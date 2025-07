Найкращі місця для післяобіднього чаю в Лондоні, щоб розкрити таємниці британської гостинності

Післяобідній чай – це унікальна англійська традиція, що бере початок із середини 19 століття. Її засновницею вважається герцогиня Анна Бедфордська, яка завжди пила чай між обідом і вечерею, щоб втамувати легке відчуття голоду. Цей ритуал став настільки популярним, що й сьогодні багато людей п’ють післяобідній чай у Лондоні та інших британських містах із апетитними сендвічами та тістечками. Багато кафе та ресторанів у столиці Англії підтримують цю традицію, пропонуючи відвідувачам найкращі післяобідні чаї Лондона.

Якщо ви плануєте подорож до Лондона, обов’язково відвідайте одне з найкращих місць для післяобіднього чаю в Лондоні, щоб отримати унікальний досвід. Багатий вибір десертів і випічки, що подаються до чаю, приємно вас здивує.

Обов’язково спробуйте десертні тапаси з різними інгредієнтами, щоб відчути гармонію тонких смаків і ароматів. Не забудьте замовити оригінальні тістечка з ніжною начинкою до чаю. Єдине, будьте готові до того, що таке задоволення коштує від 40 до 90 фунтів. Однак це виправдано.

Важливо! Столики в місцях для післяобіднього чаю в Лондоні краще бронювати заздалегідь, оскільки ця церемонія дуже популярна серед туристів і місцевих жителів.

Mayfair Restaurant

Топ-10 місць для післяобіднього чаю в Лондоні очолює ресторан Mayfair, який гармонійно поєднує королівську розкіш і чудову кухню. Гостей вражає оксамитовий інтер’єр галереї Sketch Mayfair і ефектна виставкова зона.

Насолоджуйтесь лондонським чаєм у шикарному ресторані, і ви чудово проведете час. Обов’язково побалуйте себе такими кулінарними шедеврами:

Крок із трюфелем;

Апетитні сендвічі з ніжним м’ясом і овочами;

Божественний чізкейк із грушею та гранатом;

Відомий бісквіт Вікторія з фруктами.

Жива музика додає хвилювання під час відвідування одного з найкращих місць для післяобіднього чаю в Лондоні.

Fortnum and Mason Salon

Продовжимо нашу прогулянку найкращими місцями для чаю в Лондоні. Салон Fortnum and Mason подає традиційний напій із 1926 року та має витончену атмосферу. Спокійно оформлена зала розташована на 4-му поверсі престижного універмагу St. James’s. Тут ви можете насолодитися різними видами традиційного післяобіднього чаю в Лондоні з солодкими чи незвичайними солоними смаками. Салон має довгу історію. Раніше це була квартира Fortnum. Пізніше вона стала торговельним простором із оригінальними меблями та цінними антикварними речами.

Салон Fortnum and Mason запрошує гостей відчути магічну атмосферу лондонської гостинності. Джерело: Freepik

Будьте готові увійти до зали з яскравим освітленням і класичним декором із ефектними вінтажними елементами. Затишну атмосферу створює бірюзовий килим і заспокійлива музика, яка дозволяє забути про всі турботи та поринути у світ щастя та блаженства.

Тут ви можете спробувати найкращий післяобідній чай у Лондоні з чудовими кулінарними стравами:

М’які сконси на привабливому підносі з вишуканим сиром і червоною рибою в пікантному кроповому соусі;

Приголомшливі еклери з ніжного заварного тіста з копченим лососем;

Шоколадний мус;

Ароматний пиріг із ніжним поєднанням лимонних нот і смаку маракуї;

Апетитні сендвічі, які ідеально доповнюють знаменитий післяобідній чай.

Ви точно будете в захваті від смаку фісташкового торта з візка. Салон чаю Diamond Jubilee названо на честь королеви Єлизавети Англійської, тож згадайте славетного монарха за чашкою найкращого чаю в Лондоні.

The Grill Room at the Café Royal

Найкращий час для чаю в Лондоні – у помпезній залі The Grill Room готелю Café Royal. Цей заклад із статусом Grade II вражає своїм оформленням. Тут також подають крутий післяобідній чай, підтримуючи давню традицію Туманного Альбіону.

Гості закладу приємно здивовані багатим вибором напоїв, які задовольняють смаки найвибагливіших гурманів. Гра на піаніно, хрустка випічка та інші гастрономічні насолоди доповнюють теплу атмосферу закладу:

Трюфельний мус;

Ніжний сирний заварний крем;

Смажене м’ясо та копчена червона риба;

Какао-сабле;

Цитрусовий сорбет;

Смачні сконси з легкого тіста;

Фісташковий праліне.

The Grill Room at Café Royal пропонує не лише приголомшливі класичні страви, а й розкішні веганські та вегетаріанські варіанти.

