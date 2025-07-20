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За що Путін хоче помститися Зеленському, або За що воюють українці

Віталій ПортніковВіталій Портніков

За що Путін хоче помститися Зеленському, або За що воюють українці
За що Путін хоче помститися Зеленському, або За що воюють українці

Коли я бачу в західних медіа тексти про те, що "українці втратили віру у Зеленського" й тому на нашу країну очікує неймовірна поразка, я практично не сумніваюсь, що їх пишуть саме ті люди, які "повірили" у Зеленського у перші тижні великої війни і ніколи не цікавились Україною як такою. Тому вони не здатні зрозуміти, що справжні проблеми почнуться тоді, коли українці втратять віру в Україну та її необхідність їм та їхнім дітям - звісно, я кажу про тих українців, для яких це має значення. 

З багатьма так званими російськими лібералами дискусії щодо того, на кого напав Путін, я веду з перших днів великої війни. Для них все однозначно - Путін напав на молодого й популярного Зеленського з заздрощів. Україна для цих людей - просто "демократичніша" версія Росії, в якій якійсь божевільні іноді говорять незрозумілою мовою. Ну і Путін хоче прибрати цю версію до рук і помститися Зеленському. 

Ніде правди діти, наші державні інституції також сприяли цьому ототожненню людини з державою і у перші місяці війни я змушений був безліч разів відповідати на питання, чи вважаю я, що виступи Зеленського у парламентах і створили бажання допомогти. І я безліч разів пояснював, що якщо не було б військового опору і Бучі, ці виступи - хто б їх не читав - ні на що б не вплинули від слова взагалі. Але мені вперто не хотіли вірити: колишні радянські люди та їхні нащадки зациклені на постаті вождя. І не розуміють, що не можна робити державу і націю заручниками чиєїсь внутрішньої чи зовнішньої популярності.

Адже британці воювали не за Черчилля, а за свободу Британії - і благополучно позбулися свого премʼєра часів війни у перші ж дні миру. Багато хто вбачає в цьому чорну невдячність, а я якраз бачу єдино можливу логіку. Бо очільник держави часів війни - просто чиновник, який має ефективно забезпечити виживання і перемогу країни. Не менше, але й не більше. А після війни ми маємо право йти далі і з іншими людьми. Ми маємо дбати про країну, а не про нього.

А чи може бути інакше, коли перемогу здобувають заради очільника та його популярності і він використовує цю перемогу з власними політичними цілями?

Звичайно ж може і ми знаємо прізвище такого переможця. Це генералісимус Радянського Союзу Йосип Віссаріонович Сталін.

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