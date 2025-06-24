AirAsia X розширює сполучення між Південно-Східною Азією та Центральною Азією з новим рейсом Куала-Лумпур – Ташкент

AirAsia X розпочне виконання трьох щотижневих рейсів між Куала-Лумпуром і Ташкентом, Узбекистан, з 15 жовтня 2025 року. Сінгапурські мандрівники зможуть дістатися до цього маршруту через Куала-Лумпур, використовуючи сервіс Fly-Thru від AirAsia, який пропонує скоординовані пересадки та наскрізну реєстрацію багажу за одним бронюванням. Цей новий маршрут базується на попередньому входженні AirAsia X у Центральну Азію через рейси до Алмати, Казахстан, що зміцнило зв’язки між Південно-Східною Азією та регіоном.

Цей маршрут забезпечує більш прямий і зручний варіант для мандрівників, які прямують до Узбекистану, уникаючи складних і тривалих пересадок через Європу чи Близький Схід. Завдяки до 11 щоденних рейсів із Сінгапуру до Куала-Лумпура пасажири мають гнучкі можливості для ефективного планування поїздок. Ташкент стає дедалі популярнішим напрямком завдяки своїй культурній спадщині та зростаючій економічній значущості.

Рейси виконуються тричі на тиждень у нічний час. Джерело: AirAsia

Мандрівники в Ташкенті мають доступ до ключових пам’яток, зокрема базару Чорсу — енергійного ринку з місцевими делікатесами та виробами ремісників; площі Аміра Тимура, що вирізняється культовою статуєю та зеленню навколо; і телевежі Ташкента, яка має оглядові майданчики з краєвидом на міський пейзаж. Ці місця пропонують різноманітні враження від культури, історії та міського ландшафту міста без залежності від традиційних музеїв.

За межами міста мандрівники можуть відвідати природні та сільські пам’ятки, такі як гори Чимган, відомі пішохідними стежками та гірськими пейзажами; водосховище Чарвак, популярне місце для плавання, катання на човнах і пікніків; та село Сукок, оточене горіховими лісами, що пропонує можливості для екотуризму та автентичного сільського досвіду. Ці місця поблизу надають варіанти для відпочинку та активностей на свіжому повітрі за межами міського середовища.

Гори Чимган тепер легше дістатися. Джерело: unsplash

Цей новий авіамаршрут є важливим кроком у підвищенні доступності Центральної Азії для мандрівників із Південно-Східної Азії, сприяючи розширенню туристичних маршрутів поза межами усталених напрямків. Він спрощує логістику подорожей і відкриває можливості для знайомства з культурним і природним багатством Узбекистану. Починаючи з 2025 року, Ташкент та його околиці стають привабливою альтернативою традиційним туристичним напрямкам регіону.