Sri Lankan Afternoon Tea at Lyness Bar

Найкращий традиційний післяобідній чай у Лондоні подають у колоритному Lyness Bar. Щовихідних тут проводять святковий післяобідній чай зі сонячного Шрі-Ланки. Різноманітність страв і напоїв вражає гостей. Окрім приємного післяобіднього чаю, ви можете замовити спеціалітети, приправлені любов’ю талановитих шеф-кухарів:

Смачні котлети з баранини з гострим індонезійським соусом;

Ніжний рол пандан;

Курка кукул;

Спокусливі сендвічі з екзотичними інгредієнтами;

Баклажан у соковитому маринаді.

Lyness Bar – одне з найкращих місць для післяобіднього чаю в Лондоні, де можна забути про земні турботи.

Palm Court at The Ritz

Не пропустіть унікальну можливість відвідати топові місця для післяобіднього чаю в Лондоні, щоб відчути атмосферу старої доброї Англії. Palm Court у The Ritz – одне з них. Високі стелі, вишукано оформлений інтер’єр із майстерним використанням декору створюють урочисту атмосферу, типову для популярних британських закладів.

Тут ви можете скуштувати знаменитий чай у Лондоні з чудовими сконсами та тістечками. Спеціалітет Palm Court – випечене заварне тісто з ревенем. Опинившись тут, обов’язково замовте лимонний поссет зі спеціями, щоб відчути мерехтіння гармонійних смаків і ароматів.

Розслаблена атмосфера цього місця, яке входить до топ-5 місць для післяобіднього чаю в Лондоні, підкреслюється музичними виступами. Які чудові виступи на піаніно, струнних інструментах і арфі проводяться тут! Меню закладу завжди включає сезонні фрукти, такі як груші та яблука, малина та полуниця. Palm Court розташований поблизу Грін-парку серед модних бутиків і розкішних парків столиці Туманного Альбіону. Тож після приємного чаювання ви можете прогулятися затишними вулицями міста.

Дрес-код тут не надто суворий, але в джинсах і кросівках вас не пропустять. Одягніть елегантне вбрання та відчуйте себе по-королівськи в цьому затишному місці з шикарною кухнею. Окрім найкращого лондонського чаю, ви можете замовити елітне шампанське з тортом, щоб подарувати собі порцію радості та гарного настрою. Для цього не потрібен привід, адже життя – це свято, яке варто відзначати щодня.

Drury Lane Theatre Royal

Місця для чаю в Лондоні можуть бути як традиційними, так і несподіваними, як-от Drury Lane Theatre Royal. Цей заклад із початку 17 століття представляє вишукані постановки. Тут ви можете насолодитися найкрутішою атмосферою післяобіднього чаю з ніжним десертом. Варто спробувати такі страви:

Маленькі пироги з апетитним вершковим сиром;

Тістечка Мадлен із пікантним сирним смаком;

Чудовий ванільний торт із фруктовою начинкою;

Сендвічі з полуничним морозивом.

Займіть затишне місце та насолоджуйтесь грою тонких смаків і ароматів.

The Cozy Lounge at Flemings Mayfair Hotel

Якщо ви хочете відчути весь спектр емоцій, вирушайте до одного з найкращих місць для чаю в Лондоні – просторої вітальні прекрасного готелю Flemings Mayfair. Тут акцент завжди робиться на яскравому смаку та ароматі напоїв, запропонованих гостям.

Відвідувачі закладу із задоволенням балують себе білим чаєм із лавандою, який має заспокійливі властивості, або мармеладним улунгом із ніжними апельсиновими квітами. Смак легких сконсів і сендвічів просто неможливо забути.

Gatsby’s Room at The Beaumont

Знаменитий лондонський післяобідній чай подають у Gatsby’s Room at The Beaumont. Це унікальне місце, де готують чудові сендвічі з м’ясом, яйцями або копченим лососем.

Вишуканій смак чаю підкреслюють англійські солодощі. Джерело: Freepik

Тут ви можете побалувати себе дивовижними солодощами та десертами, як-от ванільний пудинг, іриски або пироги з хрусткою скоринкою. Якщо ви асоціюєте найкращий традиційний чай у Лондоні з живою музикою, це місце дасть вам те, що ви хочете.

Balthazar Canteen

Balthazar Canteen входить до списку найкращих чайних закладів Лондона недарма. Зала оформлена в стилі популярних французьких пивних із високими стелями, ефектними дзеркалами та глянцевою плиткою. Заклад пропонує багатий асортимент чаїв і апетитних закусок на будь-який смак:

Сендвічі з крабом і ніжною куркою;

Гамбургери з м’ясом і овочами;

Чудовий яблучний пиріг.

Тут ви можете насолодитися смаками крем-брюле, шампанського та вишуканих коктейлів, як-от French 75.

The Foyer at Claridge’s

Завдяки свіжому інтер’єру в стилі ар-деко, The Foyer at Claridge’s запрошує гостей поринути в легку атмосферу комфорту та британської гостинності. Усе тут продумано до дрібниць, щоб відвідувачі почувалися максимально комфортно. Цілісну картину чудового чаювання в Лондоні створюють розкішні букети троянд і приємна жива музика.

