Crowne Plaza відкриється в комерційному центрі Лагоса, надаючи більше можливостей для мандрівників до 2028 року

Лагос готується до відкриття готелю Crowne Plaza на 119 номерів, яке заплановане на початок 2028 року в рамках франчайзингової угоди між IHG Hotels & Resorts і Watercress Hotel International Limited. Будівництво відбудеться в районі Ікеджа, де зосереджена значна частина комерційної та адміністративної діяльності Лагоса. Операції контролюватиме Valor Hospitality Partners, що підтримує мету IHG щодо розширення присутності в ключових містах Африки.

Для міжнародних і місцевих мандрівників відкриття Crowne Plaza Lagos Ikeja розширить варіанти розміщення та їх доступність. Оскільки Лагос часто складно орієнтуватися, готель поблизу важливих транспортних вузлів може забезпечити додаткову зручність для гостей. Туристи, які вперше відвідують Лагос, можуть вважати, що глобальні готельні бренди пропонують більш передбачувану якість і комфорт.

"Ми пишаємося співпрацею з IHG Hotels & Resorts, щоб представити в Лагосі всесвітньо відомий бренд Crowne Plaza. Наше бачення цього об’єкта – створити знаковий готель, який відображає енергію та амбіції Лагоса, водночас не лише відповідаючи, але й перевищуючи міжнародні стандарти, яких очікують сучасні мандрівники." (Самуель Аїнде, виконавчий директор Watercress Hotel International Limited)

Розташування готелю поблизу міжнародного аеропорту Муртала Мухаммеда забезпечує легкий доступ до важливих урядових будівель і бізнес-центрів. Гості, які зупиняються в Ікеджа, також матимуть змогу відвідати популярні місця для відпочинку, такі як торговий центр Ikeja City Mall, жвавий ринок електроніки Computer Village та яскраву вулицю Allen Avenue, відому своєю нічним життям і місцевими закладами харчування. Проживання в новому готелі дозволить швидко та зручно дістатися до цих популярних локацій.

Новий готель також може привабити мандрівників, які бажають дослідити місто далі, завдяки зручним маршрутам до прибережних і розважальних зон. Гості зможуть відвідати пляж Елегуші для відпочинку на узбережжі, Центр збереження Леккі, щоб пройти одним із найдовших канатних мостів у Західній Африці, або провести час на жвавій площі Тафава Балева, центральному місці для громадських зборів і культурних подій. Стратегічне розташування готелю поблизу основних доріг може скоротити час у дорозі до цих місць.

Пляж Елегуші стане більш доступним. Джерело: unsplash

У ширшому контексті цей проєкт є кроком вперед у зусиллях Лагоса щодо підтримки туризму та ділових подорожей. Завдяки надійнішим варіантам розміщення та покращеному доступу до різноманітних міських і прибережних пам’яток місто стає краще підготовленим для прийому ширшого кола відвідувачів. Ці зміни, як очікується, полегшать подорожі до головного бізнес-центру Нігерії та нададуть мандрівникам більше варіантів розміщення.