а також окремий відкритий простір із видами на недіючий вулкан Халеакала або океан. Максимум привілеїв і унікальний досвід можна отримати на клубному поверсі "готель у готелі", який пропонує команду особистих консьєржів, що стежать за потребами гостей, від індивідуального заселення до виселення.

Адреса : 3900 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA

: 3900 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA Телефон : +1 808-874-8000

: +1 808-874-8000 Рейтинг: 4.7 ⭐

Ho'olei at Grand Wailea

Цей чудовий курорт на Мауї ідеально підходить для сімей і компаній, які шукають більшої приватності, ніж пропонують величезні комплекси з понад п’ятьма сотнями номерів. Ho'olei at Grand Wailea пропонує доступ до висококласних зручностей і сервісу, а гості також можуть скористатися розкішним басейном, який особливо приваблює дітей.

Варіанти розміщення включають дво- або трикімнатні вілли на два поверхи. Кожна з них має особливий декор, але обов’язково включає щонайменше дві ванні кімнати, патіо та веранду, повністю обладнану кухню, приватний гриль і гараж.

На території немає власних ресторанів, але гості можуть пройти пішки до сусіднього Grand Wailea з його ресторанами. Крім того, доступна послуга O'hana Grilling: можна замовити страви з меню – від гарнірів до основних страв, і персонал доставить продукти до вілли, щоб ви могли приготувати їх самостійно на грилі.

Адреса : 146 Hoolei Cir, Wailea, HI 96753, USA

: 146 Hoolei Cir, Wailea, HI 96753, USA Телефон : +1 808-856-2000

: +1 808-856-2000 Рейтинг: 4.5 ⭐

The Ritz-Carlton, Kapalua

Один із найкрутіших готелів на Мауї також був названий найкращим гольф-курортом на Гаваях у 2022 році. Це не дивно, адже The Ritz-Carlton має поле для гольфу Bay Course із сімнадцятьма лунками, спроектоване Арнольдом Палмером. Крім того, гольф-академія Капалуа також отримала численні нагороди.

Курорт розташований поруч із унікальним природним заповідником Хонокахуа, тож ви можете не лише прогулюватися мальовничими ландшафтами, але й дізнатися про історію корінного народу Гаваїв. У пішій доступності є шість пляжів і бухт, а комплекс має вишуканий басейн із терасою, шезлонгами та кабанами для відпочинку в тіні. Ви можете забронювати номер, люкс або резиденцію, усі з яких оформлені в сучасному острівному стилі та мають широкий набір зручностей.

Адреса : 1 Ritz Carlton Dr, Kapalua, HI 96761, USA

: 1 Ritz Carlton Dr, Kapalua, HI 96761, USA Телефон : +1 808-669-6200

: +1 808-669-6200 Рейтинг: 4.6 ⭐

Fairmont Kea Lani

Незалежно від того, чи плануєте ви поїздку всією сім’єю, чи збираєтеся з великою групою друзів, один із найкращих курортів Мауї на Гаваях задовольнить усі ваші потреби. Гості можуть обрати просторий люкс, який вміщує до шести осіб, або розкішну віллу з двома чи трьома спальнями. Останні включають повністю обладнану кухню та обідню зону, патіо з басейном і грилем. Чудовий пляж із білим піском Polo Beach розташований лише за кілька кроків від вілл.

У Fairmont Kea Lani є розкішний спа-центр Willow Stream, де можна не лише насолодитися місцевими процедурами, але й взяти участь у щотижневій оздоровчій прогулянці, записатися на заняття з пілатесу та йоги тощо. Шезлонги біля басейну швидко займаються, тому рекомендуємо забронювати затінений будиночок для комфортного перебування.

Численні ресторани пропонують різноманітні меню на будь-який смак. Наприклад, головний ресторан Kō пропонує автентичну острівну кухню, а Nick’s Fishmarket Maui спеціалізується на місцевих морепродуктах. Для святкування особливої події вирушайте до Pacific Terrace, розташованого на набережній просто неба.

Персонал курорту може організувати різноманітні активності, від морських прогулянок до уроків гри на укулеле. На території є дитячий клуб, тож дорослі можуть відвідати спа-центр або записатися на пішохідну екскурсію з художником Дейлом Заррерою.

Адреса : 4100 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA

: 4100 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA Телефон : +1 808-875-4100

: +1 808-875-4100 Рейтинг: 4.5 ⭐

Montage Kapalua Bay

Неперевершений досвід відпустки на Мауї. Джерело: https://www.montage.com/

Montage Kapalua Bay – один із найвище оцінених курортів на Мауї. Цей комплекс розташований у чарівному містечку Капалуа на північній частині західного узбережжя острова, пропонуючи максимальну приватність і зіркові зручності. Ексклюзивний курорт займає площу 22 000 акрів і розташований неподалік від двох морських заповідників.

Montage Kapalua Bay розрахований лише на 50 апартаментів. Навіть найменші номери мають площу 1250 квадратних футів, а також є шість окремих резиденцій для великих груп. Ресторан готелю Cane & Cove пропонує автентичну острівну кухню, а також доступне обслуговування номерів із доставкою їжі безпосередньо в апартаменти. Популярні активності, окрім дослідження культури Мауї, включають океанські круїзи, гольф, каякінг, велоспорт тощо. Обов’язково побалуйте себе процедурами для тіла або масажем у Spa Montage.

Адреса : 1 Bay Dr, Lahaina, HI 96761, USA

: 1 Bay Dr, Lahaina, HI 96761, USA Телефон : +1 808-662-6600

: +1 808-662-6600 Рейтинг: 4.8 ⭐

Andaz Maui at Wailea Resort

Один із найсучасніших і найпопулярніших курортів на Мауї – Andaz Maui at Wailea Resort, який створює відчуття перебування в шикарному заміському будинку в стилі модерн. Просторі номери оформлені меблями з тикового дерева, високоякісною постільною білизною та сірими килимами; ванні кімнати декоровані лавовим каменем. Апартаменти включають приватні тераси, а в міні-барі є безкоштовні закуски та безалкогольні напої. Окрім стандартних номерів, можна обрати розширені люкси, а для великих компаній чудовим рішенням стануть вілли з кількома кімнатами та прямим доступом до пляжу та басейну.

Ресторан на території Ka'ana Kitchen пропонує гавайську та західну кухню, а пляжний бар Bumbye пропонує закуски та фірмові коктейлі. Для дітей віком від 5 до 12 років є клуб Hub 808 із великим вибором щоденних розваг.

Адреса : 3550 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA

: 3550 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA Телефон : +1 808-573-1234

: +1 808-573-1234 Рейтинг: 4.6 ⭐

Мауї – це справжній рай для тих, хто мріє про незабутню відпустку. Від розкішних курортів, таких як Four Seasons і Montage Kapalua Bay, до затишних сімейних комплексів, як Napili Kai Beach Resort, острів пропонує варіанти для будь-якого типу мандрівників. Чи то романтична втеча, чи сімейна пригода, ці курорти забезпечать комфорт, красу природи та автентичний гавайський досвід.