Ми рекомендуємо спробувати хрустку випічку та чудові сендвічі. Меню закладу постійно оновлюється та поповнюється новими кулінарними шедеврами. Особливої уваги заслуговує козячий сир із перцем і гарбузом. Гості завжди задоволені бездоганним сервісом і ідеальною чистотою.

J Sheekey Restaurant

Традиційний час для чаю в Лондоні – п’ята година вечора. Ресторан J Sheekey запрошує провести його в комфортній і розслаблюючій атмосфері на літній терасі.

Тут ви можете відчути смак справжнього англійського чаю в поєднанні з розкішною випічкою. Ніжні сконси з ягідно-фруктовими джемами та збитими вершками, а також фірмові тістечка радують відвідувачів ресторану. Крім того, заклад пропонує багатий вибір морепродуктів – від устриць і мідій до крабів і лобстерів.

Thames Foyer, The Savoy

Час післяобіднього чаю в Лондоні варто провести розкішно. Це хороша й давня британська традиція. Thames Foyer може це забезпечити, адже тут комфортно почуваються як закохані пари, так і гамірні компанії друзів.

Thames Foyer запрошує відвідувачів скуштувати смачні кулінарні творіння:

Ароматні сендвічі з різноманітними начинками;

Хрусткі пироги зі збитими вершками, джемом, заварним кремом і лимонним соком.

Тут ви можете спробувати найкращий лондонський чай із смачним печивом і тістечками. Це справжнє блаженство!

The Dalloway Terrace x Neal’s Yard Remedies

The Dalloway Terrace x Neal’s Yard Remedies – знамените місце для чаю в Лондоні, яке точно варто відвідати, коли у вас є вільна хвилинка. Заклад запрошує відчути божественний смак різних видів чаю з ніжними десертами та кондитерськими виробами. Тут можна знайти чорний, зелений і трав’яний чай елітних брендів.

Чай із пелюстками троянд із тарталетками та ягодами вважається дуже ніжним і романтичним. Улюблена випічка відвідувачів – смачні сконси з малиновим джемом. Цікава особливість закладу полягає в тому, що він відзначає захист бджіл як корисних комах Великобританії.

The Promenade, The Dorchester

Найвище оцінені місця для післяобіднього чаю в Лондоні включають The Dorchester із його таємничою атмосферою. Інтер’єр закладу оформлений у стилі королівських спалень. Тут є величні мармурові колони, розкішні м’які килими та, звісно, щільні штори. Зала прикрашена овальним шкіряним баром.

Це ще не все. Обслуговуючий персонал одягнений в елегантні фраки. Вони привітні, а не помпезні. Заклад відвідують як корінні лондонці, так і іноземці.

Гостям пропонують 25 вишуканих видів чаю із солодкими чи солоними делікатесами. Їдальня The Dorchester випікає смачні піци з пікантними начинками та готує соковите м’ясо на грилі. Розкішні закуски, включно з ніжними сендвічами з різними начинками та смачним хлібом із горіхами та ароматними спеціями, ідеально поєднуються з благородним англійським чаєм. Урочисту атмосферу найкращого місця для чаювання в Лондоні вдало доповнює гра на піаніно. Тутешній Battenberg під дощем просто божественний.

Врахуйте, що відвідувати це місце прийнято лише в красивому вбранні, адже рвані джинси та бейсболки тут недоречні. Після чаювання ви можете прогулятися променадом на Парк-лейн, який розташований неподалік.

The Lanesborough

Ресторан Lanesborough пропонує багатий вибір лондонських чаїв і спокусливих ласощів. Джерело: Freepik

Продовжимо знайомство зі знаменитими чайними закладами Лондона. Наступне місце, яке варто відвідати, – ресторан The Lanesborough із вишуканою французькою кухнею. Він розташований у мальовничому куточку Гайд-парку. Смарагдові зелені насадження та квітучі сади Англії надихнули його меню. У ньому представлені соковиті сендвічі з червоною рибою та вершковим сиром, смачні напої з бузини та ромашки. Є великий вибір солодких делікатесів, включно з тістечками та білим і чорним шоколадом із дивовижними смаками.

Winter Garden at Landmark London Hotel

Рекомендації щодо післяобіднього чаю в Лондоні традиційно включають Winter Garden, розташований у готелі Landmark. Досвідчені кухарі закладу готують смачні англійські та середземноморські страви.

Жива музика допомагає створити особливу ауру, що сприяє роздумам про сенс життя та вічні цінності. До чаю можна замовити фірмові сендвічі, сконси та тістечка. Поганий настрій завжди можна виправити плиткою чудового англійського шоколаду з шовковистим вершковим смаком.

Ми підготували рейтинг закладів, які пропонують найкращий післяобідній чай у Лондоні, Великобританія, саме для вас. Обов’язково знайдіть час для такої церемонії, щоб побалувати себе розкішним чаєм із англійськими солодощами та віддати шану прекрасній традиції під час відвідування Великобританії.