Росія входить у небезпечну фазу: світ змінив стратегію поведінки

ДОЛЯ РОСІЇ У 21 СТОЛІТТІ.

Росія входить у небезпечну, але історично звичну собі фазу чи шлях тотальної стагнації. Тому Захід нав'язуватиме путінській Росії стратегію військово-політичного виснаження в Україні шляхом постійної підтримки Києва. Раніше була стратегія стримування, потім "байденізація" війни, щоби не допустити перемоги Кремля над Україною. Зараз путінська Росія перетворилася на повністю агресивну, авторитарну державу з глибокою військовою економікою, без внутрішніх та зовнішніх імпульсів до саморозвитку.

Тому нова мета Заходу - на основі успішної стратегії виснаження Росії домогтися принципової цивілізаційної відсталості Росії від Європи та США і переходу до "Перебудови-2".

Головне, сформувати у Кремлі стійкий стан пізнього застою країни перед Перебудовою Горбачова та страху несподіваного саморозпаду як у СРСР.

Таким чином, внаслідок стратегічно програної війни в Україні та втрати статусу "світового агресора" Росія вибуває з клубу великих держав і повертається через сто років до клубу другосортних, регіональних гравців.

У 21 столітті ні Захід, ні Китай не прагнутимуть саморозпаду Росії, а поділять зони вплив усередині Росії між собою. Геополітична "інструменталізація", сильно ослабленої війною в Україні Росії, між США, Китаєм та Європою має зменшити загрозу виникнення відкритої Третьої світової війни, що стане основою для нового світового порядку, нового глобалізму, без некерованої та агресивної Росії.

Першим доказом виникнення нового світового порядку буде інтернаціоналізація та контроль російської ядерної зброї на основі підписання з Кремлем договору на кшталт Будапештського договору з Україною, лише суворішого.

Росія нікуди подітиметься – агресія проти України та тероризування світу ядерним шантажем упродовж усієї війни — це її дві історичні помилки.